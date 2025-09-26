El batacazo del extécnico de la UC: Tiago Nunes alcanza la semifinal de la Libertadores y emociona a Liga de Quito. . Por @ldu_oficial

Tiago Nunes vive hoy el lado opuesto de la historia que comandaba hasta hace un tiempo. Meses después de una tormentosa salida de Universidad Católica, el técnico brasileño saboreó una de las noches más gloriosas de su carrera: llevó a Liga de Quito a las semifinales de la Copa Libertadores, dejando en el camino al poderoso Sao Paulo.

El camino fue impecable. LDU ganó la ida en Ecuador y repitió la dosis en Brasil, en el complejo Morumbí. “Estamos muy contentos, tenemos en este grupo gente realista, seleccionados y campeones que saben la manera de jugar esta serie. Internamente somos muy fuertes”, destacó Nunes en conferencia.

El técnico mostró su versión más encendida y desafiante, algo que también exhibía en la UC. “Sabemos las diferencias a nivel económico de los brasileños y argentinos con los demás mercados. Pero algunas cosas la plata no compra. No puedes comprar cinco estrellas de esta camiseta de Liga, cinco estrellas del campeón de copas”, disparó.

“Esta camiseta y esta mística tienen un peso importante”, agregó, subrayando el valor simbólico que, según él, inclinó la balanza ante São Paulo.

El brasileño, que dejó San Carlos de Apoquindo envuelto en críticas por el rendimiento irregular del equipo cruzado, se aferra ahora a un relato de convicción. “La plata no compra el corazón y cuando Dios te apunta y te muestra el camino, uno debe creer siempre”, dijo Nunes, visiblemente emocionado.

Ahora, Liga de Quito jugará ante Palmeiras en las semifinales del torneo continental. “Hemos tenido un bajón en la liga, por razones obvias. Pero seguimos creyendo que podremos recuperar lo que hemos perdido. Hoy valoro el trabajo defensivo que hicimos, quisimos tener buena salida del fondo y no lo hemos conseguido del todo”, añadió.

“Quizás no seamos el mejor equipo del mundo, ni yo sea el mejor técnico que pasó por Liga. Pero tenemos un gran corazón. Ya eliminamos a Botafogo y ahora a Sao Paulo, tenemos en este grupo gente mundialista y muy copera”, destacó.