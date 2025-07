Jorge Almirón abre la puerta de salida a Brayan Cortés: “No lo voy a considerar por estas cosas que tiene en la cabeza”

Jorge Almirón no se cierra a la partida de Brayan Cortés. FOTOS: Photosport.

El interés de Peñarol por Brayan Cortés abre un nuevo flanco en el atribulado presente de Colo Colo. El gigante uruguayo pretende el préstamo del golero, al menos hasta diciembre, oferta que interesa sobre manera al iquiqueño.

Porque el gran deseo del meta es concretar su partida al extranjero. A finales del año pasado, incluso, se despidió del Cacique con la firme convicción de marcharse fuera de las fronteras de Chile. Después de varias semanas de incertidumbre, el arquero renovó con los albos hasta 2027.

Pero la ilusión ya estaba encendida. En ese contexto, el interés del técnico uruguayo Diego Aguirre y la oferta concreta de los charrúas tienen al jugador en un periodo de reflexión. Situación que también maneja el técnico de los albos Jorge Almirón, quien adelantó que no tiene considerado al futbolista para el duelo del domingo ante O’Higgins.

“Yo hablé con Brayan Cortés. Existe esta posibilidad abierta de marcharse a Peñarol. Al jugador le atrae la posibilidad y después se verá qué pasa con las negociaciones. Está entrenando normal, aunque para este partido no lo voy a considerar por estas cosas que tiene en la cabeza”, dijo el DT.

Asimismo, el técnico agregó que “acá lo importante es que el futbolista esté tranquilo, hasta que esto no termine lo dejaré tranquilo. Fernando (De Paul) sigue atajando, se suma Eduardo Villanueva. Veremos si Brayan (Cortés) sigue en el club. El jugador tiene contrato, seguirá entrenando y estará dispuesto a jugar si no se arregla. Pero si no, también se pueda dar el que salga del equipo”.

El ánimo del meta

Aunque en el club de Macul no quieren apurarse frente a las tratativas. Así queda claro en las declaraciones de Almirón, quien reconocer conversaciones con el golero para conocer cuál es su visión frente a una eventual partida al equipo de Montevideo.

“Este tipo de decisiones son personales. Tuve una charla con el jugador, pero en definitiva son cosas privadas. Es un arquero tiene mucha experiencia, porque Colo Colo es un equipo que te prepara para jugar en cualquier parte. Además, Brayan (Cortés) es el arquero de la selección, está acostumbrado a la presión. Peñarol es un equipo grande, que juega Copa Libertadores”.

En la misma línea, el adiestrador confirmó que “esta es una decisión familiar que implica un montón de cosas. Yo tengo una buena relación con Brayan en lo profesional… hay un cariño especial porque atajó casi la mayor parte de los partidos conmigo en la banca. Yo le tengo un gran respeto a su trayectoria. Después, lo que decida el jugador está bien. Si se va, le voy a desear lo mejor como a cualquier jugador. Si se queda, estaremos felices porque tenemos un arquero de una gran categoría”.

