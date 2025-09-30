SUSCRÍBETE
El Deportivo

Real Madrid visita a Kairat Almaty en uno de los duelos más desiguales en la historia de la Champions League

El club más ganador del torneo, con un valor de plantel cada 110 veces mayor respecto del local, viajó nueve horas en vuelo directo para medirse al equipo kazajo, a las 13:45 horas de Chile.

Rodrigo Fuentealba 
Rodrigo Fuentealba
Real Madrid viajó más de 9 horas para visitar a Kairat Almaty.

El recinto del Ortalyq Stadıon de Almaty, en Kazajstán, está expectante. Por primera vez en su historia recibirá un partido de la fase grupal de la Champions. En ese escenario, el caprichoso sorteo del máximo torneo continental de clubes quiso que ese primer rival del local Kairat Almaty no fuera otro que Real Madrid de España, el club más ganador en la historia de la competición.

El anfitrión consiguió su paso a esta fase de la competición, tras dos instancias fallidas, en 2005 y 2021, cuando quedó eliminado en la fase preliminar. Al contrario de lo que ocurrió en la actual temporada, después de imponerse en los penales al Celtic Glasgow de Escocia, campeón de este torneo en 1967.

Un duelo que tendrá su propia historia, la cual se empezó a tejer incluso antes de que la pelota comenzara a rodar, este martes a las 13:45 horas de Chile. Un partido que pone claramente de manifiesto la disparidad de talento y recursos entre ambos rivales.

Un ejemplo de ello es el próximo choque entre el Kairat Almaty y el Real Madrid, que se ha caracterizado como uno de los mayores desequilibrios en la historia del torneo. Un análisis más detallado de las cifras y estadísticas de ambos equipos permite comprender mejor la magnitud de este encuentro.

El club kazajo ha logrado un progreso significativo en los últimos años. Fundado en 1954, el club cuenta con una rica historia en el fútbol de su país, pero sus modestos logros están muy lejos del rico palmarés de los merengues.

Abismales diferencias que no solo se palpan dentro de la cancha. En cuanto al valor de los planteles, la suma de los valores de mercado del equipo hispano es casi 110 veces el de los locales: 1.641 millones de dólares contra los menos de 15 millones de la misma moneda.

Amplio desequilibrio que queda aún más de manifiesto en los gastos operacionales de una y otra institución. El presupuesto anual de Kairat Almaty supera los 14 millones de la divisa norteamericana, mientras que LaLiga autorizó al club que preside Florentino Pérez a un techo de más de 800 millones de dólares.

En lo inmediato, el Madrid tuvo que viajar más de 9 horas en vuelo directo desde la capital hispana para su encuentro más extravagante en su historia en la competición, uno que deberá enfrentar mucho más cerca de Asia que de Europa Central.

Mou regresa a Londres

Uno de los duelos con más morbo en el inicio de esta segunda fecha de la Fase de Liga será el retorno de José Mourinho a la capital inglesa. A las 16:00 horas de Chile, el Benfica que hoy dirige The Special One se medirá al local Chelsea, club al que hace 20 años le devolvió el título inglés después de cinco décadas de postergaciones.

A la misma hora, Liverpool de Inglaterra visitará al campeón turco Galatasaray y Bayern Múnich hará lo mismo contra el Pafos de Grecia, debutante en el torneo continental.

Otros partidos a las cuatro de la tarde de Chile: Olympique de Marsella vs. Ajax, Bodo/Glimt vs. Tottenham Hotspur, Inter de Milán vs. Slavia Praga y Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt. A las 13: 45 horas, Atalanta de Bérgamo recibirá a Club Brujas.

FútbolChampions LeagueReal MadridKairat Almaty

