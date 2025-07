Presidente de Audax detalla el arribo de Eduardo Vargas: “Si hubiese tenido otro trato de la U, iba a la U; acá lo respetamos”

Gonzalo Cilley atiende a El Deportivo desde Buenos Aires. Al presidente de Audax Italiano se le escucha feliz, luego de dar el golpe del mercado tras fichar a Eduardo Vargas por los próximos seis meses.

Así lo oficializó el cuadro itálico durante la tarde de este jueves. El elenco de La Florida lo presentó con un video en sus redes sociales en el que Turboman posa con la camiseta de Audax. Además, en la publicación, escribieron: “Una nueva historia comienza a escribirse, con tinta verde y el corazón en llamas“.

“Estamos con el corazón hinchado de felicidad por darle la bienvenida a nuestro equipo a Eduardo Vargas. Con una destacada trayectoria a nivel nacional e internacional, Edu vuelve a Chile y nos honra poniéndose la camiseta itálica para unirse al equipo con el objetivo de aportar su talento, experiencia y pasión. ¡Bienvenido a la Famiglia de Audax Italiano, Edu! Sigamos escribiendo juntos este nuevo capítulo de nuestra centenaria pasión itálica", cerraron.

En conversación con este medio, Gonzalo Cilley, dueño del club desde el 2022, repasa cómo se gestó el fichaje del bicampeón de América que, finalmente, terminó dándole un portazo a las intenciones de la U.

¿Cuándo contacta por primera vez a Eduardo Vargas?

Nosotros siempre estamos buscando oportunidades de refuerzos competitivos para el mercado de invierno. Siempre estamos con mucha información y vimos lo que todos vieron: Edu estaba sin tantos minutos en Nacional de Uruguay, que había un interés de la U en tenerlo, y pensamos que por más que sea un nombre único para Audax, que en nuestra gestión no se había dado nunca, con esa jerarquía, no podíamos dejar de soñar con tenerlo.

La oferta de Audax para Vargas es un contrato de seis meses. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

¿Pero cuándo se comunican por primera vez?

Nosotros con muchos jugadores dejamos el interés manifestado desde antes, pero eso no quiere decir que suceda. Lo importante es que la representación del jugador sepa que hay un club interesado, asumiendo que la primera opción era la U. Nosotros no tenemos capacidad económica de pelear un jugador con la U, creo que todo el mundo lo sabe.

Cómo lo convencieron...

Nosotros respetamos mucho a los jugadores que tenemos. Los tratamos de una manera muy clara, muy directa. Somos un club que tiene una manera de trabajar que los jugadores valoran mucho. Muchos excompañeros de Edu le hablaron del club, no solo fue un mensaje de la dirigencia.

Ese jugador clave fue Leonardo Valencia...

Sí, pero no lo convenció, le contó la realidad. Le dijo cómo era el club, cómo se trabaja.

Usted señaló que desde lo económico no podían competir con la U. ¿Qué mensaje le transmitió?

Creo que lo más importante es que fuimos claros. Le dijimos que era un jugador que nos encantaría tener. Creemos que tenemos un gran equipo, por eso estamos en el lugar que estamos. Vargas se suma a algo armado. Viene a aportar todo lo suyo a una familia que lo quiere en serio. Le dijimos que lo íbamos a valorar para que después de este semestre recupere la alegría del juego, que es muy importante para su nivel. Los súper elite, como él, necesitan estar contentos en el lugar en el que están. Leo Valencia le dijo que acá iba a estar contento. Eso hizo la diferencia. En lo económico era imposible competir con la U. No se trata de plata, se trata de cuánto lo quiere uno.

¿No le sorprendió cuando le dijo que iba a Audax y no a la U?

Vargas se sintió no respetado por la U y eso nos dio la posibilidad. Si hubiese tenido otro trato de la U, iba a la U. Es lógico. El jugador no se sintió respetado por la U, acá lo queremos y lo respetamos.

Foto: captura Audax Italiano

¿Vargas le comentó que estaba dolido con la U?

Es profesional. Siempre tiene muchas ofertas. Esos jugadores van donde quieren. Él dijo que le gustaba lo que le dijimos, lo que le decían de nuestro club. A él le gustó nuestro proyecto. Él también quería volver a Santiago.

¿Hicieron un zoom antes de firmar?

Nosotros siempre antes de contratar hacemos un zoom con el jugador. En lo deportivo no había nada que analizar, sabemos cómo es. Como persona no lo conocíamos, y él tampoco a nosotros. Había que darse ese espacio.

Deportivamente no viene de un buen semestre en Nacional...

Para nosotros el Vargas de hoy es un crack. Lo de Nacional no lo vuelve un jugador menos valioso para nosotros. Es más, qué bueno que no le fue bien para que pareciera esta oportunidad en Audax. Es un gran jugador.

¿Es el refuerzo más importante en la historia de Audax Italiano?

No te puedo decir eso. Audax Italiano tiene 115 años de historia. Es un gran fichaje, que se suma a un equipo que quiere pelear por todo. Esto es un deporte de equipo, no de individualidades.

Ahora las expectativas de pelear el título se incrementan con la jerarquía de Vargas.

Eso está en los hinchas. Nosotros vamos partido a partido. Eso es real. Nuestro único foco ahora es el domingo el partido con Iquique.

En otro tema, ¿Esteban Matus no va a la U?

La U fue poco clara con Audax con respecto a la situación de Matus. Le hicieron una revisión médica, pidieron que no jugara el fin de semana para que esté disponible para la competencia, en un partido importante contra la UC. No jugó, todo por pedido por la U. Era una buena opción para el jugador y para el club. Hicimos todo lo correcto, pero ellos no.

¿Por qué no hicieron lo correcto?

Le faltaron el respeto al club, al jugador, por un mal manejo de la situación. Nunca comentaron que esto dependía de que fuese de la partida de Sepúlveda. Esto no es un problema de Audax. Nos faltaron el respeto como club y al jugador. Y así se los dije. Se queda con nosotros, ya volvió a entrenar.