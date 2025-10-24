Mauricio Pellegrino se rinde ante el presente de Lucas Assadi

Universidad de Chile y Lanús se enfrentaron este jueves por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. En un duelo en el que tuvieron que luchar hasta el final, la U consiguió empatar 2-2 el encuentro.

La visita del cuadro argentino trajo consigo también el reencuentro de Mauricio Pellegrino con el club. El ahora técnico de los granates tuvo la oportunidad de ver otra vez sobre la cancha a Lucas Assadi, sobre quien tuvo buenas palabras.

“Dos años en la evolución de un futbolista es mucho tiempo, más de la juventud de Lucas, pero siempre se notó un jugador con un talento innato y una capacidad enorme de crecer”, señaló Pellegrino a los medios.

“Me pone muy contento que él esté en este nivel, es un chico que ha trabajado mucho, su mejoría va en ascenso, para mí va ser uno de los mejores jugadores chilenos, no tengo ninguna duda”, añadió sobre el volante.

En análisis del encuentro

En la instancia, Pellegrino también analizó el encuentro que deja abierta la serie para la revancha. “Fue un partido difícil ante un gran equipo, pero sabe amargo por ir 0-2 y nos hacen dos goles en dos córner”, acusó.

“Fallamos en esos detalles. La jugada es evidente, es fácil de leer. Pero bueno nos da un poco de bronca por la manera, porque es un rival que nos puede empatar o hacer el gol en otra ocasión... la jugada era muy clara y tenemos que pensar en lo que podemos hacer nosotros en nuestra casa”, añadió.

“Esto es como un 0-0 y el resultado se verá con buenos ojos dependiendo de lo que pase en casa. Y aunque hoy estuvimos espesos, porque el rival nos marcó bien, tuvimos cuatro ocasiones de gol, pero fue un partido difícil por la envergadura del adversario”, recalcó.

El cordobés siguió lamentando el error en el último minuto, porque “cuando uno juega un partido con un rival de calidad, un instante puede producir estímulos a favor o en contra. Y vuelvo a repetir, son pelotas paradas donde cometimos errores, pero en el plano general competimos bien y demostramos que podíamos hacerle daño al rival. Hoy tengo la ilusión de que podemos hacer un buen partido con nuestra gente y en nuestro estadio”.

“Nos queda un poco de sinsabor, porque controlamos su capacidad ofensiva e hicimos un desgaste enorme. Pero no tuvimos frescura para hilvanar más jugadas y espero que eso no nos pase en nuestra cancha. Allá tendremos un partido igual de difícil, pero con otro marco y otro empuje”, agregó.

A su vez, se refirió a los incidentes de la previa, donde el bus de Lanús fue apedreado. “Son aspectos de los que nunca uno quiere hablar. El fútbol debemos cuidarlo, porque tenemos un deporte maravilloso en esta parte del mundo y es un pecado no jugar este partido con gente. Hay muchos que tratan de hacer las cosas bien y se ensucian por algunos que tienen malas acciones en el nombre del fútbol”.

El partido de revancha entre Universidad de Chile y Lanús está programado para este jueves 30 de octubre, a partir de las 19.00 horas, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.