SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Mauricio Pellegrino se rinde ante el presente de Lucas Assadi

El técnico argentino, al mando de Lanús, se reencontró con el volante ofensivo de la U en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Mauricio Pellegrino se rinde frente al presente de Lucas Assadi. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Universidad de Chile y Lanús se enfrentaron este jueves por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. En un duelo en el que tuvieron que luchar hasta el final, la U consiguió empatar 2-2 el encuentro.

La visita del cuadro argentino trajo consigo también el reencuentro de Mauricio Pellegrino con el club. El ahora técnico de los granates tuvo la oportunidad de ver otra vez sobre la cancha a Lucas Assadi, sobre quien tuvo buenas palabras.

Dos años en la evolución de un futbolista es mucho tiempo, más de la juventud de Lucas, pero siempre se notó un jugador con un talento innato y una capacidad enorme de crecer”, señaló Pellegrino a los medios.

“Me pone muy contento que él esté en este nivel, es un chico que ha trabajado mucho, su mejoría va en ascenso, para mí va ser uno de los mejores jugadores chilenos, no tengo ninguna duda”, añadió sobre el volante.

En análisis del encuentro

En la instancia, Pellegrino también analizó el encuentro que deja abierta la serie para la revancha. “Fue un partido difícil ante un gran equipo, pero sabe amargo por ir 0-2 y nos hacen dos goles en dos córner”, acusó.

“Fallamos en esos detalles. La jugada es evidente, es fácil de leer. Pero bueno nos da un poco de bronca por la manera, porque es un rival que nos puede empatar o hacer el gol en otra ocasión... la jugada era muy clara y tenemos que pensar en lo que podemos hacer nosotros en nuestra casa”, añadió.

Esto es como un 0-0 y el resultado se verá con buenos ojos dependiendo de lo que pase en casa. Y aunque hoy estuvimos espesos, porque el rival nos marcó bien, tuvimos cuatro ocasiones de gol, pero fue un partido difícil por la envergadura del adversario”, recalcó.

El cordobés siguió lamentando el error en el último minuto, porque “cuando uno juega un partido con un rival de calidad, un instante puede producir estímulos a favor o en contra. Y vuelvo a repetir, son pelotas paradas donde cometimos errores, pero en el plano general competimos bien y demostramos que podíamos hacerle daño al rival. Hoy tengo la ilusión de que podemos hacer un buen partido con nuestra gente y en nuestro estadio”.

“Nos queda un poco de sinsabor, porque controlamos su capacidad ofensiva e hicimos un desgaste enorme. Pero no tuvimos frescura para hilvanar más jugadas y espero que eso no nos pase en nuestra cancha. Allá tendremos un partido igual de difícil, pero con otro marco y otro empuje”, agregó.

A su vez, se refirió a los incidentes de la previa, donde el bus de Lanús fue apedreado. “Son aspectos de los que nunca uno quiere hablar. El fútbol debemos cuidarlo, porque tenemos un deporte maravilloso en esta parte del mundo y es un pecado no jugar este partido con gente. Hay muchos que tratan de hacer las cosas bien y se ensucian por algunos que tienen malas acciones en el nombre del fútbol”.

El partido de revancha entre Universidad de Chile y Lanús está programado para este jueves 30 de octubre, a partir de las 19.00 horas, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.

Lee también:

Más sobre:FútbolMauricio PellegrinoLucas AssadiUniversidad de ChileLa ULanúsCopa Sudamericana

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La Bolsa de Santiago sube a nuevos máximos históricos

Kaiser repasa su agenda valórica y marca sus diferencias con sus contendores de oposición

Allanan domicilios por delincuentes que se hacían pasar por carabineros: habría al menos un detenido

Seremi de Salud RM instruye sumario sanitario en U. Finis Terrae tras denuncia de presunta experimentación humana

Por qué Donald Trump decidió cortar de inmediato las negociaciones comerciales con Canadá

Sindicato de guionistas de EE.UU. se opone a la compra de Warner Bros. Discovery por parte de la matriz de Chilevisión

Lo más leído

1.
“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

2.
Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

3.
Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

4.
Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

5.
A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y en qué comunas)

A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y en qué comunas)

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Rating del jueves 23 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 23 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

Kaiser repasa su agenda valórica y marca sus diferencias con sus contendores de oposición
Chile

Kaiser repasa su agenda valórica y marca sus diferencias con sus contendores de oposición

Allanan domicilios por delincuentes que se hacían pasar por carabineros: habría al menos un detenido

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

La Bolsa de Santiago sube a nuevos máximos históricos
Negocios

La Bolsa de Santiago sube a nuevos máximos históricos

Sindicato de guionistas de EE.UU. se opone a la compra de Warner Bros. Discovery por parte de la matriz de Chilevisión

Una nueva especie de eucalipto y un equipo que convierte camiones contaminantes, los ganadores del Premio PwC Innovación 2025

Por qué Donald Trump decidió cortar de inmediato las negociaciones comerciales con Canadá
Tendencias

Por qué Donald Trump decidió cortar de inmediato las negociaciones comerciales con Canadá

Qué es un aneurisma cerebral, el diagnóstico que recibió Kim Kardashian tras su divorcio con Kanye West

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

El conflicto que se desató entre las bancas tras el empate de la U contra Lanús en el Estadio Nacional
El Deportivo

El conflicto que se desató entre las bancas tras el empate de la U contra Lanús en el Estadio Nacional

La grave acusación del capitán de Lanús contra el árbitro tras el empate ante la U

Mauricio Pellegrino se rinde ante el presente de Lucas Assadi

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

Una vez más: escucha la canción que reúne a Catalina y las Bordonas de Oro y Américo
Cultura y entretención

Una vez más: escucha la canción que reúne a Catalina y las Bordonas de Oro y Américo

Chini.png lanza su disco más íntimo: “Quiero desafiar expectativas sobre cómo debe ser un proyecto de rock femenino”

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

El caso del soldado F en Irlanda del Norte: Absuelto por un crimen durante el “Domingo Sangriento” de 1972
Mundo

El caso del soldado F en Irlanda del Norte: Absuelto por un crimen durante el “Domingo Sangriento” de 1972

La nueva primera ministra de Japón apuesta por impulsar la economía y la defensa en su primer discurso ante el Parlamento

Hamas dice que las palabras de Trump contra la anexión de Cisjordania por parte de Israel son “positivas”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80
Paula

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad