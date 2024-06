Una prédica religiosa en la Copa América y el factor Alejandro Domínguez: ¿la Conmebol pasó por alto su reglamento y el de la FIFA?

El pasado viernes comenzó la Copa América 2024, en Estados Unidos. Antes del partido inaugural, en el cual Argentina venció a Canadá, se produjo la ceremonia de apertura, instancia que tuvo una serie de momentos que llamaron poderosamente la atención de los fanáticos que lo vieron en las gradas o a la distancia. Por ejemplo, la presencia de una mediática periodista argentina (Morena Beltrán, de ESPN) en el sorteo de los capitanes, invitada por uno de los sponsors del torneo (una popular bebida gaseosa). Otra situación causó tanta o más extrañeza: cuando el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta se convirtió, durante unos minutos, en un templo.

Dos pastores evangélicos hicieron uso de la palabra y dieron un “mensaje de paz” para la Copa. “Dios bendiga América. El mensaje de Cristo sigue vigente hoy en día. Él nos llamó a la paz, a la comprensión y al perdón. También nos dijo ‘cree’, porque para aquel que cree todo le es posible”, fue parte de lo que se escuchó. Se trata de un suceso inédito en alguna competencia de carácter FIFA. Uno habló en español y otro, en inglés.

Quien hizo la alocución en el idioma castellano fue el pastor paraguayo Emilio Agüero Esgaib. Su presencia no fue casualidad. El religioso lidera una iglesia en su país llamada Más que Vencedores, a la que acude el propio presidente de la Conmebol, su compatriota Alejandro Domínguez. En otras palabras, Agüero es el líder de la iglesia a la que va el máximo directivo del fútbol sudamericano.

Más que Vencedores es parte de una corriente neopentecostal. El nexo entre ambos es de mucha cercanía. De hecho, la prensa local da cuenta que en abril pasado, Agüero acompañó a Domínguez en la palada inicial del estadio Osvaldo Domínguez Dibb, fallecido exdirigente de Olimpia y padre del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. El pastor es conocido en Paraguay por ser referente de la corriente antigénero, enemigo del aborto y de las personas trans. Tal como Domínguez, es cercano al expresidente Horacio Cartes y al Partido Colorado, la derecha política de su país.

Junto al timonel de la Conmebol, estaba presente en el evento Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Precisamente, el hecho de entremezclar el fútbol con la religión es un tópico en el cual el ente rector del fútbol mundial mantiene una postura que va hacia la neutralidad, así como en temas políticos. En ese sentido, lo que permitió la Conmebol en la noche del jueves iría en contra de la normativa establecida por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (y con Infantino en el estadio).

El artículo 4, en su inciso 2°, de los estatutos de la FIFA dice que “se declara neutral en materia de política y religión. Se contemplan excepciones en los casos que afecten a los objetivos estatutarios de la FIFA”. Además, hace responsable a las organizaciones continentales y de cada país por hacer cumplir la norma y se exponen a sanciones en caso de no hacerlo. Esta declaración de neutralidad aspira a mantener a la actividad como una disciplina “inclusiva y apolítica”, para que los eventos deportivos no se conviertan en plataformas de propaganda política o religiosa.

Más adelante, en el artículo 23, en el cual se refieren a los estatutos de las confederaciones, se plantea que estas “deberán cumplir con los principios de gobernanza y, en particular, deberán incluir como mínimo, determinadas disposiciones relativas a las materias siguientes”, siendo la letra a) la declaración de neutralidad en cuanto a política y religión. O sea, los propios entes de cada región futbolística debe propagar independencia en estos tópicos.

Por otra parte, el Código Disciplinario de la Conmebol (organizadora del evento, aunque se dispute en un país que pertenece a la Concacaf) también da cuenta de este tipo de asuntos. En el Artículo 3, que plantea el Ámbito de Aplicación Subjetivo, se menciona en el punto 2 que “las organizaciones y personas enumeradas están sujetas a la potestad disciplinaria de la Conmebol, debiendo cumplir y observar los estatutos, reglamentos, decisiones, órdenes e instrucciones de los diferentes órganos y comisiones de la Conmebol, de la FIFA y de la IFAB”. Se denota que las pautas de la FIFA sí influyen en la competencia.

En el mismo documento, el artículo 11 toca los Principios de Conducta. Se menciona en la letra e) del punto 2 que se constituye como comportamiento imputable e infracción sancionable “utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones de carácter extradeportivo”.

Esta prédica antes del Argentina - Canadá no pasó inadvertida. Causó una serie de reacciones, y muchas críticas. Una fue del exportero José Luis Chilavert, confeso adversario de las políticas del ente de Luque. “No se puede mezclar la religión con el fútbol, pero la Corrupbol (Conmebol) cada día está más sucia y contaminada. Usted (el pastor Agüero) apoya a muchos corruptos en el Paraguay y perjudica a los más necesitados del país”, lanzó vía X (ex Twitter) el mundialista en Francia 1998, en su ácido estilo.

Al día siguiente de la inauguración de la Copa América, Emilio Agüero se manifestó en su cuenta de X, señalando que recibió “ataques”. “Pido disculpas a los medios que me están queriendo hacer una nota. No lo haré por pedido de mi familia. Los ataques son intensos y cualquier palabra dicha, por más conciliadora que sea, solo generará más odio. No me avergüenzo del evangelio, es Poder de Dios para salvación”, posteó el inesperado protagonista del día 1 del torneo de selecciones más antiguo del mundo.