“Azul Azul tiene que salir a decir lo que pasó”: históricos se dividen por frustrada llegada de Eduardo Vargas a la U

El frustrado fichaje de Eduardo Vargas en Universidad de Chile generó una gran cantidad de opiniones entre los hinchas azules. A pesar del deseo ferviente de Gustavo Álvarez de contar con el delantero, las conversaciones se enfriaron y las diferencias económicas fueron insalvables, al punto que terminó fichando en Audax Italiano, donde este viernes realizó su primer entrenamiento. Al delantero se le vio feliz y sonriente, sobre todo, con su amigo Leonardo Valencia, quien cumplió un rol fundamental en su llegada.

El debate está instalado: ¿Actuó mal la U al presentarle una oferta inicial muy baja? ¿O Turboman debió hacer un sacrificio económico mayúsculo para volver a La Cisterna? Para los históricos del conjunto estudiantil, la situación es compleja. De hecho, las opiniones sobre la abortada llegada del goleador de la Copa Sudamericana 2011 están muy divididas.

“La U necesitaba a Eduardo Vargas para pelear por la Sudamericana”

Patricio Mardones, campeón en 1994 y 1995, se pone en el lugar del jugador. “Tiene toda la razón de elegir la mejor oferta, está en la última etapa de su carrera. Tiene que pensar en el futuro. Es lamentable por el club, por el jugador, pero el factor dinero pesó”, expresa.

“Yo creo que era hoy el momento para que llegara. La U te asegura un estadio siempre con 40 mil personas, era importante porque se pelea el campeonato y la Copa Sudamericana”, establece.

En ese sentido, lamenta que Azul Azul no haya podido satisfacer el pedido del entrenador. “El técnico lo quería y así lo había dicho. No fueron capaces de realizar una mejor oferta por el bien del equipo. La U necesitaba a Vargas para tener más posibilidades en el campeonato y en la Copa Sudamericana. Una pena que no haya podido llegar”, sostiene el exvolante, quien cree que “el tiempo dirá si fue la mejor decisión”.

Sobre el nivel del bigoleador de la Copa América, Mardones piensa que “está para jugar en el fútbol chileno y marcar diferencias. No sé las razones que tuvo la U para no aceptar su llegada. Audax juega bien y es protagonista y eso lo debe haber puesto en la balanza para tomar la decisión. Él debe haber visto el real interés de la U y para el hincha de la U no debe ser agradable su no llegada, por todo lo que significó él”.

Eso sí, también se pone en el lugar de la dirigencia. “A veces los números, el dinero y el presupuesto hacen que no convenza”, afirma.

Eduardo Vargas y Leo Valencia en la primera práctica del delantero en Audax. Foto: José Plaza/Comunicaciones Audax Italiano.

Para César Vaccia, entrenador bicampeón con los estudiantiles en 1999 y 2000, lo sucedido lo sorprendió. “El presidente de Azul Azul expresó públicamente que Eduardo tenía un espacio, Gustavo lo ratificó diciendo que era el delantero que necesitaba para reforzar el plantel y Eduardo también lo dijo. Estaba todo dado para llegar a un acuerdo, era solo un tema de conversaciones”, detalla.

En esa línea, cree que hay mucho que explicar: “No soy quién para juzgar, pero algo no se hizo bien. Eduardo y la gente de la U tienen que decir qué pasó. Es importante que la dirigencia salga a decir lo que ocurrió y así la gente hará su propia interpretación”.

Coincide con los demás consultados que hubiese sido un impulso anímico importante para su carrera el haber retornado. “Me hubiera encantado que firmara, era el momento de reencontrarse con la alegría, emoción y reconocimiento de la gente que lo quiere. Eso hubiera levantado su nivel, porque en este par de años no había andado tan bien”, complementa.

Finalmente, cree que la visión dirigencial debió ser a largo plazo. “Hoy tenemos cuatro delanteros, pero no podemos tener esa mirada corta. A lo mejor se va a fin de año Di Yorio y no sabemos qué va a pasar con el Tucu Contreras ni con el Nico Guerra”, advierte.

Culpas compartidas

Otra pieza destacada de la U es Héctor Hoffens. El hábil puntero destacó en los 80 y comienzos de los 90 con la tricota azul. Desde su tribuna, afirma que hay responsabilidades compartidas en esta situación.

“Es lastimoso, porque la U se manejó mal. Debió agotar todas las posibilidades, tiraron una oferta por tirar algo. En este caso, él tiene toda la razón. La U no lo valoró y lamentablemente se fue a Audax”, apunta.

Y no se queda ahí: “La U no se la jugó. Como exjugador, yo creo que el futbolista tiene que velar por el futuro y la seguridad de su familia. No es que no sea hincha, sino que tiene pensar en los suyos. El hincha tiene que entender que es profesional y la carrera es corta".

Roberto Reynero fue otro ícono azul de la década de los 80. También cree que existen culpas compartidas en este episodio. “Yo creo que es decisión del jugador, que tenga las ganas de firmar por la U. Ahora, hay negligencias de los dirigentes. A lo mejor ellos están viendo la parte económica, porque no era el sueldo que pensamos para el nivel de futbolista que había sido”, manifiesta.

“Capaz que se haya sentido, sabiendo la comunicación que tiene con Charles Aránguiz o con Marcelo Díaz, que manejan los sueldos más altos posibles. Pero si yo voy a lo deportivo, Edu Vargas, en Nacional de Montevideo, no sé si hizo una gran campaña. Yo creo que no, para nada”, advierte.

Y lanza una teoría al respecto: “Pienso que la U le ofreció algo acorde a lo que él ha estado jugando la última temporada en Uruguay. Yo creo que por ahí pasa el tema porque el jugador que viene, ojalá que venga a aportar y no a ser banca y llevarse todo el sueldo del año”.

También compara su situación con la de Marcelo Díaz. “Veremos si rinde en la temporada, como sucedió con Marcelo, que hizo una buena campaña y la U lo volvió a contratar. Es una situación similar, porque la oportunidad que no le dieron acá, se la dan en Audax. Si anda bien, seguramente va a estar la posibilidad de traerlo de vuelta, pero esa una decisión que tiene que tomar el cuerpo técnico o el presidente de la U”.