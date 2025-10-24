La U festeja el agónico empate ante Lanús: “Queda la tranquilidad de que dejamos la llave abierta”

A pesar de haber empatado de local ante Lanús por las semifinales de ida de la Copa Sudamericana, los rostros de los jugadores de Universidad de Chile eran de satisfacción tras rescatar una agónica igualdad 2-2 en el Estadio Nacional.

Charles Aránguiz, el autor del empate, analizó el resultado y el juego de los azules. “Tuve mucha suerte. Pude ayudar al equipo a marcar el empate, costó mucho, sobre todo con el marcador que teníamos. Así que, remarco lo que el equipo hizo el segundo tiempo, creo que fuimos muy ordenados, le dimos mucha seguridad a la pelota y concretamos las que tuvimos”, afirmó en diálogo con ESPN.

El Príncipe desmenuzó lo realizado. “En general creo que el partido fue bueno para nosotros, pero en el primer tiempo cometimos errores que en el segundo tiempo no”, indicó.

El puentealtino también le había marcado a los granates en la Copa Sudamericana de 2013. En aquella ocasión fue el autor del único gol del encuentro jugado en el Estadio Nacional. Eso sí, Lanús había ganado 4-0 en la ida.

El análisis de Castellón

Por su parte, Gabriel Castellón valoró la actuación y proyectó lo que viene. “No sé si conforme. Sí nos queda la tranquilidad que podemos dejar la llave abierta, no nos fuimos con una derrota y podemos ir a buscar allá ganar. Obviamente ahora con el empate tenemos un pequeño margen, pero sí vamos a poder ganar la llave”, sostuvo.

En cuanto a los errores, manifestó: “Tuvimos dos detalles en el primer tiempo, todos errores puntuales y ellos tuvieron la capacidad de poder también marcar en esos detalles, marcar la diferencia. Pero después creo que el equipo lo que mejora es seguir insistiendo, seguir insistiendo en el arco rival y así yo creo que logramos poder empatar el partido y dejar la llave abierta”.

Finalmente, se refirió a la tapada clave que tuvo cuando el equipo caía 1-2. “Para eso trabajamos, tratar de ayudar al equipo. Obviamente tenemos que seguir mejorando y seguir aspirando a mejorar los errores, que esas son las ocasiones que de repente uno ataja”, reflexionó.