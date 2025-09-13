DT del Barcelona carga contra la selección de España por Lamine Yamal: “No cuidan al jugador”

El Barcelona se prepara para enfrentar este domingo al Valencia por la cuarta fecha de la Liga Española (16.00 horas). El elenco azulgrana intentará conseguir su tercer triunfo en la competencia para seguir a la caza del líder, Real Madrid.

Claro que en los últimos días surgió un problema para los planes del técnico Hansi Flick. El adiestrador de los culés no podrá contar con Lamine Yamal tras volver lesionado del llamado de Luis de la Fuente para que integrara la selección española en la recién pasada fecha FIFA.

“Será baja contra el Valencia. Es una lástima. Ya se fue con dolores a la selección. Tomó analgésicos y jugó con la selección con dolor. Tuvo problemas, y jugó 79 y 73 minutos. No se entrenó, por los problemas, entre los dos partidos con España. Eso no es cuidar a los jugadores. La selección española tiene a los mejores futbolistas del mundo, pero habría que preocuparse de los jugadores. También de los jóvenes. Me preocupa”, lanzó el alemán.

“Tienen molestias en el pubis. No es en la espalda, es en el pubis. Se le han hecho pruebas y no estará disponible contra el Valencia y es duda contra el Newcastle”, adelantó sobre el estado físico del goleador de cara al inicio de la Fase de Liga de la Champions League.

En la ocasión además indicó que “no he hablado con el seleccionador, solo por texto. Mi español no es bueno y su inglés, tampoco es bueno. La comunicación podría ser mejor. Yo fui seleccionador y sé lo difícil que es, pero la comunicación debe ser buena”.

Pensando en Valencia

Sobre el encuentro contra Valencia, destacó que “su entrenador hizo un trabajo fantástico el año pasado. Estabilizó al equipo. Se adapta al rival. Tiene jugadores nuevos. Será un partido bonito”.

Además, descartó que la imposibilidad de usar el Camp Nou los complique. “No nos afecta. Conocemos la situación del estadio. Hablé con el presidente, y me explicó la situación. Tengo la confianza necesaria y esto no afectará al equipo. Hay que ganar, sin excusas. En estos tres partidos fuera de casa no hemos visto al equipo como me gustaría, pero me gusta la calidad de los jugadores. Se trata de actitud. Lo más importante es el equipo, no un jugador, Pedri, Rapha, Lamine... Todos tienen que pensar en qué pueden aportar. Y tenemos unos aficionados increíbles y me encanta trabajar para este club. Nada ha cambiado. Esta temporada será mas dura, pero seguimos luchando. Hay que luchar para sumar los tres puntos”, expuso.

“Hablé con los jugadores, con el capitán... y me han dicho que no les va a afectar jugar en el Estadio Johan Cruyff. Cuando jugamos en el Camp Nou con 105.000 espectadores, la cosa cambiará. Pero, como dije, esto no es una excusa. No me puedo excusar en esto, Valencia también juega aquí. Contra el Como ya jugamos y ganamos”, agregó.

También tuvo palabras para Thiago Alcántara, quien se une al cuerpo técnico del equipo. “Estoy contento de que haya vuelto. Todos estamos contentos. No fue fácil convencerle. Julio ha ayudado mucho en su vuelta. Aporta experiencia. Será uno más del cuerpo técnico, los jóvenes le escuchan atentamente. Será una pieza más del puzle para lograr el éxito”, comentó.

También respaldó el papel de Gavi en el club. “Puede ser el corazón del equipo, lo da todo en el campo, y por el club. Tenía miedo de la situación, tras la gran lesión que tuvo. Creo que solo debe trabajar duro y ver cómo evoluciona. Ya veremos. No hay que presionarle. Debe volver y estar en forma y estar convencido de que está bien. Le necesitamos con confianza con su rodilla”, concluyó.