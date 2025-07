“Le faltaron el respeto al club, al jugador”: Audax Italiano explota y cierra la puerta de salida a Esteban Matus a la U

Esteban Matus estaba encaminado a transformarse en refuerzo de Universidad de Chile. El carrilero completó un primer semestre excepcional. Se transformó en la figura de un Audax Italiano que se las ingenió para meterse en la discusión por el primer puesto de la tabla, que terminó compartiendo con Coquimbo Unido. Ahora, los nortinos sacan dos puntos de ventaja.

La valoración que consiguió lo llevó, también, a la Selección. Y, naturalmente, lo transformó en objeto de deseo para los principales equipos del país. En La Florida reconocieron sondeos de los azules y también de Colo Colo.

Audax Italiano explota y le cierra la puerta de salida a Esteban Matus a la U

Hasta ahora, sin embargo, Matus sigue esperando. Los albos no avanzaron y en la U tenía que darse una condición particular para concretar el fichaje: que se cerrara el paso de Matías Sepúlveda al Vitória, de Brasil. Esa operación, por el momento, está frenada. El desencuentro obedece a que los brasileños quieren pagar en cuotas la cláusula de salida del jugador, que está cifrada en US$ 1 millón. En Azul Azul han sido tajantes respecto de que el compromiso se debe abonar en un solo acto.

Matus terminó pagando el costo. Hasta ahora, no había sido utilizado en la segunda parte de la Liga de Primera. Si disputa un minuto, ya no podrá enrolarse en los estudiantiles para el segundo semestre.

En La Florida se irritaron y cerraron la puerta de salida al jugador. “La U fue poco clara con Audax con respecto a la situación de Matus. Le hicieron una revisión médica, pidieron que no jugara el fin de semana para que esté disponible para la competencia, en un partido importante contra la UC. No jugó, todo por pedido por la U. Era una buena opción para el jugador y para el club. Hicimos todo lo correcto, pero ellos no”, dispara Gonzalo Cilley, timonel itálico, a El Deportivo.

“Le faltaron el respeto al club, al jugador, por un mal manejo de la situación. Nunca comentaron que esto dependía de que fuese de la partida de Sepúlveda. Esto no es un problema de Audax. Nos faltaron el respeto como club y al jugador. Y así se los dije. Se queda con nosotros, ya volvió a entrenar”, complementa.

La cuenta regresiva estaba en marcha, pues el equipo itálico visitará este domingo a Iquique, en el Tierra de Campeones. Juan José Ribera lo va a utilizar.