Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Félix Auger-Aliassime en el Masters de Shanghái
La raqueta nacional, 72° del ranking ATP, se enfrenta al canadiense (13°) en la segunda ronda de la competencia.
Alejandro Tabilo (72° del ranking ATP) se alista para el que será su segundo partido en el cuadro principal del Masters de Shanghái a disputarse durante la madrugada del sábado.
El tenista nacional deberá enfrentarse al canadiense Félix Auger-Aliassime (13°).
A qué hora es el partido de Alejandro Tabilo vs. Félix Auger-Aliassime
El partido de Alejandro Tabilo vs. Félix Auger-Aliassime está programado para las 01.30 horas de este sábado.
Dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Félix Auger-Aliassime en el Masters de Shanghái
El partido de Alejandro Tabilo vs. Félix Auger-Aliassime será transmitido vía streaming a través de Disney+.
