SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El portazo de Ñublense a la UC en la antesala del duelo pendiente por la Liga de Primera

El elenco sureño rechazó la solicitud estudiantil de cambiar la programación del duelo.

Por 
Cristian Barrera
 
Lucas Mujica
El portazo de Ñublense a la UC en la antesala del duelo pendiente por la Liga de Primera. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La UC recibe un portazo en la antesala de su retorno a la competencia. El elenco estudiantil buscó hasta último minuto un cambio en la programación de su regreso a la Liga de Primera, pero la respuesta no fue la esperada. El cuadro estudiantil pretendía postergar nuevamente su duelo ante Ñublense, esta vez para el fin de semana del 10 de octubre, con la idea de contar con más días de preparación tras el receso. Sin embargo, de acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el conjunto chillanejo rechazó la solicitud y la fecha original se mantiene: el encuentro se disputará este jueves 9 de octubre, a las 20.30 horas, en el Claro Arena.

Los precordilleranos llegan al duelo pendiente en su mejor racha de la temporada: cuatro triunfos consecutivos que le permitieron escalar al quinto lugar de la tabla. Colo Colo, Unión Española, Cobresal y Limache fueron las víctimas del repunte del equipo que dirige Daniel Garnero, que en apenas semanas consiguió mejorar de forma significativa el rendimiento y la productividad de un plantel que había tenido un primer semestre irregular.

La UC espera mantener la racha ante Ñublense. RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Desde la llegada del técnico paraguayo, Universidad Católica ha mostrado un crecimiento sostenido en su propuesta futbolística y, sobre todo, en los resultados. El equipo luce más ordenado, con mayor volumen ofensivo y un juego colectivo más aceitado.

La mejora, sin embargo, deberá ponerse a prueba sin margen de error. En la recta final del campeonato, cada partido puede ser decisivo en la pelea por los cupos internacionales y, en el caso de Católica, también en su aspiración de seguir escalando posiciones. El duelo frente a Ñublense aparece como un examen clave para sostener el envión con el que cerraron la primera parte del torneo.

El equipo dirigido por Ronald Fuentes, en tanto, vive un presente opuesto. Ñublense llega a este compromiso instalado en el décimo lugar y con dos derrotas consecutivas en el cuerpo, frente a Unión Española y Coquimbo Unido. Su objetivo inmediato pasa por cortar esa mala racha y evitar complicaciones en la parte baja de la tabla, donde la lucha por la permanencia sigue abierta.

La negativa de los chillanejos a mover el encuentro obedece también a sus propios intereses deportivos y logísticos. Con el calendario comprimido tras la pausa por las fechas FIFA y el Mundial Sub 20, cualquier modificación implica ajustes complejos para los clubes.

El desafío para Garnero y su plantel será confirmar en la cancha el buen momento que atraviesan, sin excusas ni márgenes para el error. La UC llega fortalecida, con confianza y con el respaldo de sus últimos resultados. Ñublense será la primera prueba de fuego en esa carrera final.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UCUniversidad CatólicaCruzadosÑublense

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un detenido por robo en la autopista General Velásquez en Lo Espejo: sujetos instalaron una barricada con piedras

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

A partir del 6 de octubre: La Florida desalojará a 194 familias del Campamento Dignidad

Proveedores de la salud alertan que deuda del Estado supera los 450 millones de dólares

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí

Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia revisará sentencia de cárcel contra expresidenta Jeanine Áñez

Lo más leído

1.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

2.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

3.
Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

4.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

5.
Una clasificación insólita: las tarjetas meten a la Roja en octavos del Mundial Sub 20 pese a caer con Egipto

Una clasificación insólita: las tarjetas meten a la Roja en octavos del Mundial Sub 20 pese a caer con Egipto

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga en TV y streaming

Declaran alerta temprana preventiva en el Biobío ante posible formación de trombas marinas

Declaran alerta temprana preventiva en el Biobío ante posible formación de trombas marinas

Un detenido por robo en la autopista General Velásquez en Lo Espejo: sujetos instalaron una barricada con piedras
Chile

Un detenido por robo en la autopista General Velásquez en Lo Espejo: sujetos instalaron una barricada con piedras

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

A partir del 6 de octubre: La Florida desalojará a 194 familias del Campamento Dignidad

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”
Negocios

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”

Ramón Achurra, fruticultor: “Ojalá que esta temporada de la cereza no tengamos el desastre del año pasado”

Inflación y situación del empleo

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025
Tendencias

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Cuál es la “mejor característica nueva” que puede hacer ChatGPT por ti, según un experto en tecnología

La prensa internacional reacciona a la insólita clasificación de la Roja: “Quebraron en llanto, pero...”
El Deportivo

La prensa internacional reacciona a la insólita clasificación de la Roja: “Quebraron en llanto, pero...”

La Roja se defiende tras caer con Egipto: “Obvio que juega bien Chile; date cuenta de cómo sometemos al rival”

El portazo de Ñublense a la UC en la antesala del duelo pendiente por la Liga de Primera

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco

Con la influencia de su madre y de Borges: llega un libro guía sobre la literatura de César Aira

El Gran Gatsby: 100 años de la brillante tragedia americana

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí
Mundo

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí

Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia revisará sentencia de cárcel contra expresidenta Jeanine Áñez

Pese a plan de paz: registran nuevos ataques y alrededor de 20 muertos en Franja de Gaza

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile
Paula

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más