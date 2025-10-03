SUSCRÍBETE
El Deportivo

El mensaje de Patricio Toledo en su proceso de recuperación tras sufrir un infarto

Cruzados compartió un video del exportero de Universidad Católica, en el que agradece la compañía y apoyo de los hinchas recibido en los últimos días.

Pablo Retamal V. 
Pablo Retamal V.
Patricio Toledo sufrió un infarto mientras disputaba un duelo amistoso en el Claro Arena. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

El ambiente de los últimos días para los hinchas de Universidad Católica ha sido de preocupación. Esto por el infarto que sufrió Patricio Toledo en medio del encuentro en el que se despedían Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez.

Tras la pronta asistencia, el exportero fue llevado a un centro asistencial donde debió ser operado y se mantuvo en observación hasta ahora.

Este viernes, el club utilizó sus redes sociales para dar una nueva señal de la evolución de Toledo. “Un mensaje que todos Los Cruzados esperábamos con tantas ganas”, inició la publicación.

“Desde la Clínica Universidad de Los Andes, nuestro querido Patricio Toledo nos entrega un saludo y sus agradecimientos a todas las muestras de cariño recibidas durante estos días”, añadieron.

En el video, el exguardameta señala que “No saben la felicidad que siento. Quiero agradecer todo ese cariño, esa buena onda, esa energía que me mandaron cuando lamentablemente sufrí este accidente”.

La verdad, ustedes para mí son unos ángeles que, de una u otra manera con sus oraciones y con su cariño, permitieran que nuevamente estuviera con la gente que yo amo. Católica para mí es mi vida, la tengo en el corazón y va a ser siempre así. Un saludo muy grande y, como decía un cantante por ahí: Gracias. Gracias totales”.

El relato de Cristián Álvarez

Una de las personas que asistió en un primer momento a Patricio Toledo en el Claro Arena fue Cristián Álvarez. En diálogo con El Deportivo relató que “yo no soy de quedarme parado en situaciones como esta. Y, por suerte, todos los que estábamos ahí reaccionamos de la misma forma. Nos apoyábamos, le gritábamos, le pedíamos que nos escuchara, que respirara, que reaccionara, que despertara. Hubo un momento en que atinó a salir, pero después volvió a estar igual. Ahí había más desesperación aún. En ese momento, se decidió subirlo a la camilla para llevarlo a la ambulancia. Ahí ya se lo llevaron y quedó la incertidumbre de qué pasaba con él”, narró.

“Yo había hecho un pequeño curso de primeros auxilios. No es un entrenamiento en la NASA ni mucho menos, pero sirve en situaciones como esta. Las ganas de ayudar a una persona ayudan mucho. Después, la clave está en no paralizarse, porque es normal que eso suceda en una situación como esta”, sostuvo.

Su sentencia es categórica. “El que no se paraliza, ayuda. Después, hubo otros que quisieron hacerlo, porque como estábamos nosotros, nos dejaron. Yo hubiese hecho lo mismo. Y cuando llegaron los paramédicos, los dejamos a ellos. A los que saben. Es lo que corresponde”, añadió.

Además, Álvarez tenía otra inquietud en mente, pues él había sido el que había invitado a Toledo al amistoso. “Yo, en cierto sentido, me sentía culpable, porque trabajo los lunes con el Pato y había sido quien lo invitó al partido”, confesó.

“Estaba contento, feliz. Quería jugar. Estaba emocionado. No sé si lo que le pasó tenga que ver con eso, porque una cosa es estar ansioso y otra tener las arterias tapadas. Nadie sabía de eso”, enfatizó.

