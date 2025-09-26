SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Frustración y tristeza”: la U desata el lamento peruano tras eliminar a Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Universidad de Chile superó por 2-1 a los Íntimos en Coquimbo con las anotaciones de Lucas Assadi y Javier Altamirano. Ahora enfrentarán a Lanús en las semifinales.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Universidad de Chile superó a Alianza Lima en Coquimbo. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Universidad de Chile consiguió el objetivo de meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana. El conjunto azul se impuso por 2-1 a Alianza Lima en el duelo de revancha de los cuartos de final del torneo en Coquimbo y ahora debe prepararse para medirse contra Lanús por el paso a la final.

Una derrota que golpeó fuerte en la prensa peruana. La República, por ejemplo, informo: “Alianza Lima le dijo adiós a la Copa Sudamericana 2025. En el partido de vuelta por los cuartos de final, el equipo de Néstor Gorosito cayó 1-2 ante la U. de Chile, resultado que lo deja eliminado del certamen”.

“Lucas Assadi (5′) y Javier Altamirano (51′) adelantaron al Bulla, mientras que Eryc Castillo (64′) le dio esperanzas a los blanquiazules. Ahora, el cuadro blanquiazul deberá concentrarse en el Torneo Clausura de la Liga 1, mientras que la ‘U’ enfrentará en semifinales a Lanús de Argentina”, complementaron.

Perú 21, a su vez, reflejó que “el Club Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer 2-1 ante la Universidad de Chile en los cuartos de final del torneo. Lucas Assadi abrió la cuenta muy temprano, apenas a los 5 minutos, y sorprendió al cuadro blanquiazul. Javier Altamirano amplió la ventaja a los 51′ con un gran remate de distancia y comenzó a cerrar la llave en Coquimbo. A los 64′, Eryc Castillo descontó el marcador, pero no fue suficiente para el conjunto de ‘Pipo’ Gorosito”, resumieron.

Andina, en tanto, consignó que “Alianza Lima volvió a quedarse a las puertas de hacer historia en la Copa Sudamericana. El cuadro íntimo cayó 2-1 frente a Universidad de Chile y quedó eliminado en los cuartos de final del torneo, fase que nunca ha logrado superar en su trayectoria internacional”.

Por su parte, Depor compartió que “Alianza Lima se despidió de la Copa Sudamericana 2025 tras un duelo cargado de emociones en Coquimbo. El equipo dirigido por Néstor ‘Pipo’ Gorosito cayó 2-1 ante Universidad de Chile y quedó eliminado en los cuartos de final del torneo internacional. Más allá del resultado, lo que marcó la noche fue el sentimiento de frustración y tristeza en el cuadro blanquiazul, que había depositado grandes ilusiones en este certamen. Con goles tempraneros de Lucas Assadi y Javier Altamirano, el cuadro chileno tomó ventaja, mientras que Eryc Castillo descontó en la segunda parte para los íntimos”.

“No mostraron precisión”

Diario Uno fue tajante: “Eliminados. Alianza Lima no pudo alcanzar a semifinales de la Copa Sudamericana, al caer por 2-1 ante la Universidad de Chile, en cotejo de vuelta efectuado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo y jugado sin público, Los goles del elenco chileno los anotaron Assadi y Altamirano, descontando Castillo para los íntimos”.

Crónica viva lanzó que “una vez más, Alianza Lima se quedó cerca de alcanzar una instancia histórica en la Copa Sudamericana. El club peruano perdió 2-1 contra la Universidad de Chile y fue eliminado en cuartos de final del certamen, una etapa que jamás ha conseguido superar en competencias internacionales”.

“La apertura del encuentro resultó complicada para los visitantes. A tan solo 5 minutos de iniciado el partido, Lucas Assadi puso en ventaja a los chilenos después de una jugada elaborada junto a Sepúlveda. El tanto tempranero afectó a los blanquiazules, quienes intentaron recuperarse, pero no mostraron precisión en el área rival durante los primeros 45 minutos”, lamentaron.

“Durante el segundo tiempo, el conjunto universitario aumentó su margen de ventaja por intermedio de Jonathan Altamirano, quien a los 51 minutos estableció el 2-0 tras recibir un centro de Guerrero Peña. La anotación parecía definir el pase chileno a la siguiente ronda, pero el equipo peruano logró acercarse en el marcador con el gol de Édgar Castillo (64′), quien convirtió después de una asistencia de Kevin Quevedo”, concluyeron.

