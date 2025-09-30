Alejandro Tabilo avanza con autoridad al cuadro principal del Masters 1000 de Shanghái

Alejandro Tabilo (72° del ranking ATP) sigue dando muestras de recuperación en el circuito internacional. El chileno consiguió este martes inscribirse en el cuadro principal del Masters 1000 de Shanghái tras derrotar en la final de la clasificación al francés Harold Mayot (150°) en dos sets de 6-3 y 6-4 tras una hora y 25 minutos de competencia.

Una victoria que le permite a la raqueta nacional seguir con su objetivo de mantenerse dentro de los mejores 80 tenistas del planeta y seguir escalando en la clasificación.

Ambos tenistas comenzaron asegurando con claridad sus servicios en los primeros cuatro juegos del encuentro. Así, en el quinto game comenzaron los ataques. El primero en hacerlo fue el francés que en el quinto tuvo tres opciones de quiebre que fueron bien defendidas por Tabilo.

En el sexto, fue el chileno el que tuvo otras tres posibilidades para arrebatarle el saque al galo, pero él también pudo defenderlos para mantener la igualdad.

Sin embargo, en el octavo juego Tabilo pudo aprovechar la oportunidad que se generó para pasar arriba por 5-3 y tener la posibilidad de cerrar el parcial con su saque. No obstante, debió salvar dos puntos de quiebre antes de llevarse la primera manga por 6-3.

Este golpe de autoridad del chileno pareció afectar el inicio de Mayot en el inicio del segundo set, pues este acabó perdiendo su servicio. Si bien intentó recuperarlo en el cuarto juego, el esfuerzo fue insuficiente para doblegar a Jano.

Con esta ventaja, Tabilo pudo encaminar el triunfo en la segunda manga por 6-4 y conseguir el paso a la ronda principal del Masters 1000.

Una vez finalizada las rondas de Clasificación se realizará el sorteo para determinar su próximo rival en la primera ronda de la competencia. Algunas de las opciones son el italiano Matteo Arnaldi (73°), el argentino Mariano Navone (82°) y el alemán Daniel Altmaier (50°), entre otros.