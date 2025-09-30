La UC cancela el partido amistoso contra un combinado uruguayo en el Claro Arena

La UC cancela el partido amistoso contra combinado uruguayo en el Claro Arena.

Universidad Católica sufre un nuevo golpe. El duelo contra una selección de futbolistas de Uruguay, con el que se estrenaría internacionalmente el renovado Claro Arena, ha sido cancelado.

Así lo ha dado a conocer el club este martes a través de un comunicado oficial en el que no especifican el motivo para hacerlo.

“Cruzados comunica que el partido amistoso del próximo domingo 12 de octubre, en Claro Arena, entre Universidad Católica y una Selección uruguaya, integrada por jugadores de sus competencias locales, ha sido cancelado”, comienzan indicando.

“Esta decisión responde a razones de fuerza mayor que imposibilitan la realización de dicho encuentro deportivo de carácter amistoso”, sostienen.

“La determinación de cancelar el evento fue consensuada entre Cruzados y la Asociación Uruguaya de Fútbol”, añaden.

Por último, expresan que “esta decisión descarta, momentáneamente, la disputa de un partido amistoso en la fecha señalada; sin embargo, las partes se comprometen a analizar a futuro, bajo las condiciones que oportunamente se pacten, un encuentro en pos del mantenimiento de las buenas relaciones institucionales entre las partes”, concluye el informativo.

Esta decisión responde a razones de fuerza mayor que…

Cabe señalar que con este duelo además la escuadra precordillerana esperaba retomar el ritmo de competencia para la Liga de Primera después del receso por las Fiestas Patrias y la realización del Mundial Sub 20.

De hecho, en el sitio oficial del torneo, la 24° fecha del campeonato aparece el fin de semana del 19 de octubre en el que retornará la competencia. La UC deberá visitar a Everton en Viña del Mar y una semana más tarde serán parte del clásico contra Universidad de Chile en el Claro Arena.

Estos son dos enfrentamientos clave, pues los franjeados se encuentran en plena lucha por conseguir un cupo en la próxima Copa Libertadores.