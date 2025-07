Más problemas para Gustavo Álvarez: la U sufre una sensible baja antes de enfrentar a Unión La Calera

Universidad de Chile suma complicaciones tras una sensible lesión. Foto: Photosport.

Universidad de Chile sufre un duro revés. Tras la polémica de Eduardo Vargas, que se escapó y terminó firmando por Audax Italiano, los azules padecen una maldición en ofensiva tras una complicada lesión de Lucas Di Yorio.

El espigado ariete fue titular en la derrota de la U ante Guaraní, por 2-1, donde los estudiantiles sellaron su paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Jugó 69′ y fue reemplazo por Rodrigo Contreras.

Ninguno de los dos delanteros se ha podido consolidar como estelar. No obstante, el Tucu ha sido quien ha conformado la mayoría de las últimas oncenas de Gustavo Álvarez, quien vuelve a sufrir complicaciones.

Lucas Di Yorio sufrió una sensible lesión. Foto: Photosport. CESAR OLMEDO/PHOTOSPORT

Mal pronóstico

Álvarez pierde una variante en ataque. Según pudo averiguar El Deportivo, la lesión de Di Yorio lo dejó al margen de la sesión de entrenamiento de este sábado, lo que encendió las alertas en el Centro Deportivo Azul en la previa al encuentro ante Unión La Calera. Este lunes, los estudiantiles visitarán el Nicolás Chahuán Nazar para medirse ante los cementeros.

Por otra parte, aún se desconoce la gravedad de la complicación del atacante de 28 años, que durante la tarde de este sábado se realizará exámenes para determinar la envergadura de la lesión.

De hecho, las proyecciones no son las más auspiciosas y no se descarta que el ariete se vea obligado a pasar por el quirófano. Lo claro es que Di Yorio quedará lógicamente descartado para el encuentro ante Unión La Calera, donde la U buscará meterle presión al líder Coquimbo Unido. Para dicho duelo tampoco estará presente Leandro Fernández, quien aún no está en plenitud física.