Gustavo Álvarez aborda la fallida llegada de Eduardo Vargas a la U

Gustavo Álvarez, el técnico de Universidad de Chile, de ninguna manera se fue satisfecho del estadio la Nueva Olla de Asunción. La derrota en los finales frente a Guaraní puso la lápida a una jornada que ya de por sí era complicada.

Porque la fallida llegada de Eduardo Vargas fue un duro golpe para el DT, quien había pedido expresamente la contratación del delantero. Por eso se le vio muy incómodo en la conferencia de prensa.

“Ustedes me conocen hace tres años e intento ser coherente con mis palabras y hecho. En un club como el que estamos, todo mercado de fichajes es una oportunidad para crecer, en jerarquía y variantes, hay que aprovecharlo constantemente porque nuestra obligación es ganar todo. Entonces, el crecimiento tiene que ser permanente”, comenzó diciendo el DT.

Y es que la mayor parte de lacónica conferencia en la capital paraguaya giró en torno al exdelantero de Nacional de Uruguay. Con la parsimonia y la franqueza que le caracteriza, el adiestrador intentó evadir los cuestionamientos, aunque con un evidente desgano.

“La explicación al hincha se la puedo dar desde mi lugar y es ratificar lo que dije en la primera respuesta. Todo mercado de fichajes es una oportunidad para crecer en un club con tantas obligaciones como este. Después, mi sentimiento, lo dejo de lado. Lo digo con absoluta frialdad porqué uste m preguntó cómo me sentía”, completó el adiestrador.

Consultado si le molestaba ser la única cara visible en el tema de los fichajes, el transandino aludió a la normativa del club, aunque no quiso aclarar si existían conversaciones pendientes con la dirigencia.

“Yo no voy a cuestionar las políticas comunicacionales del club. Cada vez que tengo que hablar lo hago, en las victorias y en las derrotas, ganando o perdiendo un título. Y con el mismo tono. Siempre contesto con la verdad y siendo trasparente. Más que eso no le puedo decir”, expresó Álvarez.

Asimismo, agregó que “la competencia la veo como siempre, muy buena, pero eso no quita que se pueda crecer en ese nivel de competencia. Tengo la obligación de contestar con todo el profesionalismo que me caracteriza con la verdad y la honestidad. El resto sería redundar”.

Pero el DT argentino no fue el único que comentó el fallido arribo del goleador, quien finalmente fichó por Audax Italiano. En la transmisión oficial, el capitán Marcelo Díaz no pudo esconder su frustración tras lo ocurrido.

“Es una lástima que no tengamos a Eduardo Vargas acá. Personalmente, es una persona que yo estimo mucho. Es lamentable que no se pueda haber dado. Esperamos que no sea definitivo y que en diciembre lo podamos tener”, advirtió Carepato.