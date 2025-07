Técnico de Guaraní toma drástica decisión para el duelo de revancha ante la U en la Copa Sudamericana

El técnico de Guaraní, Víctor Bernay, no cree que su equipo remonte la goleada de la U. Foto: Andrés Piña/Photosport.

La goleada sufrida en el duelo jugado en el Estadio Nacional, caló profundo en la moral deportiva del técnico de Guaraní, Víctor Bernay. El nacido en Argentina no cree posible que su oncena de vuelta el abultado marcador que consiguieron los estudiantiles y por lo mismo, evalúa una drástica medida para la revancha de esta semana.

“Vamos a competir el día jueves, pero revertir un 5-0 no es común y no sé si está en la historia que haya pasado eso. No es para decir que está todo culminado, pero es muy difícil”, aseguró hace algunos días el adiestrador. Y tras empatar sin goles ante el Sportivo Trinidense, anunció que está evaluando poner una oncena alternativa ante los chilenos para privilegiar la liga local.

“Estamos analizando con firmeza la decisión a tomar, ya la hemos desarrollado en una reunión con el cuerpo técnico y hoy después de cerrar todos los que fueron los videos y charlas, lo hemos analizado, así que vamos a tomar la decisión a partir de las evaluaciones que hagamos con los futbolistas”, señaló Bernay en rueda de prensa.

El argumento que utiliza el dueño del buzo de la escuadra paraguaya es que no quiere arriesgar posibles dolencias en sus dirigidos, para que así estén todos disponibles para los dos compromisos que tiene en los días venideros, ante Atlético Tembetary (domingo) y Sportivo Ameliano (jueves 31), y así mantenerse a la caza de los punteros (está a tres unidades de Cerro Porteño, Sportivo Luqueño, Nacional y el nombrado Trinidad).

“Algunos pueden terminar con una fatiga y no queremos terminar con alguna lesión, así que eso lo vamos a ir resolviendo con el correr de los días, se hace muy complejo, porque además la semana siguiente tenemos fecha entre semana, sería contar con muchos juegos seguidos y eso es lo que tenemos que evaluar y analizar”, detalló el aludido.

Guaraní recibe a Universidad de Chile por el repechaje de la Copa Sudamericana, este jueves, a las 18 horas, en el estadio La Nueva Olla. El ganador de la llave se enfrentará a Independiente de Avellaneda en los octavos de final de la justa continental.