Fue compañero de Alexis Sánchez: histórico del Barcelona y España anuncia su retiro del fútbol. . Por @fcbarcelona

Sergio Busquets le ha puesto fecha al final de de su recorrido en el fútbol. El mediocampista español anunció que colgará los botines al término de la actual temporada de la MLS con el Inter Miami. A los 37 años, el cerebro silencioso del mejor Barcelona de la historia se despide del fútbol profesional.

“Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido”, expresó en un video titulado Todo final es un nuevo comienzo, difundido en sus redes sociales.

“Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé”, agregó el catalán.

Busquets irrumpió en el primer equipo del Barcelona en la temporada 2008-09, de la mano de Pep Guardiola. En un plantel repleto de figuras, se ganó un lugar con rapidez. Su lectura del juego y su inteligencia táctica lo convirtieron en una pieza insustituible en el engranaje blaugrana. Junto a Lionel Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, fue parte del núcleo que llevó al club a su época dorada. Entre 2011 y 2014 también compartió vestuario con Alexis Sánchez.

El legado que dejó en el Camp Nou es abrumador: tres Champions League, nueve Ligas, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa, entre otros trofeos. Disputó cerca de 700 partidos oficiales con la camiseta azulgrana, cifra que solo superan Messi y Xavi. También lució el brazalete de capitán.

“Gracias al Fútbol Club Barcelona, el club de mi vida. Ahí cumplí los sueños que tenía de niño, vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré”, señaló.

Su huella trascendió el ámbito de los clubes. Con la selección española fue campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y levantó la Eurocopa en 2012. “Fue un honor representarla tantas veces”, afirmó.

En 2023, tras quince temporadas en el Barça, emprendió un nuevo desafío en la MLS con el Inter Miami, donde volvió a compartir vestuario con Messi, Jordi Alba y Luis Suárez. En Estados Unidos ha mantenido su rol protagónico, primero bajo la dirección de Gerardo Martino y ahora con Javier Mascherano. A la franquicia de David Beckham le restan cinco partidos de fase regular antes de los playoffs, cuya final está prevista para el 6 de diciembre.

“El equipo espera ahora su aporte en la recta final de la campaña, en la que pondrá fin a una carrera extraordinaria en la que conquistó numerosos títulos y reconocimientos, ganándose un lugar entre los mejores centrocampistas de la historia del fútbol”, destacó el club en un comunicado.