SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El Barcelona vuelve a sufrir la baja de Lamine Yamal por lesión

El atacante español acabó con molestias físicas tras el duelo contra el PSG por la Champions League.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Lamine Yamal es baja en Barcelona por lesión. Foto: Reuters.

El Barcelona y Lamine Yamal vuelven a sufrir. El atacante español volverá a ser baja en el elenco azulgrana después de que volviera a presentar molestias físicas tras el duelo contra el PSG por la Champions League.

Así lo dio a conocer el club hispano a través de un parte médico oficial. “Las molestias en el pubis que arrastra al jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas”, informaron.

Esta dolencia, tal como lo señalan, se arrastra desde la última fecha FIFA, momento en el que se lesionó, y que lo tuvo de baja por tres semanas, perdiéndose los partidos contra Valencia, Newcastle, Getafe y Oviedo.

Su reaparición se dio el pasado fin de semana jugando contra la Real Sociedad. Esto pareció una buena señal, pero tras el duelo contra los franceses en la Champions el daño reapareció en la misma zona.

Esta situación se da justo el día en que el técnico Luis de la Fuente lo citó para la doble jornada de Eliminatorias para el Mundial de 2026 en la que deben enfrentarse a Georgia (10 de octubre) y Bulgaria (14 de octubre).

De esta forma, Yamal no podrá acudir al llamado de su selección ni para medirse contra el Sevilla por la octava fecha de la liga española.

Además, de acuerdo al periodo de recuperación estimado por el Barcelona, quedará en duda su disponibilidad para el choque contra Girona a desarrollarse el fin de semana del 18 de octubre.

La gran molestia del Barcelona con la Selección Española

Hace algunas semanas, el DT Hansi Flick dio a conocer su molestia con el cuerpo técnico de la Selección Española por la lesión de Yamal.

“Será baja contra el Valencia. Es una lástima. Ya se fue con dolores a la selección. Tomó analgésicos y jugó con la selección con dolor. Tuvo problemas, y jugó 79 y 73 minutos. No se entrenó, por los problemas, entre los dos partidos con España. Eso no es cuidar a los jugadores. La selección española tiene a los mejores futbolistas del mundo, pero habría que preocuparse de los jugadores. También de los jóvenes. Me preocupa”, lanzó el alemán.

“Tienen molestias en el pubis. No es en la espalda, es en el pubis. Se le han hecho pruebas y no estará disponible contra el Valencia y es duda contra el Newcastle”, adelantó sobre el estado físico del goleador de cara al entonces inicio de la Fase de Liga de la Champions League.

En la ocasión además indicó que “no he hablado con el seleccionador, solo por texto. Mi español no es bueno y su inglés, tampoco es bueno. La comunicación podría ser mejor. Yo fui seleccionador y sé lo difícil que es, pero la comunicación debe ser buena”.

El próximo duelo del Barcelona contra Sevilla está programado para este domingo 5 de octubre a partir de las 11.15 horas de Chile.

Lee también:

Más sobre:FútbolBarcelonaLamine YamalLiga españolaLaLigaSelección Española

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Suprema ordena tramitar amparo de Daniel Jadue que busca dejar sin efecto la acusación que le impide ser candidato

Cierre del gobierno en EE.UU. deja a la Fed sin dato clave para decisiones sobre tasa de interés

Larraín Vial Activos y exejecutivos buscan dejar sin efecto la sanción por Caso Factop y arremeten contra la CMF

¿Seguir comprando inteligencia artificial? La advertencia que hizo el fundador de Amazon, Jeff Bezos

Jeannette Jara apoya limitar uso de la UF: “Se ha hecho un uso extenso y abusivo”

Petroprix inaugura su primera gasolinera en Providencia con la promesa de ser la más barata, el otro año llegan a Viña del Mar

Lo más leído

1.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

2.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

3.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

4.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

5.
“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Suprema ordena tramitar amparo de Daniel Jadue que busca dejar sin efecto la acusación que le impide ser candidato
Chile

Suprema ordena tramitar amparo de Daniel Jadue que busca dejar sin efecto la acusación que le impide ser candidato

Matthei desdramatiza desmarque de gobernador de Arica en favor de Kast y remarca: “Este no es momento de la política extrema”

Partido Nacional Libertario presenta querella contra ministro Cordero por caso de Bernarda Vera

Cierre del gobierno en EE.UU. deja a la Fed sin dato clave para decisiones sobre tasa de interés
Negocios

Cierre del gobierno en EE.UU. deja a la Fed sin dato clave para decisiones sobre tasa de interés

Larraín Vial Activos y exejecutivos buscan dejar sin efecto la sanción por Caso Factop y arremeten contra la CMF

Cuando el compliance asfixia a las pymes

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei
Tendencias

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Cómo son los misiles Tomahawk que EEUU evalúa suministrar a Ucrania y cómo podrían cambiar el curso de la invasión rusa

El Barcelona vuelve a sufrir la baja de Lamine Yamal por lesión
El Deportivo

El Barcelona vuelve a sufrir la baja de Lamine Yamal por lesión

En vivo: la Roja de Nicolás Córdova se juega su futuro en el Mundial Sub 20 frente a Egipto

Las consecuencias de un mal año: el primer cortado de Colo Colo para la temporada 2026

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública
Finde

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Un abrazo de generaciones: Inti Illimani y Los Bunkers publican colaboración
Cultura y entretención

Un abrazo de generaciones: Inti Illimani y Los Bunkers publican colaboración

De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025

Cómo el dispar vínculo entre Silvio Rodríguez y Pablo Milanés encontró su abrazo definitivo en Chile

Trump amenaza a Hamas con desatar “un infierno como nunca antes se ha visto” si no acepta el plan de paz antes del lunes
Mundo

Trump amenaza a Hamas con desatar “un infierno como nunca antes se ha visto” si no acepta el plan de paz antes del lunes

De Madagascar a Marruecos: las protestas de la Generación Z ahora remecen a África

Bukele prohíbe el uso del “lenguaje inclusivo” en las escuelas públicas de El Salvador

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta