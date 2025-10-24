SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Mauricio Pellegrino y el penal que cobran a favor de la U en el último minuto: “Nos da un poco de bronca”

El adiestrador de Lanús no se fue contento con el desempeño de su oncena en el Estadio Nacional, pero se ilusiona con " hacer un buen partido con nuestra gente".

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Pellegrino no estaba conforme con el rendimiento de su equipo. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Último minuto de descuento en el duelo entre Universidad de Chile y Lanús y el juez brasileño, Anderson Daronco, no duda en cobrar un penal para los azules. Y aunque los jugadores de la escuadra argentina reclamaron un empujón previo de Matías Zaldivia, el hombre de negro no cambió su decisión y Charles Aránguiz anotó la igualdad definitiva para el equipo chileno.

El resultado no le gustó para nada al adiestrador de los granates, Mauricio Pellegrino, pues lo ganaban 2-0 y con “errores puntuales”, según analizó, dejaron escapar la victoria. “Fue un partido difícil ante un gran equipo, pero sabe amargo por ir 0-2 y nos hacen dos goles en dos córner”, aseguró.

Luego sobre la pena máxima que decretó el resultado final, el técnico aseveró: “Fallamos en esos detalles. La jugada es evidente, es fácil de leer. Pero bueno nos da un poco de bronca por la manera, porque es un rival que nos puede empatar o hacer el gol en otra ocasión... la jugada era muy clara y tenemos que pensar en lo que podemos hacer nosotros en nuestra casa”.

Acto seguido, Pellegrino reveló que “esto es como un 0-0 y el resultado se verá con buenos ojos dependiendo de lo que pase en casa. Y aunque hoy estuvimos espesos, porque el rival nos marcó bien, tuvimos cuatro ocasiones de gol, pero fue un partido difícil por la envergadura del adversario”.

Pellegrino habló tras el duelo de la U con su oncena, Lanús. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El cordobés siguió lamentando el error en el último minuto, porque “cuando uno juega un partido con un rival de calidad, un instante puede producir estímulos a favor o en contra. Y vuelvo a repetir, son pelotas paradas donde cometimos errores, pero en el plano general competimos bien y demostramos que podíamos hacerle daño al rival. Hoy tengo la ilusión de que podemos hacer un buen partido con nuestra gente y en nuestro estadio”.

En el mismo punto, el dueño del buzo forastero detalló que “nos queda un poco de sinsabor, porque controlamos su capacidad ofensiva e hicimos un desgaste enorme. Pero no tuvimos frescura para hilvanar más jugadas y espero que eso no nos pase en nuestra cancha. Allá tendremos un partido igual de difícil, pero con otro marco y otro empuje”.

Sobre los incidentes que se registraron en la previa, donde el bus de los visitantes fue apedreado en la entrada al Nacional, el estratega expresó: “Son aspectos de los que nunca uno quiere hablar. El fútbol debemos cuidarlo, porque tenemos un deporte maravilloso en esta parte del mundo y es un pecado no jugar este partido con gente. Hay muchos que tratan de hacer las cosas bien y se ensucian por algunos que tienen malas acciones en el nombre del fútbol”.

Por último, sobre una supuesta ventaja porque ellos tendrán el fin de semana libre por las elecciones en el país del otro lado de la cordillera y la U deberá jugar ante Universidad Católica, Pellegrino fue categórico: “A nosotros nos pasó en el semestre anterior, donde hemos jugado en la semana y el fin de semana. Pasa mucho eso y no creo que sea una ventaja, porque la prioridad será este partido (la revancha) y harán cambios para llegar frescos... Tienen un plantel enorme para priorizar esta llave”.

Más sobre:La UUniversidad de ChileLanúsCopa SudamericanaMauricio PellegrinoPenalUniversidad de Chile vs Lanús

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tras ser expulsada por “conflictiva”: Corte de Arica ordena reintegrar a vecina a grupo de WhatsApp de copropietarios

Detienen a cuatro sujetos vinculados a homicidios cometidos en la Región Metropolitana: quedaron en prisión preventiva

Expresidente Frei asegura que en Chile se debe dejar “atrás las rencillas, los insultos y las descalificaciones”

Putin califica de “acto inamistoso” las sanciones de EE.UU. contra las dos principales empresas petroleras rusas

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

2.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

3.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

4.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Servicios

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Tras ser expulsada por “conflictiva”: Corte de Arica ordena reintegrar a vecina a grupo de WhatsApp de copropietarios
Chile

Tras ser expulsada por “conflictiva”: Corte de Arica ordena reintegrar a vecina a grupo de WhatsApp de copropietarios

Detienen a cuatro sujetos vinculados a homicidios cometidos en la Región Metropolitana: quedaron en prisión preventiva

Expresidente Frei asegura que en Chile se debe dejar “atrás las rencillas, los insultos y las descalificaciones”

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco
Negocios

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Megaproyecto conservacionista Puchegüín: Campaña internacional para adquirir hacienda en Cochamó ya ha recaudado 80% del monto

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”
Tendencias

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Gustavo Álvarez revela diálogo clave para igualar ante Lanús: “En el 0-2 estaba convencido de que no lo íbamos a perder”
El Deportivo

Gustavo Álvarez revela diálogo clave para igualar ante Lanús: “En el 0-2 estaba convencido de que no lo íbamos a perder”

Mauricio Pellegrino y el penal que cobran a favor de la U en el último minuto: “Nos da un poco de bronca”

La U festeja el agónico empate ante Lanús: “Queda la tranquilidad de que dejamos la llave abierta”

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto
Finde

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”
Cultura y entretención

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

10 lugares imperdibles de la Noche de Museos 2025 en Santiago y regiones

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas

Putin califica de “acto inamistoso” las sanciones de EE.UU. contra las dos principales empresas petroleras rusas
Mundo

Putin califica de “acto inamistoso” las sanciones de EE.UU. contra las dos principales empresas petroleras rusas

Países árabes e islámicos condenan el visto bueno del Parlamento israelí a la anexión de Cisjordania

Cómo China se apronta a superar a Estados Unidos como líder mundial en energía nuclear

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales