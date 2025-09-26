La desatada celebración de la U en el camarín tras avanzar en la Copa Sudamericana

Universidad de Chile consiguió meterse este jueves entre los cuatro mejores equipos de la Copa Sudamericana. Los azules consiguieron imponerse por 2-1 a Alianza Lima en Coquimbo y ahora deberán luchar por un cupo en la final de la competencia contra Lanús.

El duelo pareció resolverse rápido cuando en el minuto 5 Lucas Assadi sorprendió a la defensa de los Íntimos para abrir el marcador. Luego, en el segundo tiempo, Javier Altamirano colocó el 2-0 en los 51′. Si bien Eryc Castillo descontó en los 64′, los universitarios supieron manejar el resultado hasta el final.

Por lo mismo la alegría de la clasificación no solo se mostró en la cancha, sino que también se extendió hasta el camarín. Tal como lo reflejó la U en sus redes sociales, los vestuarios fueron testigos de la ferviente celebración de los jugadores.

Los cantos, saltos y bailes se hicieron presente en la zona y el registro acabó con un ceacheí, reflejando el entusiasmo de los protagonistas.

La autocrítica de Assadi

Una vez concretado el triunfo, Lucas Assadi, autor de uno de los goles, indicó que no acabó contento del todo por su actuación. “No me sentí bien hoy, pero estoy muy contento por haber anotado un gol y para mí es muy importante ayudar al equipo”, señaló en la transmisión oficial.

“El partido fue demasiado difícil. El segundo tiempo fue todo de ellos, pero resistimos bien y pudimos clasificar... Ahora debemos estar preocupados del siguiente partido y después veremos a Lanús”, complementó.

Por su parte, Javier Altamirano indicó sentirse “muy feliz por este resultado y la clasificación pues sabemos que todos los partidos en este nivel son complicados. ¿Lanús? Un rival difícil, pero nos vamos a preparar de la mejor manera para enfrentarlos”.

El técnico Gustavo Álvarez, en tanto, afirmó que “inicialmente encontramos los espacios previstos y en la primera jugada llegó el gol de Lucas (Assadi) y después fuimos sólidos, tácticamente estuvimos bien, tenemos que crecer en el control del juego cuando el rival tiene mucho empuje como Alianza hoy”.

Álvarez detalló que “me parece que la diferencia entre los dos partidos es que en Lima teníamos poco espacio en el último tramo de la cancha y aquí fue en el medio porque hicimos el gol rápido y se transformó el partido en un mano a mano... En la final con Colo Colo fuimos contundentes y hoy si no le tapan la ocasión a Di Yorio, hacíamos tres de nuevo y si bien se necesita jerarquía, también es necesario el trabajo”.

Por cierto, evitó referirse al duelo contra Lanús en las semifinales, poniendo como prioridad el choque contra Deportes La Serena por la Liga de Primera que está programado para este domingo 28 de septiembre desde las 15.00 horas.

“Solo puedo hablar del partido con La Serena y cuando pasemos eso, veremos lo demás”, aseguró. “Tenemos que ganar el domingo y luego preocuparnos de lo que viene”, complementó.