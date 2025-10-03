Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Félix Auger-Aliassime en el Masters de Shanghái.

Alejandro Tabilo (72° del ranking ATP) se alista para el que será su segundo partido en el cuadro principal del Masters de Shanghái a disputarse durante la madrugada del sábado.

El tenista nacional deberá enfrentarse al canadiense Félix Auger-Aliassime (13°).

A qué hora es el partido de Alejandro Tabilo vs. Félix Auger-Aliassime

El partido de Alejandro Tabilo vs. Félix Auger-Aliassime está programado para las 01.30 horas de este sábado.

Dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Félix Auger-Aliassime en el Masters de Shanghái

El partido de Alejandro Tabilo vs. Félix Auger-Aliassime será transmitido vía streaming a través de Disney+.