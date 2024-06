La sentencia de Arturo Vidal sobre Toni Kroos: “Conmigo aprendió mucho”

En sus años en Europa, Arturo Vidal compartió camarín con muchas estrellas del fútbol mundial. De hecho, el Rey no solo se codeaba con ellos, sino que estaba en la misma categoría. Era uno de los mejores en su puesto y su nombre solía aparecer en la órbita de los clubes más grandes del Viejo Continente. Por mencionar dos, brilló en la Juventus y en el Bayern Múnich. En Alemania también jugó en el Bayer Leverkusen, donde compartió camarín con Toni Kroos.

El mediocampista teutón es tres años menor que el formado en Colo Colo. De hecho, compartieron en un momento en que el germano estaba haciendo sus primeras armas. “Todavía sigue teniendo la misma técnica, la calidad. Jugamos juntos en el Leverkusen, conmigo aprendió mucho, lo agarré a patadas varias veces”, sentenció el King, en diálogo con el streamer Davoo Xeneize.

El alemán anunció su retiro del fútbol. Actualmente está jugando la Eurocopa junto con su selección. Se trata del último certamen que disputará en el profesionalismo. Del Real Madrid, club en el que militó por 10 años, se fue como campeón de la Champions League. “Estuvo dos años conmigo en el Leverkusen. En el primer año jugó súper poco, pero maduró mucho, venía en préstamo desde el Bayern Múnich. Lo pescamos a patadas, le explicamos como era un poco el fútbol”, agregó Vidal, en referencia a que Kroos arribó al elenco de las aspirinas en pleno proceso de maduración futbolística.

Arturo Vidal es tres años mayor que Kroos. Foto: Photosport

“Él siempre técnicamente fue muy bueno, con los dos pies. Sin embargo, le faltaba lo otro. El meter, el roce. En Alemania no se pegan mucho, y justo se topó conmigo y con Renato Augusto. Le enseñamos mucho. El mediocampo éramos los tres y casi salimos campeones de la Bundesliga. Después Kroos se va al Bayern y yo a la Juventus”, complementó.

El Rey fuera de la Roja

Vidal está viendo la Copa América desde Santiago. El King no entró en la lista final de Ricardo Gareca. Se trata de una herida que no termina de cerrar para el histórico volante. “Todavía no me creo no estar en la Selección. Ya después si juego o no juego, es una decisión, pero no estar, todavía no lo creo. Me hubiese encantado estar”, manifestó.

“La decisión del entrenador. Es un técnico nuevo, que quiere probar y estamos. Pero me ha costado mucho no estar en la Selección”, insistió.

Aun así, el jugador del Cacique cree plenamente que quienes fueron sus compañeros por más de una década podrán hacer un buen torneo continental. “Confío en mis compañeros, quiero que le vaya bien a Chile, aunque no esté en la Selección. Le tengo mucho cariño a toda la gente que está”, dijo.

Claro que hizo énfasis en que, según estima, sigue en un nivel que le permite ser convocado. “Yo creo que todavía puedo dar mucho en la Selección. No voy a ser el mismo que en el Bayern, la Juventus o el Barcelona, pero ahora tengo cosas que son más importantes”, estableció.