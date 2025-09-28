SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Adiós capitanes: el homenaje a Fuenzalida, Mirosevic y Álvarez que une a todas las generaciones cruzadas

Los tres símbolos de Universidad Católica cierran sus carreras en un partido que reunirá a 41 leyendas del equipo de la franja.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Mirosevic, Fuenzalida y Álvarez exhiben las camisetas de su partido de despedida (Foto: @cruzados)

José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic y Cristián Álvarez tendrán la despedida que siempre soñaron. Las tres figuras más emblemáticas de Universidad Católica en el último tiempo cierran sus carreras en un evento multitudinario: con los 20 mil asientos del Claro Arena vendidos para tributarles por sus trayectorias, en un evento que sus propios protagonistas han definido como ‘una fiesta cruzada’.

Hay 41 figuras invitadas que cumplen la condición. En la cancha habrá emblemas como Alberto Acosta, Gerardo Reinoso, Jorge Contreras, Nelson Tapia o Gary Medel, solo por mencionar algunos. En las bancas las duplas compuestas por Jorge Pellicer y Mario Lepe y Juvenal Olmos junto a Manuel Suárez reforzarán la identidad del homenaje. Las puertas del reducto estudiantil se abrirán a las 15 horas. El homenaje comienza dos horas después.

Adiós capitanes: el homenaje a Fuenzalida, Mirosevic y Álvarez que une a todas las generaciones cruzadas

“El listado lo hicimos en conjunto. Costó, porque había que hacer un corte. No podíamos invitar a 500 jugadores”, explica, Álvarez respecto de la primera dificultad para la organización del espectáculo.

A todos los une una sensación inicial parecida. “Tenía un poco de ansiedad, de que llegara rápido el día. De reencontrarme con los compañeros, con la gente, con los hinchas. Quiero disfrutar de un día tan emotivo para nosotros, para despedirnos de nuestra gente. Es muy lindo que sea en nuestro estadio, en el que me tocó jugar el último partido y ahora que se inaugura. Es un cierre de una historia súper linda”, grafica Chapa a El Deportivo.

Mirosevic y Álvarez posan para La Tercera (Foto: Pedro Rodríguez)

“Hay un poquito más de ansiedad y nerviosismo. Nos han hecho volver a sentir futbolistas y se siente bien. Y, después, esperamos que la gente lo pase bien, nos acompañe. Los tres podemos coincidir en que nos hemos sentido muy acompañados por la producción y por el club”, dice Milo.

El Huaso añade una última consideración respecto del esfuerzo para llegar en la mejor condición posible al tributo. “Ha habido preparación de futbolistas, pero también dolores de futbolistas. Quiero disfrutar estos momentos. El lunes esto ya se acaba y comienza la vida normal”, apunta.

El legado

Hay, también, margen para los recuerdos. “Mi mejor momento en la UC fue en 2016, haber podido gritar campeón en mi primer torneo desde que volví al club”, resalta Fuenzalida. “Me gustaría que me recordaran como un jugador que dio todo. Que cada vez que defendió la camiseta lo hizo con pasión, responsabilidad y ganas de conseguir cosas. Siempre quise ver a mi equipo campeón. No me puedo reprochar nada”, refuerza.

Álvarez es más concreto. “Fui un aporte en Católica y mi vida continúa. Me quedo con haber sido una parte importante del club. Eso es un orgullo”, sostiene.

Mirosevic, en tanto, valora el fuerte vínculo con los hinchas que permitió su retorno al club. “Mi identificación con Católica nunca estuvo en duda. Sí, en algún momento, estuve medio distanciado, es cierto. Pero eso es lo lindo que tiene la vida, también. Que uno va recomponiendo cosas. Trabajo en el club hoy y siento que me hizo bien haber vivido otras realidades”, establece. ”El club nos ayudó a encontrar un camino. Terminamos de jugar y nos acogió. Nos hizo sentir que podíamos ser importantes en algún área. A partir de ahí, cada uno tiene que desarrollarse y ganarse su espacio”, concluye.

Más sobre:Adiós capitanesJosé Pedro FuenzalidaMilovan MirosevicCristián ÁlvarezUCUniversidad CatólicaFútbolFútbol Nacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

Carabineros emplaza a autor de atropello de uniformado: “Si está observando las noticias, que se entregue”

Elon Musk asegura que rechazó invitación para visitar la isla de Jeffrey Epstein

OTAN intensificará vigilancia en la región del mar Báltico tras nuevos avistamientos de drones

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

Lo más leído

1.
Trasladan en helicóptero a carabinero con graves lesiones tras ser atropellado en Talagante

Trasladan en helicóptero a carabinero con graves lesiones tras ser atropellado en Talagante

2.
Alcaldesa de Quilpué por demolición de toma: “Frente a un desalojo de esta magnitud y origen nadie podría no tener dudas”

Alcaldesa de Quilpué por demolición de toma: “Frente a un desalojo de esta magnitud y origen nadie podría no tener dudas”

3.
Graves problemas enfrentan los hinchas que compraron entradas para el Mundial Sub 20

Graves problemas enfrentan los hinchas que compraron entradas para el Mundial Sub 20

4.
Críticas a gobierno de Boric y contra “pymes políticas”: expresidente Frei inaugura nuevo foro de candidatos a La Moneda

Críticas a gobierno de Boric y contra “pymes políticas”: expresidente Frei inaugura nuevo foro de candidatos a La Moneda

5.
La Roja libera las tensiones al final y comienza el Mundial Sub 20 derrotando en el filo a Nueva Zelanda

La Roja libera las tensiones al final y comienza el Mundial Sub 20 derrotando en el filo a Nueva Zelanda

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

Emiten alerta de marejadas entre el Golfo de Penas hasta Taltal desde este domingo

Emiten alerta de marejadas entre el Golfo de Penas hasta Taltal desde este domingo

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20
Chile

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

Carabineros emplaza a autor de atropello de uniformado: “Si está observando las noticias, que se entregue”

Trasladan en helicóptero a carabinero con graves lesiones tras ser atropellado en Talagante

La primera C: comprensión
Negocios

La primera C: comprensión

Presupuesto 2026: Retomar el ancla fiscal

Álvaro García: “La magia con que algunos creen que se puede reducir el gasto fiscal no es una buena receta”

Ghost of Yotei: la venganza como motor
Tendencias

Ghost of Yotei: la venganza como motor

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Nicolás Córdova se saca la presión tras el agónico triunfo de la Roja en el Mundial Sub 20: “Pesa el debut y la ansiedad”
El Deportivo

Nicolás Córdova se saca la presión tras el agónico triunfo de la Roja en el Mundial Sub 20: “Pesa el debut y la ansiedad”

El futuro (y presente) del fútbol desembarca en Chile: quiénes son las figuras a seguir en el Mundial Sub 20

Adiós capitanes: el homenaje a Fuenzalida, Mirosevic y Álvarez que une a todas las generaciones cruzadas

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”
Cultura y entretención

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

31 de marzo de 1990: la historia del día inolvidable de Silvio Rodríguez en Chile

Elon Musk asegura que rechazó invitación para visitar la isla de Jeffrey Epstein
Mundo

Elon Musk asegura que rechazó invitación para visitar la isla de Jeffrey Epstein

OTAN intensificará vigilancia en la región del mar Báltico tras nuevos avistamientos de drones

Quién es el Pequeño J, el autor intelectual del triple femicidio transmitido por Instagram en Argentina

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición