SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Estábamos realmente angustiados”: Cristián Álvarez relata la heroica acción que permitió salvar a Patricio Toledo

El excapitán de la UC relata el angustioso momento que vivió el exguardameta, en el que tuvo una participación crucial: junto con Gerardo Reinoso y Rodrigo Valenzuela jugaron un rol clave para salvarle la vida.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Cristián Álvarez y Patricio Toledo, antes del complejo momento de salud que vivió el exarquero. (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Cristián Álvarez no vacila al describir la cruda situación que le tocó enfrentar ante la emergencia que afectó a Patricio Toledo en pleno evento Adiós Capitanes, que marcó su despedida del fútbol, en conjunto con José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic. “Ver a una persona, a un compañero, a un amigo así debe ser uno de los momentos más duros que me ha tocado vivir”, dice a El Deportivo, en relación al desplome del exarquero. Poco después se explicó que la causa había sido un infarto agudo al miocardio, un cuadro clínico del que está en recuperación.

El curicano remarca que hubo una reacción clave que, a la larga, permitió que el complejo incidente tuviera un desenlace más favorable que el que pudo tener. “En realidad, a lo que atiné fue a ayudar. Vi que Rodrigo Valenzuela y Gerardo Reinoso actuaron y me metí. Y en situaciones como esta, ahí puede estar la clave. En reaccionar, en actuar. En situaciones así, no me puedo quedar parado”, explica a los primeros auxilios que, a la larga, evitaron una tragedia.

Cristián Álvarez relata la acción que salvó a Patricio Toledo

El Huaso recalca que esa actuación conjunta terminó siendo determinante. “Yo no soy de quedarme parado en situaciones como esta. Y, por suerte, todos los que estábamos ahí reaccionamos de la misma forma. Nos apoyábamos, le gritábamos, le pedíamos que nos escuchara, que respirara, que reaccionara, que despertara. Hubo un momento en que atinó a salir, pero después volvió a estar igual. Ahí había más desesperación aún. En ese momento, se decidió subirlo a la camilla para llevarlo a la ambulancia. Ahí ya se lo llevaron y quedó la incertidumbre de qué pasaba con él”, relata.

Álvarez valora la lucidez que les permitió actuar mientras la conmoción se apoderaba de quienes habían asistido al homenaje en el recinto cruzado. En las tribunas, de hecho, la conmoción era absoluta. “Yo había hecho un pequeño curso de primeros auxilios. No es un entrenamiento en la NASA ni mucho menos, pero sirve en situaciones como esta. Las ganas de ayudar a una persona ayudan mucho. Después, la clave está en no paralizarse, porque es normal que eso suceda en una situación como esta”, sostiene.

Cristián Álvarez y Patricio Toledo (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Su sentencia es categórica. “El que no se paraliza, ayuda. Después, hubo otros que quisieron hacerlo, porque como estábamos nosotros, nos dejaron. Yo hubiese hecho lo mismo. Y cuando llegaron los paramédicos, los dejamos a ellos. A los que saben. Es lo que corresponde.”, añade.

Ansiedad y un cuadro complejo

El Huaso no duda en describir el momento. “Fue crítico, crítico, crítico”, recalca. “Quizás no se reflejaba o la gente no podía verlo, pero estábamos realmente angustiados por lo que estaba sucediendo”, insiste.

En su caso, una consideración más contribuía a la inquietud: había sido quien invitó al golero a participar del tributo. “Yo, en cierto sentido, me sentía culpable, porque trabajo los lunes con el Pato y había sido quien lo invitó al partido“, sostiene. También sabía la forma en que quien llegó a ser considerado como el mejor portero de América en 1991 se estaba tomando su participación. ”Me contaba cómo se iba preparando”, afirma.

En la búsqueda de razones para el infortunio, Álvarez admite que la ansiedad pudo ser un factor, aunque, finalmente, se remite a lo clínico. “Quizás influya un poquito, pero con las arterias tapadas eso le iba a pasar. Ayer (el domingo) o en dos días más. Estaba contento, feliz. Quería jugar. Estaba emocionado. No sé si lo que le pasó tenga que ver con eso, porque una cosa es estar ansioso y otra tener las arterias tapadas. Nadie sabía de eso”, enfatiza, respecto del diagnóstico. “Lo importante es que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto”, resume, respecto de un factor fundamental para salvarle la vida.

Álvarez visitó a la familia del exportero, aunque prefirió no acceder a verlo. “Fui a la clínica a estar con la familia, a informarme un poco de la situación, pero no lo he visto. En este momento, pienso que es la familia la que tiene que entrar y acompañarlo. El Pato tiene que estar lo más tranquilo y descansado posible. Por lo que me explicaron, va evolucionando. Todavía no está fuera de peligro, pero va evolucionando”, apunta, como una señal de una recuperación que aguarda todo el medio futbolístico.

Más sobre:Patricio ToledoCristián ÁlvarezPato ToledoJosé Pedro FuenzalidaMilovan MirosevicUniversidad CatólicaUCCruzadosAdiós Capitanes

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Abogada de la víctima denuncia nuevo error de la fiscalía en caso de excadetes de Cobreloa

La economía tuvo un pobre desempeño en agosto y el Imacec se ubicó muy por debajo de las expectativas

Grau defiende crítica de Boric a Kast en el Presupuesto: “Es razonable que nosotros demos una opinión política”

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda por agredir a su pareja

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

4.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

5.
Toma Calicheros: abogada de la familia dueña del terreno confirma que las tierras se pondrán a la venta tras la demolición

Toma Calicheros: abogada de la familia dueña del terreno confirma que las tierras se pondrán a la venta tras la demolición

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

Temblor hoy, miércoles 1 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 1 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

Abogada de la víctima denuncia nuevo error de la fiscalía en caso de excadetes de Cobreloa
Chile

Abogada de la víctima denuncia nuevo error de la fiscalía en caso de excadetes de Cobreloa

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda por agredir a su pareja

Una veintena de lesionados deja accidente de tránsito de bus que iba de Santiago a Cañete

La economía tuvo un pobre desempeño en agosto y el Imacec se ubicó muy por debajo de las expectativas
Negocios

La economía tuvo un pobre desempeño en agosto y el Imacec se ubicó muy por debajo de las expectativas

Grau defiende crítica de Boric a Kast en el Presupuesto: “Es razonable que nosotros demos una opinión política”

Boric critica propuesta de Kast en inédita mención en una cadena nacional

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina
Tendencias

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Quién es Tilly Norwood, la primera actriz hecha por IA

“Chile no estuvo a la altura”: la prensa internacional critica la actuación de la Roja Sub 20 contra Japón en el Mundial
El Deportivo

“Chile no estuvo a la altura”: la prensa internacional critica la actuación de la Roja Sub 20 contra Japón en el Mundial

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

El duro cruce entre Carlos Alcaraz y el juez de silla durante la final de Tokio: “Nunca jugaste tenis en tu vida”

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”
Cultura y entretención

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs

El tiempo en las bastillas: Fernando Ubiergo celebrará 50 años de canciones en su mayor gira nacional

La flotilla que va rumbo a Gaza denuncia una “operación intimidatoria” de un buque de guerra israelí contra dos de sus barcos
Mundo

La flotilla que va rumbo a Gaza denuncia una “operación intimidatoria” de un buque de guerra israelí contra dos de sus barcos

La Flotilla rumbo a Gaza alerta del acercamiento de varios buques tras entrar en “zona de riesgo”

Israel anuncia el cierre de la última ruta operativa para acceder a la zona norte del enclave

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta
Paula

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres