La UC blinda a su nueva joya: Vicente Cárcamo firma su primer contrato y se alista para debutar ante Ñublense

Vicente Cárcamo lleva meses resonando como una de las grandes promesas de la UC. El jugador nacido el 17 de julio de 2005 es considerado uno de los proyectos más interesantes que ha producido la cantera cruzada en el último tiempo. Su posición habitual es la de volante por la derecha con perfil cambiado. Si bien hasta ahora no ha tenido espacio dentro del primer equipo, esta situación está por cambiar muy pronto.

En las categorías formativas, el zurdo se ganó el respeto de sus entrenadores. Además, sus actuaciones con el equipo de Proyección provocaron el entusiasmo de todos en San Carlos de Apoquindo, en especial, de los hinchas que siguen de cerca las series menores. Incluso, el año pasado se consolidó como uno de los pilares del conjunto que dirige Hernán Madrid, destacando por su capacidad para generar juego, decidir partidos y también marcar goles. Sin embargo, a pesar de su rendimiento sostenido y de ser el capitán, su salto al plantel de honor no era tan fluido como muchos esperaban.

Vicente Cárcamo firma primer contrato profesional con los cruzados

Los últimos meses de Vicente Cárcamo estuvieron llenos de vaivenes. Entrenaba con el primer equipo, pero luego volvía a las inferiores. No lograba convencer al técnico de turno, mientras veía cómo sus otros compañeros sí lograban quedarse, pese a no recibir los elogios continuos a los que él estaba acostumbrado en las series menores.

Tras la salida de Tiago Nunes, en el club esperaban que la situación del zurdo diera un vuelco inmediato, pero no fue así. El escenario se repitió. Hasta que Daniel Garnero comenzó a transmitirle más confianza, enfocándose en hacerlo madurar y evolucionar. Y el volante respondió de buena manera, logrando ganarse un espacio continuo en los entrenamientos del primer equipo cruzado. En ese momento, era cuestión de tiempo que se formalizara un vínculo más duradero entre Cruzados y el jugador.

De esta forma, a los 20 años, Vicente Cárcamo firmó este jueves su primer contrato profesional con Universidad Católica por las próximas cuatro temporadas, según pudo saber El Deportivo. Las conversaciones estaban avanzadas y faltaban solo detalles, más allá de la demora en el trámite, lo que había generado inquietud en su entorno y en parte de la hinchada en cierto momento.

Cárcamo en un partido de la UC juvenil. . Por @cruzados

La confianza de Daniel Garnero y Gary Medel para Vicente Cárcamo

Daniel Garnero, actual técnico de la UC, ha seguido muy de cerca su progreso y percibe su potencial. Fue él quien lo subió al plantel profesional de forma definitiva en septiembre, dándole la oportunidad de mostrarse en un escenario más exigente.

En las últimas prácticas, el mediocampista ha dejado buenas impresiones y se perfila como una alternativa a considerar de cara a la recta final la Liga de Primera, partiendo por el partido de este jueves, ante Ñublense, en el Claro Arena. Precisamente, ante los chillanejos, es muy probable que el zurdo pueda debutar con el primer equipo y sumar sus primeros minutos oficiales.

“Tiene un desequilibrio individual importante. En eso está por encima de la media. Antes venía, tenía buenas referencias, pero no lograba ver esa realidad. Ahora en el último tiempo lo veo más maduro, más ordenado y está entendiendo mejor el paso de juvenil a profesional. Lo noto más cómodo y más suelto. Tiene grandes chances de tener participación en este próximo partido”, explicó ayer el DT argentino.

UNA COMPLETA LOCURA EL GOL DE VICENTE CÁRCAMO EN LA SUB 20 FRENTE A IQUIQUE. pic.twitter.com/iPcjC4bX4t — Radio de la Cato (@delacatoradio) August 13, 2025

El entorno de Cárcamo también juega un papel clave en su desarrollo. Cercanos al jugador reconocen que su familia debe blindarlo más ante la presión y las expectativas. Ese acompañamiento puede ser determinante. “Es un talento importante, pero debe trabajar el aspecto mental”, advierten en la precordillera.

Justamente, en este camino ha sido importante también la preocupación de Gary Medel. El Pitbull ha acompañado al talentoso zurdo en su proceso de evolución, desde que subía y bajaba del primer equipo hasta su consolidación en los entrenamientos con Garnero.

El difícil camino de Vicente Cárcamo

La historia del mediocampista no ha estado exenta de momentos difíciles. La falta de continuidad y oportunidades ha sido un peso que ha afectado su ánimo. De hecho, hace poco más de un mes, el talentoso zurdo exteriorizó su frustración de forma pública, cuando compartió en sus redes sociales una imagen en blanco y negro acompañada de la canción Mi peor momento.

Vicente cárcamo vs UE proyección

Créditos: Cantera cruzada #LosCruzados pic.twitter.com/bEovyNUVVv — ARANCIBISMO (@javier_nsp) August 5, 2025

El gesto fue interpretado por algunos como un descargo frente a la situación que vivía en Universidad Católica. No solo no había sido considerado para los partidos oficiales, sino que tampoco era sido citado con regularidad desde la llegada de Garnero, repitiendo el escenario que ya había vivido bajo la dirección técnica de Tiago Nunes.

A modo de protesta silenciosa, el jugador había eliminado de su perfil todas las fotografías vinculadas a su trayectoria en el club, una carrera que comenzó con brillo en las divisiones menores. “No es fácil dar el salto desde la proyección al primer equipo”, advierten en la UC, donde esperan ver brillar por muchos años a la nueva joyita de San Carlos de Apoquindo.