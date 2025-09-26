SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El nuevo entrenador de La Serena palpita su estreno ante la U de su “viejo amigo” Gustavo Álvarez

Mario Sciacqua habló en la antesala del duelo de este domingo y reveló un desconocido vínculo con el DT del elenco laico.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
El nuevo entrenador de La Serena palpita su estreno ante la U de su “viejo amigo” Gustavo Álvarez.

Deportes La Serena inicia un nuevo ciclo este domingo, cuando reciba a Universidad de Chile en el duelo pendiente de la Liga de Primera. El encuentro marcará el debut de Mario Sciacqua al mando del conjunto granate, un estreno que tendrá un componente especial: en la banca rival estará Gustavo Álvarez, técnico azul y un viejo conocido del argentino.

Ambos entrenadores forjaron un vínculo durante sus etapas en el fútbol trasandino, lo que añade un matiz particular al cruce en La Portada. “En Argentina nos hemos relacionado por distintas circunstancias y tenemos una relación, tal es así que en un club que él me sucedió nos reunimos para ver cómo era ese equipo y demás. Va a ser gratificante para mí volver a encontrarlo, hace muchos años que no lo veo”, reconoció Sciacqua.

Más allá del reencuentro con su compatriota, el nuevo DT serenense sabe que el desafío será exigente. La U pelea en la parte alta de la tabla y llega con confianza tras meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana, mientras que el cuadro papayero busca puntos para escalar posiciones y afrontar con mejores perspectivas el tramo final del torneo.

La Serena busca escalar en la tabla de posiciones. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

“Nosotros trabajamos primero haciendo foco en nuestro equipo, desde la fase defensiva, gestación y finalización. Todo este tiempo que conviví con los jugadores, charlamos y entrenamos, los veo muy comprometidos con nuestra idea”, explicó en conferencia de prensa.

“Me parece que el partido va a tener muchas acciones de duelo, por lo que vamos a proponer nosotros y por lo que propone la U”, indicó. En esa línea, anticipó que sus dirigidos deberán sostener el esfuerzo durante todo el compromiso: “Va a ser el primer partido que el equipo juegue con mi idea. Vamos a jugar contra un equipo que viene de jugar anoche y pienso que va a poner el 80% de los titulares”.

“Va a haber acciones en el partido en que se merme esa intensidad por una cuestión lógica, pero de que la vamos a proponer, lo vamos a hacer. Vamos a ir con el cuchillo entre los dientes a disputar la pelota y a esos duelos individuales para ganarlos”, afirmó.

Para Sciacqua, imponerse en esas disputas será clave para equilibrar el desarrollo del juego ante un rival con jerarquía. “El duelo individual marca una tendencia en el partido y la cabeza del jugador de La Serena tiene que estar siempre un segundo adelante del jugador de la U, respetando toda la jerarquía que tienen. Adentro son once contra once y el corazón que más tiene que latir es el nuestro”, sostuvo.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoDeportes La SerenaUniversidad de ChileLa UGustavo ÁlvarezMario Sciacqua

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado

Minsal da cierre a Campaña de Invierno y destaca que por segundo año no se registraron muertes de lactantes por Sincicial

CMF multa a EY y exsocio por deficiencias en auditoría de estados financieros de Factotal

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Foro de las Artes 2025 aborda lo posthumano con artistas emergentes y voces internacionales

Fitch ratifica calificación de Chile, eleva cálculo del PIB y destaca su “sólida gobernanza”

Lo más leído

1.
Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

2.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

3.
Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

4.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

5.
Jeannette Jara se atrevió a soltar al PC a 52 días de la elección

Jeannette Jara se atrevió a soltar al PC a 52 días de la elección

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Minsal da cierre a Campaña de Invierno y destaca que por segundo año no se registraron muertes de lactantes por Sincicial
Chile

Minsal da cierre a Campaña de Invierno y destaca que por segundo año no se registraron muertes de lactantes por Sincicial

“Un hecho inusual”: detienen a sujeto por robar el bolso de su abogado durante una audiencia en tribunal de Temuco

Caídas de árboles y cortes de energía: los primeros y graves efectos del sistema frontal en el país

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado
Negocios

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado

CMF multa a EY y exsocio por deficiencias en auditoría de estados financieros de Factotal

Fitch ratifica calificación de Chile, eleva cálculo del PIB y destaca su “sólida gobernanza”

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas
Tendencias

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Quién es Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo acusado de delitos contra menores

¿Es mejor bañarse en la mañana, o antes de dormir? Esto responde la ciencia

Presidente Boric aborda el inicio del Mundial Sub 20 en Chile: “Esto es un legado para Chile”
El Deportivo

Presidente Boric aborda el inicio del Mundial Sub 20 en Chile: “Esto es un legado para Chile”

¿Cuándo juega la U las semifinales de la Copa Sudamericana contra Lanús?

El nuevo entrenador de La Serena palpita su estreno ante la U de su “viejo amigo” Gustavo Álvarez

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Foro de las Artes 2025 aborda lo posthumano con artistas emergentes y voces internacionales
Cultura y entretención

Foro de las Artes 2025 aborda lo posthumano con artistas emergentes y voces internacionales

Mauricio Redolés: “Hay un poema de Nicanor Parra que dice P-C: Políticamente correcto. ¡Y dime si no es eso el PC hoy!”

“Gabriela Mistral vivió con intensidad la pasión y el duelo”: llega al streaming el documental Locas Mujeres

Trump intensifica las represalias contra sus enemigos políticos: Exdirector de la FBI es imputado por “falsas declaraciones”
Mundo

Trump intensifica las represalias contra sus enemigos políticos: Exdirector de la FBI es imputado por “falsas declaraciones”

Netanyahu reitera frente a la Asamblea de la ONU que no habrá un Estado palestino: “Es una locura y no lo haremos”

Rusia tilda de “muy irresponsables” las advertencias sobre el posible derribo de sus aviones por parte de la OTAN

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos
Paula

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo