El nuevo entrenador de La Serena palpita su estreno ante la U de su “viejo amigo” Gustavo Álvarez.

Deportes La Serena inicia un nuevo ciclo este domingo, cuando reciba a Universidad de Chile en el duelo pendiente de la Liga de Primera. El encuentro marcará el debut de Mario Sciacqua al mando del conjunto granate, un estreno que tendrá un componente especial: en la banca rival estará Gustavo Álvarez, técnico azul y un viejo conocido del argentino.

Ambos entrenadores forjaron un vínculo durante sus etapas en el fútbol trasandino, lo que añade un matiz particular al cruce en La Portada. “En Argentina nos hemos relacionado por distintas circunstancias y tenemos una relación, tal es así que en un club que él me sucedió nos reunimos para ver cómo era ese equipo y demás. Va a ser gratificante para mí volver a encontrarlo, hace muchos años que no lo veo”, reconoció Sciacqua.

Más allá del reencuentro con su compatriota, el nuevo DT serenense sabe que el desafío será exigente. La U pelea en la parte alta de la tabla y llega con confianza tras meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana, mientras que el cuadro papayero busca puntos para escalar posiciones y afrontar con mejores perspectivas el tramo final del torneo.

La Serena busca escalar en la tabla de posiciones. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

“Nosotros trabajamos primero haciendo foco en nuestro equipo, desde la fase defensiva, gestación y finalización. Todo este tiempo que conviví con los jugadores, charlamos y entrenamos, los veo muy comprometidos con nuestra idea”, explicó en conferencia de prensa.

“Me parece que el partido va a tener muchas acciones de duelo, por lo que vamos a proponer nosotros y por lo que propone la U”, indicó. En esa línea, anticipó que sus dirigidos deberán sostener el esfuerzo durante todo el compromiso: “Va a ser el primer partido que el equipo juegue con mi idea. Vamos a jugar contra un equipo que viene de jugar anoche y pienso que va a poner el 80% de los titulares”.

“Va a haber acciones en el partido en que se merme esa intensidad por una cuestión lógica, pero de que la vamos a proponer, lo vamos a hacer. Vamos a ir con el cuchillo entre los dientes a disputar la pelota y a esos duelos individuales para ganarlos”, afirmó.

Para Sciacqua, imponerse en esas disputas será clave para equilibrar el desarrollo del juego ante un rival con jerarquía. “El duelo individual marca una tendencia en el partido y la cabeza del jugador de La Serena tiene que estar siempre un segundo adelante del jugador de la U, respetando toda la jerarquía que tienen. Adentro son once contra once y el corazón que más tiene que latir es el nuestro”, sostuvo.