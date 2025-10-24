Mauricio Pellegrino y el penal que cobran a favor de la U en el último minuto: “Nos da un poco de bronca”

Último minuto de descuento en el duelo entre Universidad de Chile y Lanús y el juez brasileño, Anderson Daronco, no duda en cobrar un penal para los azules. Y aunque los jugadores de la escuadra argentina reclamaron un empujón previo de Matías Zaldivia, el hombre de negro no cambió su decisión y Charles Aránguiz anotó la igualdad definitiva para el equipo chileno.

El resultado no le gustó para nada al adiestrador de los granates, Mauricio Pellegrino, pues lo ganaban 2-0 y con “errores puntuales”, según analizó, dejaron escapar la victoria. “Fue un partido difícil ante un gran equipo, pero sabe amargo por ir 0-2 y nos hacen dos goles en dos córner”, aseguró.

Luego sobre la pena máxima que decretó el resultado final, el técnico aseveró: “Fallamos en esos detalles. La jugada es evidente, es fácil de leer. Pero bueno nos da un poco de bronca por la manera, porque es un rival que nos puede empatar o hacer el gol en otra ocasión... la jugada era muy clara y tenemos que pensar en lo que podemos hacer nosotros en nuestra casa”.

Acto seguido, Pellegrino reveló que “esto es como un 0-0 y el resultado se verá con buenos ojos dependiendo de lo que pase en casa. Y aunque hoy estuvimos espesos, porque el rival nos marcó bien, tuvimos cuatro ocasiones de gol, pero fue un partido difícil por la envergadura del adversario”.

Pellegrino habló tras el duelo de la U con su oncena, Lanús. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El cordobés siguió lamentando el error en el último minuto, porque “cuando uno juega un partido con un rival de calidad, un instante puede producir estímulos a favor o en contra. Y vuelvo a repetir, son pelotas paradas donde cometimos errores, pero en el plano general competimos bien y demostramos que podíamos hacerle daño al rival. Hoy tengo la ilusión de que podemos hacer un buen partido con nuestra gente y en nuestro estadio”.

En el mismo punto, el dueño del buzo forastero detalló que “nos queda un poco de sinsabor, porque controlamos su capacidad ofensiva e hicimos un desgaste enorme. Pero no tuvimos frescura para hilvanar más jugadas y espero que eso no nos pase en nuestra cancha. Allá tendremos un partido igual de difícil, pero con otro marco y otro empuje”.

Sobre los incidentes que se registraron en la previa, donde el bus de los visitantes fue apedreado en la entrada al Nacional, el estratega expresó: “Son aspectos de los que nunca uno quiere hablar. El fútbol debemos cuidarlo, porque tenemos un deporte maravilloso en esta parte del mundo y es un pecado no jugar este partido con gente. Hay muchos que tratan de hacer las cosas bien y se ensucian por algunos que tienen malas acciones en el nombre del fútbol”.

Por último, sobre una supuesta ventaja porque ellos tendrán el fin de semana libre por las elecciones en el país del otro lado de la cordillera y la U deberá jugar ante Universidad Católica, Pellegrino fue categórico: “A nosotros nos pasó en el semestre anterior, donde hemos jugado en la semana y el fin de semana. Pasa mucho eso y no creo que sea una ventaja, porque la prioridad será este partido (la revancha) y harán cambios para llegar frescos... Tienen un plantel enorme para priorizar esta llave”.