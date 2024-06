La particular ley en Alemania que amenaza la presencia de la joya de España en la Eurocopa 2024

La selección de España ha conseguido la clasificación a los octavos de final de la Eurocopa a falta de que dispute su último partido válido por el Grupo B de la competencia.

A pesar de la alegría en lo futbolístico, la preocupación surge al exponerse a una sanción económica debido a la citación de una de sus jóvenes estrellas: Lamine Yamal de 16 años.

Según ha explicado Bild en una publicación, en Alemania existe una Ley que protege a los menores de edad para que no trabajen después de las 20.00 horas.

Un horario que se extiende hasta las 23.00 horas en el caso de los deportistas profesionales, como es el caso. No obstante, la normativa sigue poniendo en riesgo a la selección, pues sus partidos se extienden más allá del límite horario. Por otro lado, este reglamento, que se aplica tanto a germanos como extranjeros, establece que la jornada laboral en estos casos contempla además el tiempo de las duchas y entrevistas posteriores.

Bild también recoge el testimonio del experto jurídico Stephan Gräf que aseguró que “España no corre peligro de sufrir consecuencias deportivas”. Claro que aunque el rendimiento del equipo no se ve afectado, la selección arriesga una multa de hasta 30.000 euros. Una situación que hasta ahora no tiene precedentes en el país, advierte Gräf.

Lamine Yamal debutó con gol en la selección absoluta el 8 de septiembre del año pasado en un partido de clasificación para la Eurocopa contra Georgia.

En ese entonces, el delantero de Mataró tenía 16 años, un mes y 26 días. Ahora, meses más tarde, la joya del Barcelona se ha consolidado como titular en el extremo derecho, tanto en la Selección como en el club blaugrana.

El seleccionador español Luis de la Fuente se rindió en elogios ante su jugador tras el triunfo por 1-0 ante Italia: “Lamine es un chico joven, un talento increíble. Esto es casi un regalo de Dios. Hay pocos jugadores que sean tan maduros y comprendan el juego tan bien como él”.

Lamine Yamal disputa un balón contra Kylian Mbappé en la Champions League. Foto: Reuters.

“Exuberancia y atrevimiento por la banda”

En la página web del Barcelona Español, Lamine Yamal es destacado por su origen tras llegar a los siete años a La Masia procedente del club CF La Torreta. Así fue avanzando etapas hasta alcanzar el primer equipo antes que todos los de su generación.

A penas alcanzó a sumar minutos en la serie juvenil A cuando Zavi Hernández lo llamó para entrenar con el primer equipo. “Su debut fue el 29 de abril de 2023, sustituyendo a Gavi en el minuto 83 en la victoria por 4-0 ante el Real Betis en la Liga, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar con el primer equipo del FC Barcelona con 15 años, 9 meses y 16 días”, explican en la biografía sobre el futbolista bajo el título de “una perla de la cantera azulgrana que destaca por su exuberancia y atrevimiento por la banda”.

“Después de una gran temporada 2022/23, Lamine siguió manteniendo la confianza del técnico de Terrassa e hizo la pretemporada 23/24 con el primer equipo. Tras una preparación excelente, el delantero pese a tener ficha del filial empezó a hacerse un hueco en el primer equipo azulgrana hasta consolidarse como un habitual en el planteamiento del entrenador egarense”, continúan.

“El jugador destaca por la gran capacidad de regate, pase y gol y es capaz de jugar tanto de delantero centro, como de centrocampista ofensivo o de extremo, principalmente en la banda derecha”, concluyen los azulgranas.