El Deportivo

Fue compañero de Alexis Sánchez: histórico del Barcelona y España anuncia su retiro del fútbol

El emblemático futbolista dejará la actividad una vez que concluya la temporada actual.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
Fue compañero de Alexis Sánchez: histórico del Barcelona y España anuncia su retiro del fútbol. . Por @fcbarcelona

Sergio Busquets le ha puesto fecha al final de de su recorrido en el fútbol. El mediocampista español anunció que colgará los botines al término de la actual temporada de la MLS con el Inter Miami. A los 37 años, el cerebro silencioso del mejor Barcelona de la historia se despide del fútbol profesional.

“Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido”, expresó en un video titulado Todo final es un nuevo comienzo, difundido en sus redes sociales.

“Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé”, agregó el catalán.

Busquets irrumpió en el primer equipo del Barcelona en la temporada 2008-09, de la mano de Pep Guardiola. En un plantel repleto de figuras, se ganó un lugar con rapidez. Su lectura del juego y su inteligencia táctica lo convirtieron en una pieza insustituible en el engranaje blaugrana. Junto a Lionel Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, fue parte del núcleo que llevó al club a su época dorada. Entre 2011 y 2014 también compartió vestuario con Alexis Sánchez.

El legado que dejó en el Camp Nou es abrumador: tres Champions League, nueve Ligas, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa, entre otros trofeos. Disputó cerca de 700 partidos oficiales con la camiseta azulgrana, cifra que solo superan Messi y Xavi. También lució el brazalete de capitán.

“Gracias al Fútbol Club Barcelona, el club de mi vida. Ahí cumplí los sueños que tenía de niño, vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré”, señaló.

Su huella trascendió el ámbito de los clubes. Con la selección española fue campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y levantó la Eurocopa en 2012. “Fue un honor representarla tantas veces”, afirmó.

En 2023, tras quince temporadas en el Barça, emprendió un nuevo desafío en la MLS con el Inter Miami, donde volvió a compartir vestuario con Messi, Jordi Alba y Luis Suárez. En Estados Unidos ha mantenido su rol protagónico, primero bajo la dirección de Gerardo Martino y ahora con Javier Mascherano. A la franquicia de David Beckham le restan cinco partidos de fase regular antes de los playoffs, cuya final está prevista para el 6 de diciembre.

“El equipo espera ahora su aporte en la recta final de la campaña, en la que pondrá fin a una carrera extraordinaria en la que conquistó numerosos títulos y reconocimientos, ganándose un lugar entre los mejores centrocampistas de la historia del fútbol”, destacó el club en un comunicado.

Fútbol, Fútbol Internacional, Barcelona, Inter Miami, Selección de España, Sergio Busquets

Investigan estafa piramidal en Magallanes: habrían al menos 12 personas afectadas

Críticas a gobierno de Boric y contra “pymes políticas”: expresidente Frei inaugura nuevo foro de candidatos a La Moneda

Recompra de acciones: a horas de que termine, Enel Americas está cerca quedarse con el 4% de su capital

FNE inicia investigación por acuerdo de RedSalud para comprar la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción

Minvu confirma que ya fue adjudicada licitación para desalojo y demolición de toma en terreno de familia Correa

Netanyahu reitera frente a la Asamblea de la ONU que no habrá un Estado palestino: “Es una locura y no lo haremos”

Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Jeannette Jara se atrevió a soltar al PC a 52 días de la elección

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Últimos días para participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Investigan estafa piramidal en Magallanes: habrían al menos 12 personas afectadas
Chile

Críticas a gobierno de Boric y contra “pymes políticas”: expresidente Frei inaugura nuevo foro de candidatos a La Moneda

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Negocios

FNE inicia investigación por acuerdo de RedSalud para comprar la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción

Caso Factop: CMF reduce multas a Larraín Vial Activos pero mantiene la de STF Capital

Tendencias

¿Es mejor bañarse en la mañana, o antes de dormir? Esto responde la ciencia

“Uno de los peores seres humanos que ha conocido este país”: por qué acusaron a James Comey, exdirector del FBI

El Deportivo

El batacazo del extécnico de la UC: Tiago Nunes alcanza la semifinal de la Libertadores y emociona a Liga de Quito

Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. México en el Mundial Sub 20

Finde

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Cultura y entretención

María Sonora, el regreso del grupo chileno inconcluso que divisó el futuro: “En Chile ser de vanguardia no es un halago”

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Mundo

Rusia tilda de “muy irresponsables” las advertencias sobre el posible derribo de sus aviones por parte de la OTAN

Jorge Quiroga toma la delantera en primer sondeo de cara al balotaje en Bolivia

Paula

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?