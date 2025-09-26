SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Fantasista, pasó la U a semifinales”: el divertido video de David Pizarro para celebrar el triunfo azul en la Sudamericana

El exvolante de Universidad de Chile compartió una historia haciendo alusión a la victoria sobre Alianza Lima en Coquimbo.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
David Pizarro recibió los elogios de Francesco Totti. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Universidad de Chile alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana. Lo hizo después de superar a Alianza Lima por 2-1 en el duelo de revancha de los cuartos de final que se desarrolló en Coquimbo.

El partido fue seguido también por David Pizarro. Así lo dejó ver tras publicar una historia en sus redes sociales. En la secuencia le indican al exvolante “Fantasista, pasó la U a semifinales”.

A lo que Pizarro responde. “Ya lo sabía”, mientras posaba con una camiseta de la U puesta mientras sostenía un diario y un puro encendido.

David Pizarro publicó una historia en Instagram tras el triunfo de la U en la Copa Sudamericana. pc

La otra buena noticia para los azules

Después del triunfo por la Copa Sudamericana, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, anunció que Javier Altamirano seguirá vistiendo la camiseta de la U.

“Durante la semana firmamos a Javi, ya es jugador de la U para el semestre que viene. Estamos muy contentos con él, hoy jugó un partidazo”, expresó el dirigente.

La operación implica la adquisición del 50% del pase del volante. Aunque Clark no detalló la extensión del nuevo vínculo, aseguró que el acuerdo es “por mucho tiempo”.

Desde su llegada al CDA, el futbolista de 26 años ha sido una pieza clave en la estructura del equipo. Ha disputado 34 partidos oficiales con la camiseta azul, en los que ha convertido siete goles y entregado tres asistencias, cifras que reflejan su influencia en el circuito ofensivo. La oficialización de su compra llega en el mejor momento posible: con la U instalada entre los cuatro mejores del continente y soñando con una final internacional después de más de una década.

Tras el duelo en Coquimbo, Gustavo Álvarez también expresó su parecer del encuentro. “Es difícil calificar el trabajo de estos dos años pues es muy subjetivo y va de la mano de la expectativa que se tenía de nosotros. Pero mi propuesta siempre va a ser crecer, superarnos e ir por más y cuando termine el año cada quien evaluará el proceso de Gustavo Álvarez en la U”, dijo.

Por último, el estratega agradeció el temple de sus dirigidos. “Me deja conforme el carácter, pues a partir de ahí se puede construir un equipo... El jugador comienza a creer con los resultados y luego independiente de estos, el equipo muestra interés y un planteamiento serio”, concluyó.

FútbolUniversidad de ChileLa UDavid PizarroCopa Sudamericana

COMENTARIOS

