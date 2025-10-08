SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La UC blinda a su nueva joya: Vicente Cárcamo firma su primer contrato y se alista para debutar ante Ñublense

El zurdo se perfila como uno de los proyectos más importantes del club precordillerano. Sin embargo, con 20 años, aún no había firmado su vínculo profesional con los cruzados, lo que había generado inquietud en el volante y en los hinchas.

Por 
Cristian Barrera
 
Lucas Mujica
Vicente Cárcamo firmó su primer contrato con Universidad Católica. Foto: Cruzados

Vicente Cárcamo lleva meses resonando como una de las grandes promesas de la UC. El jugador nacido el 17 de julio de 2005 es considerado uno de los proyectos más interesantes que ha producido la cantera cruzada en el último tiempo. Su posición habitual es la de volante por la derecha con perfil cambiado. Si bien hasta ahora no ha tenido espacio dentro del primer equipo, esta situación está por cambiar muy pronto.

En las categorías formativas, el zurdo se ganó el respeto de sus entrenadores. Además, sus actuaciones con el equipo de Proyección provocaron el entusiasmo de todos en San Carlos de Apoquindo, en especial, de los hinchas que siguen de cerca las series menores. Incluso, el año pasado se consolidó como uno de los pilares del conjunto que dirige Hernán Madrid, destacando por su capacidad para generar juego, decidir partidos y también marcar goles. Sin embargo, a pesar de su rendimiento sostenido y de ser el capitán, su salto al plantel de honor no era tan fluido como muchos esperaban.

Vicente Cárcamo firma primer contrato profesional con los cruzados

Los últimos meses de Vicente Cárcamo estuvieron llenos de vaivenes. Entrenaba con el primer equipo, pero luego volvía a las inferiores. No lograba convencer al técnico de turno, mientras veía cómo sus otros compañeros sí lograban quedarse, pese a no recibir los elogios continuos a los que él estaba acostumbrado en las series menores.

Tras la salida de Tiago Nunes, en el club esperaban que la situación del zurdo diera un vuelco inmediato, pero no fue así. El escenario se repitió. Hasta que Daniel Garnero comenzó a transmitirle más confianza, enfocándose en hacerlo madurar y evolucionar. Y el volante respondió de buena manera, logrando ganarse un espacio continuo en los entrenamientos del primer equipo cruzado. En ese momento, era cuestión de tiempo que se formalizara un vínculo más duradero entre Cruzados y el jugador.

De esta forma, a los 20 años, Vicente Cárcamo firmó este jueves su primer contrato profesional con Universidad Católica por las próximas cuatro temporadas, según pudo saber El Deportivo. Las conversaciones estaban avanzadas y faltaban solo detalles, más allá de la demora en el trámite, lo que había generado inquietud en su entorno y en parte de la hinchada en cierto momento.

Cárcamo en un partido de la UC juvenil. . Por @cruzados

La confianza de Daniel Garnero y Gary Medel para Vicente Cárcamo

Daniel Garnero, actual técnico de la UC, ha seguido muy de cerca su progreso y percibe su potencial. Fue él quien lo subió al plantel profesional de forma definitiva en septiembre, dándole la oportunidad de mostrarse en un escenario más exigente.

En las últimas prácticas, el mediocampista ha dejado buenas impresiones y se perfila como una alternativa a considerar de cara a la recta final la Liga de Primera, partiendo por el partido de este jueves, ante Ñublense, en el Claro Arena. Precisamente, ante los chillanejos, es muy probable que el zurdo pueda debutar con el primer equipo y sumar sus primeros minutos oficiales.

“Tiene un desequilibrio individual importante. En eso está por encima de la media. Antes venía, tenía buenas referencias, pero no lograba ver esa realidad. Ahora en el último tiempo lo veo más maduro, más ordenado y está entendiendo mejor el paso de juvenil a profesional. Lo noto más cómodo y más suelto. Tiene grandes chances de tener participación en este próximo partido”, explicó ayer el DT argentino.

El entorno de Cárcamo también juega un papel clave en su desarrollo. Cercanos al jugador reconocen que su familia debe blindarlo más ante la presión y las expectativas. Ese acompañamiento puede ser determinante. “Es un talento importante, pero debe trabajar el aspecto mental”, advierten en la precordillera.

Justamente, en este camino ha sido importante también la preocupación de Gary Medel. El Pitbull ha acompañado al talentoso zurdo en su proceso de evolución, desde que subía y bajaba del primer equipo hasta su consolidación en los entrenamientos con Garnero.

El difícil camino de Vicente Cárcamo

La historia del mediocampista no ha estado exenta de momentos difíciles. La falta de continuidad y oportunidades ha sido un peso que ha afectado su ánimo. De hecho, hace poco más de un mes, el talentoso zurdo exteriorizó su frustración de forma pública, cuando compartió en sus redes sociales una imagen en blanco y negro acompañada de la canción Mi peor momento.

El gesto fue interpretado por algunos como un descargo frente a la situación que vivía en Universidad Católica. No solo no había sido considerado para los partidos oficiales, sino que tampoco era sido citado con regularidad desde la llegada de Garnero, repitiendo el escenario que ya había vivido bajo la dirección técnica de Tiago Nunes.

A modo de protesta silenciosa, el jugador había eliminado de su perfil todas las fotografías vinculadas a su trayectoria en el club, una carrera que comenzó con brillo en las divisiones menores. “No es fácil dar el salto desde la proyección al primer equipo”, advierten en la UC, donde esperan ver brillar por muchos años a la nueva joyita de San Carlos de Apoquindo.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UCUniversidad CatólicaCruzadosVicente Cárcamo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Caso Chinamart: cara a cara entre Karol Cariola y fiscal Cooper en causa por tráfico de influencias queda para diciembre

Queda habilitado el segundo ramal en altura de enlace entre Autopista Vespucio Norte y Ruta 68

“Es lamentable que no les importe Julia Chuñil”: Diputados cuestionan ausencia del Gobierno en proyecto de protección a defensores ambientales

Exdirector de la PDI revela uso de gastos reservados para confirmar que exfiscal Campos fue intervenido mientras investigó fraude en Carabineros

Chahuán (IND. PL), Lorca (IND. FRVS), Murath (PNL) y González (UDI) se enfrascan en duro debate por seguridad y justicia

Cuando el tiempo pasa inexorable: los primeros y olvidados Premios Nobel de Literatura

Lo más leído

1.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

2.
“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

3.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Roma por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Roma por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Francia por el Mundial Sub 20
Chile

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Francia por el Mundial Sub 20

Caso Chinamart: cara a cara entre Karol Cariola y fiscal Cooper en causa por tráfico de influencias queda para diciembre

Queda habilitado el segundo ramal en altura de enlace entre Autopista Vespucio Norte y Ruta 68

Las otras veces que el Banco Central ha analizado la situación del mercado laboral en el país
Negocios

Las otras veces que el Banco Central ha analizado la situación del mercado laboral en el país

Parte el proceso de tarifas de distribución eléctrica: gobierno propone baja, aunque consultor dice que deben subir

¿Cómo cerrará el año la inflación y qué hará el BC con la tasa de interés?: las apuestas de los expertos tras IPC de septiembre

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026
Tendencias

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Con precios populares y niños gratis: comienza la venta de entradas para los Juegos Parapanamericanos Juveniles
El Deportivo

Con precios populares y niños gratis: comienza la venta de entradas para los Juegos Parapanamericanos Juveniles

La UC blinda a su nueva joya: Vicente Cárcamo firma su primer contrato y se alista para debutar ante Ñublense

Arturo Vidal duda de su continuidad: “A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo”

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Cuando el tiempo pasa inexorable: los primeros y olvidados Premios Nobel de Literatura
Cultura y entretención

Cuando el tiempo pasa inexorable: los primeros y olvidados Premios Nobel de Literatura

Inspirado en Gorillaz y Portishead: Oddó abre nueva etapa y presenta su proyecto virtual Ami

Valeria Castro presentará su nuevo álbum nominado al Grammy Latino en Santiago

“Debería haberlo recibido cuatro o cinco veces”: ¿Puede Donald Trump ganar el Premio Nobel de la Paz?
Mundo

“Debería haberlo recibido cuatro o cinco veces”: ¿Puede Donald Trump ganar el Premio Nobel de la Paz?

Dinamarca prohibirá las redes sociales a los menores de 15 años

Gisèle Pelicot increpa a uno de sus violadores tras el recurso de apelación: “Asume la responsabilidad de tus actos”

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?