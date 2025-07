Con la Sudamericana a la vista: la semana más convulsionada de Gustavo Álvarez en la U

Los últimos días han sido convulsionados para Gustavo Álvarez. Si bien en cuanto a resultados y juego, Universidad de Chile ha dado muestras de un buen nivel, el DT está inquieto y por primera vez ha manifestado en público su disconformidad por la lentitud en la gestiones para reforzar al equipo.

El caso más resonante ha sido el de Eduardo Vargas. La semana pasada el entrenador fue tajante. “Los entrenadores tenemos urgencias deportivas”, afirmó frente al rápido calendario de exigencias.

“Este es mi cuarto mercado aquí en la U. Siempre dije que los tiempos de los mercados, negociaciones de por medio, jugador, agentes, dirigencia, tienen sus tiempos, que yo respeto. Pero los entrenadores también tenemos urgencias deportivas. Entonces a mí me parece que hay que encontrar el equilibrio entre las dos cosas“, manifestó.

El martes volvió a insistir en la situación. “A diferencia del mercado de verano, acá tenemos hartos partidos en medio”, comenzó recordando, tomando en cuenta que solamente cuenta con Felipe Salomoni como única incorporación.

“Hay puntos que se están disputando y necesitamos ganarlos. Sé que el club está en negociaciones con algunos jugadores, espero por las definiciones de estas para lo antes posible tener el plantel definido y cerrado”, añadió.

La llegada de Eduardo Vargas se ha ido dilatando a tal punto que regresó a Uruguay, para luego volver a Chile y continuar con las conversaciones. Sin embargo, estas aún no llegan a buen puerto, lo que tiene sumamente inquieto al entrenador de los estudiantiles.

De hecho, el diálogo se ha enfriado de tal modo que el nombre del renquino ha aparecido en la órbita de otros equipos del fútbol chileno, como Deportes La Serena y Audax Italiano.

La postura del entrenador no ha dejado de llamar la atención, pues en el CDA siempre han destacado su ponderación y mesura en cada una de sus declaraciones. Por eso resultó llamativo el emplazamiento del oriundo de Lomas de Zamora ante una situación que todavía no se resuelve. En tanto, el traspaso de Matías Sepúlveda al Vitória vive horas claves. El club brasilero cambió las condiciones y en el CDA aún no resuelven si dejarán partir al lateral izquierdo.

Cambios ante Guaraní

Con la llave virtualmente cerrada tras el 5-0 de la ida, el resignado Guaraní prepara una alineación alternativa para enfrentar la revancha de este jueves, a las 18.00, en el estadio La Nueva Olla de Asunción.

A pesar de ese detalle, Álvarez realizará mínimos cambios con respecto a sus últimas formaciones. Lucas Di Yorio asoma como titular, al igual que Marcelo Díaz, quien está suspendido por tres fechas en el campeonato local y que ante Colo Colo había sido relegado a la suplencia por el DT.

“Este es un plantel muy serio y este partido lo tomaremos con humildad y responsabilidad. Todo partido es motivo para ensayar variantes que hagan evolucionar al equipo”, expresó el DT al ser consultado por la importancia de este encuentro.

De este modo, la U iría con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia y Franco Calderón en el fondo; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Díaz, Javier Altamirano, Felipe Salomoni; Di Yorio y Lucas Assadi.

La clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana le puede significar a los azules un jugoso premio, ya que obtendrán 600 mil dólares por avanzar a la siguiente ronda del certamen. Un monto que se sumaría a los US$ 500 mil que entregó el organismo solo por acceder a los playoffs y los US$ 115 mil que sumaron por golear en la ida al elenco paraguayo.