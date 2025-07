La salida de Brayan Cortés entra en horas decisivas: Colo Colo admite oferta de Peñarol

La salida de Brayan Cortés de Colo Colo entra en horas decisivas. Los albos admiten a El Deportivo la existencia de una propuesta concreta de Peñarol para quedarse con los servicios del guardameta y se abren, concretamente, a la posibilidad de estudiarla.

De hecho, en Macul establecen un plazo para adoptar una decisión: este miércoles, como suele ser habitual, se reunirá el directorio de Blanco y Negro. Esa instancia se aprovechará para votar la propuesta charrúa y determinar si el guardameta de la Selección cambia de club.

Cortés no está siendo considerado por Jorge Almirón. El iquiqueño no figuró en los listados para enfrentar al Real Valladolid, en el amistoso de este sábado, en el Monumental, ni a O’Higgins, este domingo en San Fernando.

El estratega argentino explicó que la determinación obedece, precisamente, a la incertidumbre que atraviesa el nortino respecto de su futuro. "Yo hablé con Brayan Cortés. Existe esta posibilidad abierta de marcharse a Peñarol. Al jugador le atrae la posibilidad y después se verá qué pasa con las negociaciones. Está entrenando normal, aunque para este partido no lo voy a considerar por estas cosas que tiene en la cabeza”, dijo el DT.

Brayan Cortés, en Colo Colo (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

“Acá lo importante es que el futbolista esté tranquilo, hasta que esto no termine lo dejaré tranquilo. Fernando (De Paul) sigue atajando, se suma Eduardo Villanueva. Veremos si Brayan (Cortés) sigue en el club. El jugador tiene contrato, seguirá entrenando y estará dispuesto a jugar si no se arregla. Pero si no, también se pueda dar el que salga del equipo”, agregó.

La consideración del estratega es profunda. "“Este tipo de decisiones son personales. Tuve una charla con el jugador, pero en definitiva son cosas privadas. Es un arquero tiene mucha experiencia, porque Colo Colo es un equipo que te prepara para jugar en cualquier parte. Además, Brayan (Cortés) es el arquero de la selección, está acostumbrado a la presión. Peñarol es un equipo grande, que juega Copa Libertadores”, puntualizó

“Esta es una decisión familiar que implica un montón de cosas. Yo tengo una buena relación con Brayan en lo profesional… hay un cariño especial porque atajó casi la mayor parte de los partidos conmigo en la banca. Yo le tengo un gran respeto a su trayectoria. Después, lo que decida el jugador está bien. Si se va, le voy a desear lo mejor como a cualquier jugador. Si se queda, estaremos felices porque tenemos un arquero de una gran categoría”, concluyó Almirón.