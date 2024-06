La sorpresiva reflexión de Lionel Scaloni frente a la ausencia de Gary Medel y Arturo Vidal en la Roja

Este martes, Chile y Argentina se vuelven a ver la caras por la Copa América, tal como ha ocurrido en las últimas cuatro ediciones del torneo. Esta vez será en la segunda fecha del Grupo A de la competencia, en un duelo clave, puesto que la Roja no pudo ganar en su estreno ante Perú el viernes, por lo que una derrota ante la albiceleste dejaría complicada a la escuadra de Ricardo Gareca. Para el seleccionado campeón del mundo también es un encuentro importante, y así se encargó de destacarlo su entrenador Lionel Scaloni.

El DT considera que el combinado chileno es un rival muy distinto a Canadá, su oponente en la primera jornada: “Nuestro equipo juega en función de cómo podemos hacerle daño al rival. Vamos a poner el que mejor se adapte a Chile. Son dos rivales que juegan bastante diferente y hemos tomado nuestros recaudos. El equipo siempre está, responde a las expectativas de cada partido”.

Elogios para Vidal y Medel

Al momento de profundizar sobre Chile, Scaloni recordó a dos históricos ausentes en la nómina del Tigre: Arturo Vidal y Gary Medel. “Es un partido que hemos jugado mucho, no creo que sea diferente a otros. Jugamos como tenemos que hacerlo. Los jugadores saben que hay límites que no se pueden pasar, hay que ser responsables de no dejar al equipo en inferioridad numérica. No tener en contra a Gary Medel y Arturo Vidal puede ser un alivio”, declaró en rueda de prensa.

Arturo Vidal y Gary Medel vistiendo la camiseta de la Roja. Foto: Andrés Piña/Photosport.

Además, puntualizó en el caso del King, para quien tuvo especiales elogios: “Cuando jugaba, me sentía identificado con él. Además de hacerlo bien, nunca daba una pelota por perdida”.

No obstante, para no polemizar, se encargó de dejar en claro que respeta la decisión de Gareca de no convocarlos: “Vidal y Medel son excelentes jugadores y le han dado mucho a Chile. Imagino que al pueblo chileno le va a costar (asumir que no sean convocados), pero son procesos y Ricardo (Gareca) lo está haciendo bien”.

Messi y el estado de la cancha

Una de las preocupaciones luego del estreno de Argentina fue el estado de Lionel Messi. El rosarino recibió una dura entrada en el tobillo sobre el final del duelo. A pesar de las especulaciones, Scaloni aseguró que la Pulga “está bien, entrenó todos los días con normalidad y está en condiciones de jugar”.

Por otro lado, evitó referirse demasiado al estado de la cancha del MetLife Stadium, escenario en donde se disputará el encuentro ante Chile. Cabe destacar que en el primer partido, contra los canadienses, el adiestrador de la albiceleste tuvo fuertes críticas sobre las condiciones en que se encontraba el césped. “No lo vi todavía al campo de juego, ya dije lo que tenía que decir. Ahora hay que adaptarse a lo que hay. No quiere incidir en ese aspecto, es igual para todos. Se habló demasiado y ya no se puede hacer nada”, cerró.