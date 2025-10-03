El Barcelona vuelve a sufrir la baja de Lamine Yamal por lesión

El Barcelona y Lamine Yamal vuelven a sufrir. El atacante español volverá a ser baja en el elenco azulgrana después de que volviera a presentar molestias físicas tras el duelo contra el PSG por la Champions League.

Así lo dio a conocer el club hispano a través de un parte médico oficial. “Las molestias en el pubis que arrastra al jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas”, informaron.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎



Las molestias en el pubis que arrastra al jugador 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas. pic.twitter.com/rf5OLCcAgI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 3, 2025

Esta dolencia, tal como lo señalan, se arrastra desde la última fecha FIFA, momento en el que se lesionó, y que lo tuvo de baja por tres semanas, perdiéndose los partidos contra Valencia, Newcastle, Getafe y Oviedo.

Su reaparición se dio el pasado fin de semana jugando contra la Real Sociedad. Esto pareció una buena señal, pero tras el duelo contra los franceses en la Champions el daño reapareció en la misma zona.

Esta situación se da justo el día en que el técnico Luis de la Fuente lo citó para la doble jornada de Eliminatorias para el Mundial de 2026 en la que deben enfrentarse a Georgia (10 de octubre) y Bulgaria (14 de octubre).

De esta forma, Yamal no podrá acudir al llamado de su selección ni para medirse contra el Sevilla por la octava fecha de la liga española.

Además, de acuerdo al periodo de recuperación estimado por el Barcelona, quedará en duda su disponibilidad para el choque contra Girona a desarrollarse el fin de semana del 18 de octubre.

La gran molestia del Barcelona con la Selección Española

Hace algunas semanas, el DT Hansi Flick dio a conocer su molestia con el cuerpo técnico de la Selección Española por la lesión de Yamal.

“Será baja contra el Valencia. Es una lástima. Ya se fue con dolores a la selección. Tomó analgésicos y jugó con la selección con dolor. Tuvo problemas, y jugó 79 y 73 minutos. No se entrenó, por los problemas, entre los dos partidos con España. Eso no es cuidar a los jugadores. La selección española tiene a los mejores futbolistas del mundo, pero habría que preocuparse de los jugadores. También de los jóvenes. Me preocupa”, lanzó el alemán.

“Tienen molestias en el pubis. No es en la espalda, es en el pubis. Se le han hecho pruebas y no estará disponible contra el Valencia y es duda contra el Newcastle”, adelantó sobre el estado físico del goleador de cara al entonces inicio de la Fase de Liga de la Champions League.

En la ocasión además indicó que “no he hablado con el seleccionador, solo por texto. Mi español no es bueno y su inglés, tampoco es bueno. La comunicación podría ser mejor. Yo fui seleccionador y sé lo difícil que es, pero la comunicación debe ser buena”.

El próximo duelo del Barcelona contra Sevilla está programado para este domingo 5 de octubre a partir de las 11.15 horas de Chile.