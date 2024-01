¿Agente inmobiliario y presidente de la Conmebol? La curiosa publicación de Alejandro Domínguez sobre la venta de tres mansiones en Paraguay

Alejandro Domínguez es una figura pública llamativa. El paraguayo no se remite a un rol pasivo como presidente de la Conmebol, sino al contrario. El perfil bajo no es lo suyo. Más bien se caracteriza por su personalidad y por su constante actividad en redes sociales, sobre todo en X, plataforma conocida anteriormente como Twitter.

De hecho, así llegó una situación que lo tiene nuevamente en el centro de la polémica. El dirigente sorprendió publicando la puesta en venta de tres lujosas mansiones ubicadas en una zona acaudalada cerca de Asunción. Los reflectores, una vez más, se pusieron sobre él.

El oriundo de la capital paraguaya parecía un vendedor inmobiliario mas, lo que desató múltiples cuestionamientos y dudas en torno a la situación. Incluso, se llegó a pensar que las redes sociales del mandamás del fútbol sudamericano habían sido hackeadas. Sin embargo, el propio Domínguez era quien se encargaba de subir todo.

De esta forma promocionó tres ostentosas casas. Todas estaban ubicadas en San Bernardino, Sunset Hills. Se trata de un lujoso barrio ubicado a las orillas del Lago Ypacaraí, en el Departamento Cordillera, a solo 40 kilómetros de Asunción.

Gestión inmobiliaria

“Tres hermosas casas a la venta en San Bernardino, Sunset Hills: 107 Casa Bali | En venta. • 4 habitaciones en suite con balcones • Baño Social • Amplia galeria • Piscina • Quincho con parrilla • Area de servicio con habitación y baño • Depósito • Terraza con vista al lago • 310 m2 construidos • 758,22 m2 de terreno”, indicó el presidente de Conmebol, que no tuvo problemas para publicar el precio de la lujosa propiedad. La tasó en US$ 455.000.

El procedimiento fue el mismo para las otras dos casas, que fueron valoradas en US$ 435.000 y US$ 415.000, respectivamente. Cada publicación fue acompañada con imágenes de las propiedades puestas en venta, además de videos para confirmar que las obras ya están terminadas.

El dirigente es bastante activo en X, pero no suele postear nada desvinculado al fútbol. Por ende, las publicaciones descolocaron tanto a seguidores como otras cuentas de la red social. Lo que la mayoría de la gente no sabía, es que el dirigente, y específicamente su familia, tiene negocios en el rubro inmobiliario. Esto, también produjo dudas en torno al manejo de sus cuentas, pues no quedó claro si fue por voluntad propia o si fue un error de la persona encargada de manejar las redes sociales de Domínguez. Lo que queda en evidencia, eso sí, es que decidieron no borrar los anuncios de venta.

Su publicación también llamó su atención de José Luis Félix Chilavert. El exarquero es un enemigo declarado de la gestión del paraguayo y no tardó en lanzar dardos en su contra. “Cuánto cuesta la Casa del fútbol Sudamericano o sea la Corrupbol Si pudieran lo venden”, indicó el otrora meta de la selección albirroja, que después uso sus redes para atacar a Domínguez reposteando denuncias sobre el emprendimiento inmobiliario.

Sus descargos no se quedaron ahí y entregó múltiples denuncias sobre el emprendimiento inmobiliario de Domínguez: “Muchos medios y colegas del continente nos consultan si le hackearon la cuenta al Pdte. de la @CONMEBOL. La respuesta es, NO! Si bien es su cuenta personal, una vez más demuestra una falta de tacto increíble. Cada uno se siente orgulloso de lo que quiere…”, señala en otro de los mensajes.