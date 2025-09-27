SUSCRÍBETE
El Deportivo

Conmebol fija las fechas de las semifinales de la Copa Sudamericana y le da una buena noticia a la U

El ente rector del fútbol continental informó la programación de la ronda de los cuatro mejores del certamen.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
La U se medirá contra Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Este sábado la Conmebol anunció la programación de las semifinales de la Copa Sudamericana, donde Universidad de Chile volverá a disputar esta instancia en el certamen después de 14 años.

Después de superar por 2-1 a Alianza Lima en Coquimbo, los azules consiguieron el boleto a la ronda de los cuatro mejores y enfrentarán a Lanús, equipo que dirige el exentrenador de la U Mauricio Pellegrino y que eliminó a Fluminense en cuartos de final.

El ente sudamericano oficializó las fechas, donde los estudiantiles abrirán la llave el jueves 23 de octubre, a las 19.00, mientras que la vuelta se disputará el jueves 30 de octubre en el estadio Ciudad de Lanús de Buenos Aires.

En ese sentido, la gran noticia para los azules fue la confirmación de Santiago como sede de ese encuentro, siendo el Estadio Nacional el más probable escenario, a pesar de que el ministro del Deporte Jaime Pizarro había declarado durante la semana que difícilmente iba a estar disponible el recinto debido a que el 19 de octubre terminará el Mundial Sub 20, lo que dejaba poco margen para el trabajo logístico de entrega del coliseo.

“Tras el Mundial Sub 20 el estadio queda unos días en manos de la FIFA. En principio, imagino que no estará disponible, salvo que existan condiciones que después lo cambien”, había señalado el secretario de Estado.

Sin público

Si bien el Estadio Nacional podrá ser ocupado por la U, no podrá ingresar público debido al castigo que arrastran los azules por los dramáticos sucesos de Avellaneda. En total, deben cumplir siete encuentros sin hinchas como local y siete como visitante. Frente a Alianza Lima cumplieron esos primeros dos cotejos, lo que, en el caso de los duelos como anfitrión, significa una pérdida superior al millón de dólares por cada uno.

En tanto, el ente sudamericano programó la otra llave de semifinales entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle. La ida se disputará el 21 de octubre en Quito y la vuelta será el 28 del mismo mes en Belo Horizonte.

