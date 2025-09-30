SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Milad no escucha a Clark: la ANFP programa el Clásico Universitario pese al intento de la U de suspenderlo

El choque entre la UC y los azules, en el Claro Arena, se disputará cuatro días antes del duelo de vuelta ante Lanús, en Argentina.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
El presidente de la U, Michael Clark, llamó a su par de la ANFP, Pablo Milad, para suspender el Clásico Universitario.

Tras el empate con La Serena, que deja a la Universidad de Chile prácticamente sin opciones de alcanzar el título en la Liga de Primera, la dirigencia de Azul Azul puso todas sus fichas en la Copa Sudamericana. El choque ante Lanús concentra toda la ilusión de los laicos.

En ese plan, los laicos pretendían concentrarse en el choque ante los granates. Michael Clark alcanzó a negociar con Pablo Milad para pedirle la suspensión del Clásico Universitario. Su postura apuntaba a favorecer la recuperación de sus jugadores en medio de la llave frente a Lanús, por las semifinales de la Copa Sudamericana.

El mazazo

Sin embargo, en Quilín no estuvieron dispuestos a mover el calendario. La ANFP programó el encuentro entre las escuadras de Daniel Garnero y Gustavo Álvarez para el domingo 26 de octubre, al mediodía, en el Claro Arena.

Tomás Asta-buruaga, en el Clásico Universitario de la primera rueda (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Es decir, el choque se realizará justo en medio de la llave ante el conjunto transandino, que contempla el choque de ida, como locales, para el jueves 23 y el de vuelta, en condición de visitantes, para el jueves 30.

¿Qué dice el reglamento?

Las bases del torneo local establecen la excepción. “No constituirá causal de suspensión o reprogramación de un partido el hecho que un club se encontrare participando en alguna competencia internacional oficial, salvo que estuviere disputando la semifinal o final de tal compromiso... Se podrá solicitar la suspensión de su partido inmediatamente anterior correspondiente al Campeonato Nacional, siempre que dicho partido esté programado a menos de 72 horas del partido internacional”.

Pablo Milad aclaró que los laicos no habían presentado ninguna solicitud al respecto. “Nosotros somos muy respetuosos de las normas para todos. Los plazos se dan en cada uno de los partidos… juega el jueves 23 y el jueves 30, son bastantes días de descanso entre uno y otro. Solamente está el clásico, que está 72 horas dentro de esa semana y hasta ahora no hemos recibido nada oficial de la Universidad de Chile. Nosotros tenemos que aplicar el reglamento para todos igual”, puntualizó la máxima autoridad del fútbol chileno.

Más sobre:Universidad de ChileU de ChileLa UCopa SudamericanaClásico UniversitarioUCUniversidad CatólicaLiga de Primera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senado aprueba en general proyecto que fortalece a la Superintendencia de Medio Ambiente

Seminario “El futuro que no logramos ver” debatirá sobre las tecnologías disruptivas

Contraloría toma razón del reglamento del Ministerio de Seguridad y la cartera entra en pleno funcionamiento

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs

Filial de la portuguesa REN compra línea de transmisión del brazo eléctrico de Los Pelambres

El tiempo en las bastillas: Fernando Ubiergo celebrará 50 años de canciones en su mayor gira nacional

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

4.
No hay plata: gobierno reconoce a los partidos que no habrá “glosa republicana” y desata críticas de presidenciables

No hay plata: gobierno reconoce a los partidos que no habrá “glosa republicana” y desata críticas de presidenciables

5.
Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Seminario “El futuro que no logramos ver” debatirá sobre las tecnologías disruptivas
Chile

Seminario “El futuro que no logramos ver” debatirá sobre las tecnologías disruptivas

Contraloría toma razón del reglamento del Ministerio de Seguridad y la cartera entra en pleno funcionamiento

Senado aprueba designación de Marcia Scantlebury para directorio de TVN: reemplazará a Adriana Delpiano

Senado aprueba en general proyecto que fortalece a la Superintendencia de Medio Ambiente
Negocios

Senado aprueba en general proyecto que fortalece a la Superintendencia de Medio Ambiente

Filial de la portuguesa REN compra línea de transmisión del brazo eléctrico de Los Pelambres

Histórico gerente general de LipiAndes, ex Empresas Lipigas, dejará el cargo luego de casi dos décadas

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?
Tendencias

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Revisa la formación de Chile para recibir a Japón en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Revisa la formación de Chile para recibir a Japón en el Mundial Sub 20

Milad no escucha a Clark: la ANFP programa el Clásico Universitario pese al intento de la U de suspenderlo

En vivo: Egipto y Nueva Zelanda se enfrentan por el Mundial Sub 20, en el grupo de Chile

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs
Cultura y entretención

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs

El tiempo en las bastillas: Fernando Ubiergo celebrará 50 años de canciones en su mayor gira nacional

The Chemical Brothers regresa a Chile luego de 10 años

Qatar dice que algunos de los puntos del plan de Trump para Gaza necesitan “aclaración” y “negociación”
Mundo

Qatar dice que algunos de los puntos del plan de Trump para Gaza necesitan “aclaración” y “negociación”

Trump y su mensaje a generales de EE.UU.: fin a “la cultura woke” en el Ejército y advertencia sobre “una invasión interior”

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacude el centro de Filipinas

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel
Paula

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos