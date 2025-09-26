SUSCRÍBETE
La fuerte autocrítica de Lucas Assadi pese a su gol clave: “No me sentí bien, pero estoy muy contento de haber anotado”

La figura de los azules no ocultó su emoción, pero reconoció que enfrentaron un encuentro "demasiado difícil".

 
Di Yorio apareció tras ser operado de los meniscos. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La U sufrió, pero clasificó. Y lo hizo con goles de Lucas Assadi y Javier Altamirano. El primero no tuvo un buen partido y lo reconoció en conversación con la transmisión oficial de DirecTV. “No me sentí bien hoy, pero estoy muy contento por haber anotado un gol y para mí es muy importante ayudar al equipo”, dijo el canterano azul.

Luego reconoció que “el partido fue demasiado difícil. El segundo tiempo fue todo de ellos, pero resistimos bien y pudimos clasificar... Ahora debemos estar preocupados del siguiente partido y después veremos a Lanús”.

El otro artillero del encuentro, Altamirano, se mostró “muy feliz por este resultado y la clasificación pues sabemos que todos los partidos en este nivel son complicados... ¿Lanús? Un rival difícil, pero nos vamos a preparar de la mejor manera para enfrentarlos".

Pero sin duda, uno de los más dichosos en el vestuario de los dirigidos por Gustavo Álvarez, era Lucas Di Yorio. El artillero argentino ingresó en el minuto 68 del compromiso, confirmando así que su recuperación de la rotura de meniscos fue milagrosa.

“Estoy feliz de poder ayudar al equipo y clasificar en la copa. Trabajamos mucho con los médicos para poder llegar... Fue difícil arrastrar la lesión y tras la cirugía lo pudimos sacar adelante y estar en esta justa clasificación”, dijo -con un tono lleno de emoción- el atacante.

Y no era para menos, pues la dolencia la arrastraba desde el 26 de julio y aunque intentó tratarla con kinesiología, finalmente el 12 de septiembre fue operado por el galeno Hugo Marambio y se esperaba que estuviera más de un mes fuera de las canchas. No obstante y en tan solo 13 días volvió a vestirse de corto.

“Tenemos que seguir trabajando y poner el foco en el partido del domingo para ir cumpliendo los objetivos”, concluyó Di Yorio antes de seguir celebrando que están entre los cuatro mejores de la justa continental que ganaron el año 2011.

Mira la alocada celebración de la U en el vestuario:

