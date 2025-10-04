El portazo de Ñublense a la UC en la antesala del duelo pendiente por la Liga de Primera.

La UC recibe un portazo en la antesala de su retorno a la competencia. El elenco estudiantil buscó hasta último minuto un cambio en la programación de su regreso a la Liga de Primera, pero la respuesta no fue la esperada. El cuadro estudiantil pretendía postergar nuevamente su duelo ante Ñublense, esta vez para el fin de semana del 10 de octubre, con la idea de contar con más días de preparación tras el receso. Sin embargo, de acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el conjunto chillanejo rechazó la solicitud y la fecha original se mantiene: el encuentro se disputará este jueves 9 de octubre, a las 20.30 horas, en el Claro Arena.

Los precordilleranos llegan al duelo pendiente en su mejor racha de la temporada: cuatro triunfos consecutivos que le permitieron escalar al quinto lugar de la tabla. Colo Colo, Unión Española, Cobresal y Limache fueron las víctimas del repunte del equipo que dirige Daniel Garnero, que en apenas semanas consiguió mejorar de forma significativa el rendimiento y la productividad de un plantel que había tenido un primer semestre irregular.

La UC espera mantener la racha ante Ñublense. RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Desde la llegada del técnico paraguayo, Universidad Católica ha mostrado un crecimiento sostenido en su propuesta futbolística y, sobre todo, en los resultados. El equipo luce más ordenado, con mayor volumen ofensivo y un juego colectivo más aceitado.

La mejora, sin embargo, deberá ponerse a prueba sin margen de error. En la recta final del campeonato, cada partido puede ser decisivo en la pelea por los cupos internacionales y, en el caso de Católica, también en su aspiración de seguir escalando posiciones. El duelo frente a Ñublense aparece como un examen clave para sostener el envión con el que cerraron la primera parte del torneo.

El equipo dirigido por Ronald Fuentes, en tanto, vive un presente opuesto. Ñublense llega a este compromiso instalado en el décimo lugar y con dos derrotas consecutivas en el cuerpo, frente a Unión Española y Coquimbo Unido. Su objetivo inmediato pasa por cortar esa mala racha y evitar complicaciones en la parte baja de la tabla, donde la lucha por la permanencia sigue abierta.

La negativa de los chillanejos a mover el encuentro obedece también a sus propios intereses deportivos y logísticos. Con el calendario comprimido tras la pausa por las fechas FIFA y el Mundial Sub 20, cualquier modificación implica ajustes complejos para los clubes.

El desafío para Garnero y su plantel será confirmar en la cancha el buen momento que atraviesan, sin excusas ni márgenes para el error. La UC llega fortalecida, con confianza y con el respaldo de sus últimos resultados. Ñublense será la primera prueba de fuego en esa carrera final.