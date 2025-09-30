Milad no escucha a Clark: la ANFP programa el Clásico Universitario pese al intento de la U de suspenderlo

El presidente de la U, Michael Clark, llamó a su par de la ANFP, Pablo Milad, para suspender el Clásico Universitario.

Tras el empate con La Serena, que deja a la Universidad de Chile prácticamente sin opciones de alcanzar el título en la Liga de Primera, la dirigencia de Azul Azul puso todas sus fichas en la Copa Sudamericana. El choque ante Lanús concentra toda la ilusión de los laicos.

En ese plan, los laicos pretendían concentrarse en el choque ante los granates. Michael Clark alcanzó a negociar con Pablo Milad para pedirle la suspensión del Clásico Universitario. Su postura apuntaba a favorecer la recuperación de sus jugadores en medio de la llave frente a Lanús, por las semifinales de la Copa Sudamericana.

El mazazo

Sin embargo, en Quilín no estuvieron dispuestos a mover el calendario. La ANFP programó el encuentro entre las escuadras de Daniel Garnero y Gustavo Álvarez para el domingo 26 de octubre, al mediodía, en el Claro Arena.

Tomás Asta-buruaga, en el Clásico Universitario de la primera rueda (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Es decir, el choque se realizará justo en medio de la llave ante el conjunto transandino, que contempla el choque de ida, como locales, para el jueves 23 y el de vuelta, en condición de visitantes, para el jueves 30.

¿Qué dice el reglamento?

Las bases del torneo local establecen la excepción. “No constituirá causal de suspensión o reprogramación de un partido el hecho que un club se encontrare participando en alguna competencia internacional oficial, salvo que estuviere disputando la semifinal o final de tal compromiso... Se podrá solicitar la suspensión de su partido inmediatamente anterior correspondiente al Campeonato Nacional, siempre que dicho partido esté programado a menos de 72 horas del partido internacional”.

Pablo Milad aclaró que los laicos no habían presentado ninguna solicitud al respecto. “Nosotros somos muy respetuosos de las normas para todos. Los plazos se dan en cada uno de los partidos… juega el jueves 23 y el jueves 30, son bastantes días de descanso entre uno y otro. Solamente está el clásico, que está 72 horas dentro de esa semana y hasta ahora no hemos recibido nada oficial de la Universidad de Chile. Nosotros tenemos que aplicar el reglamento para todos igual”, puntualizó la máxima autoridad del fútbol chileno.