Arturo Vidal insiste sobre su gran dolor: “Todavía no me creo no estar en la Selección”

Arturo Vidal sigue masticando su ausencia de la Copa América de Estados Unidos 2024. Así lo dejó claro el volante de Colo Colo en medio de un diálogo que sostuvo con el streamer argentino Davoo Xeneize en su canal de Kick, m omento en el que el Rey aprovechó para referirse sobre la competencia que se desarrolla en Norteamérica, el trabajo de Marcelo Bielsa y cómo se ve en el futuro.

En relación a su ausencia en la nómina de Ricardo Gareca, expresó que “Todavía no me creo no estar en la selección. Ya después si juego o no juego, es una decisión, pero no estar... todavía no lo creo. Me hubiese encantado estar”, manifestó Vidal.

A pesar de esto, remarcó que acepta “la decisión del entrenador. Es un entrenador nuevo, que quiere probar y estamos. Pero me ha costado mucho no estar en la selección”, insistió.

Por otro lado, le entregó toda su confianza a la Roja en lo que queda de Copa América y para lo que se viene después en las Eliminatorias. “Confío en mis compañeros, quiero que le vaya bien a Chile, aunque no esté en la selección. Le tengo mucho cariño a toda la gente que está”.

Y aunque por el momento no está en los planes de Gareca, sí se anima a seguir defendiendo al Equipo de Todos. “Yo creo que todavía puedo dar mucho en la selección. No voy a ser el mismo que en el Bayern, Juventus o Barcelona, pero ahora tengo cosas que son más importantes”, sostuvo.

También sumó palabras para Gary Medel en relación a la llegada del Pitbull a Boca Juniors. “A boca le va a ayudar mucho, es un líder muy positivo. Tiene un gran equipo pero le falta el líder”.

“Bielsa no revolucionó el fútbol chileno”

Otro de los temas que trató Arturo Vidal fue el de Marcelo Bielsa, técnico que lo dirigió en la Roja y que ahora está presente en el torneo junto a la selección de Uruguay.

“Trabaja muy bien. Es muy exigente. Hay cosas que no me gustan y que me gustan. Pero cada jugador tiene su aprecio de cada entrenador. Sí es un entrenador que todo el día pasa pensando en fútbol. Eso sí me encanta”, explicó Arturo Vidal.

“Sé que todo el mundo habla muy bien de Bielsa. Yo no sé si Bielsa ha salido campeón con alguna selección... pero más allá no conozco”, lanzó. “Yo creo que Bielsa no revolucionó el fútbol chileno”, planteó

“Yo sé que él (Bielsa) es muy inteligente, pero Uruguay viene con una camada de jugadores que no puede decir que va a cambiar el fútbol, si es el país que más jugadores saca siendo tan chico. Sabe a dónde ir para mejorar a los jugadores”, aseguró.

Por último, dio a conocer sus planes a futuro para seguir ligado con el fútbol. “Quiero ser entrenador. Primero tengo que ver qué jugadores tengo. Si voy a un equipo que tiene un equipo para jugar 4-4-2 (sistema táctico) jugaré así, me tengo que adaptar a los jugadores que tenga”, reflexionó.

“Con los entrenadores que yo he estado, me han enseñado que eso es lo mejor. Adaptarse y después elegir el sistema que uno va a ocupar”, expresó. Al ser consultado sobre el mejor del mundo no dudó: “Actualmente, Ancelotti”.