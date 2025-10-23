SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Lucha con el plantel por el gimnasio y un polémico paseo en El Salvador: las huellas que dejó Mauricio Pellegrino en la U

El técnico argentino, ahora a cargo de Lanús, vuelve a reencontrarse con Universidad de Chile en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Las huellas que dejó Mauricio Pellegrino en la U.

Mauricio Pellegrino vuelve a encontrarse con Universidad de Chile. El técnico será el encargado de dirigir a Lanús contra los azules en el marco de la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana que se desarrollará este jueves.

En su paso por Chile, el técnico argentino intentó imponer su estilo de trabajo. No obstante, los jugadores nunca lograron acomodarse a las planificaciones del estratega transandino.

Una de las medidas que aplicó fue la de evitar que los integrantes del plantel fueran a los gimnasios con el fin de levantar pesas o trotar en máquinas. En su método, que aplicó para recuperar a Matías Zaldivia, los ejercicios antes mencionados solo implicaban una sobrecarga y no generan el mismo estímulo que se puede provocar durante un partido, repitió en más de una oportunidad.

Bajo su comando, cada jornada comenzaba o terminaba con una larga sesión de masajes y toda la exigencia que se da en cancha: piques largos y cortos, ejercicios de presión, velocidades y una intensidad que se asemeja a un partido, para que cada uno de los futbolistas pudiera rendir bajo su exigencia.

Claro que no todos los futbolistas se mostraron conformes con esta manera de desarrollar la preparación física y fueron perdiendo el interés por la metodología del cuerpo técnico.

Varios cortados

Otro punto que le jugó en contra en su estadía en la U fue el hecho de marginar a Israel Poblete y Cristián Palacios en la previa del Superclásico que se disputó en el Estadio Santa Laura (1-1).

“Han sido jugadores que siempre han tenido posibilidades. Hice lo mejor para el equipo y en un lapso de una temporada casi todos los jugadores han entrado o salido por distintas razones. Conversaciones tengo con todos los jugadores. No me gusta dar razones cuando un jugador no juega”, expuso semanas después en conferencia de prensa.

A lo anterior se suma también cuando alejó a Lucas Assadi cuando estaba en uno de sus mejores momentos junto a la U. Todo por el hecho de que buscaba que el futbolista no solo se centrara en las jugadas de ataque, sino que también volviera para defender.

“Cada vez que preguntamos por él, no lo ayudamos, porque siente que el fútbol es injusto con él, y nosotros debemos ser justos con la U antes que con las personas, el club está por encima de todo”, señaló sobre la situación del volante ofensivo.

“He escuchado también ‘juegan en una posición que se desgastan’ y yo digo que el alto rendimiento es desgaste constante, es esfuerzo. Cuando hay un talento que trabaja, ¿es mejor o es peor? No tienen por qué recibir un trato diferente, tienen que ser uno más. El talento es un agregado y se multiplica por la ambición y el espíritu que le pongan”, explicó.

También en el periodo de Pellegrino a cargo del banco quedó al margen el portero Cristóbal Campos. El guardameta quedó fuera de un duelo de pretemporada contra Coquimbo Unido “por motivos personales, y previa conversación con la gerencia deportiva”, aclaró el club a través de un comunicado oficial.

Sin embargo, el entonces técnico de la U lanzó: “Quiero un arquero, no un segundo arquero, después la posición que ocupen dependerá de ellos, no del entrenador”, dijo el estratega antes del amistoso.

Un viaje que molestó al plantel

En diciembre, antes de enfrentar a Cobresal, estaba previsto realizar la clásica revisión de videos del rival. No obstante, cuando todo el plantel esperaba el arribo de su guía para determinar la fórmula con la que abordarían al adversario de turno, Pellegrino no llegó.

Esto se debió a que, como no conocía El Salvador y le resultaron atractivas las características de una ciudad marcada por la actividad minera, tomó un tour para ir a conocer un yacimiento. Según su idea original, todo cuadraba con la planificación que sus dirigidos, ciertamente, ya conocían y tenían apuntada obligatoriamente.

La charla en cuestión tuvo que posponerse. Quien tuvo que dar la cara fue el gerente deportivo, Manuel Mayo, quien comunicó el retraso y la decisión de posponer la revisión. En especial, pues en ese entonces la U se jugaba la opción de clasificar a la Copa Sudamericana. Al final, Cobresal se impuso por 4-3 en ese duelo.

Lee también:

Más sobre:FútbolMauricio PellegrinoUniversidad de ChileLa U

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los precios del crudo se disparan tras sanciones de Trump contra las mayores petroleras rusas

Cómo fueron los ataques de EEUU contra dos embarcaciones que transportaban droga en el Pacífico, según acusa Trump

Rusia dice que “se reserva derecho a responder” a sanciones de la UE y que las de EEUU “no suponen un problema”

La OMS evacúa a más de 40 pacientes críticos de Gaza y alerta de que quedan cerca de 15.000 a la espera

Trump tacha a Petro de “matón y mal tipo” y amenaza con “medidas muy severas”

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Lo más leído

1.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

2.
Maximiliano Cerato da detalles de su dura lucha contra la ludopatía: “Lo peor que me pasó fue ganar en el Blackjack”

Maximiliano Cerato da detalles de su dura lucha contra la ludopatía: “Lo peor que me pasó fue ganar en el Blackjack”

3.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

4.
Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Contraloría detecta irregularidades en aplicación del Simce 2024 por $ 400 millones: ACE no aplicó multas por múltiples falencias de proveedor

Declaran alerta temprana preventiva para San Pedro de Atacama por problemas en el suministro de agua

Los precios del crudo se disparan tras sanciones de Trump contra las mayores petroleras rusas
Negocios

Los precios del crudo se disparan tras sanciones de Trump contra las mayores petroleras rusas

Parlamentarios del oficialismo buscan activar proyecto de ley que sube requisitos para realizar despidos por necesidad de la empresa

Pérdidas y retraso en entrega de aviones: las cifras de Sky en medio de la negociación de la familia Paulmann Mast con Abra

Cómo fueron los ataques de EEUU contra dos embarcaciones que transportaban droga en el Pacífico, según acusa Trump
Tendencias

Cómo fueron los ataques de EEUU contra dos embarcaciones que transportaban droga en el Pacífico, según acusa Trump

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

En México pasan cuenta de las burlas emitidas por Argentina tras la derrota de la Albiceleste contra Marruecos
El Deportivo

En México pasan cuenta de las burlas emitidas por Argentina tras la derrota de la Albiceleste contra Marruecos

Conmebol se rinde ante Chile por su papel como anfitrión del Mundial Sub 20

“Ambicioso plan de formación moderna”: prensa francesa se rinde ante el histórico logro de Marruecos en Mundial Sub 20

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl
Cultura y entretención

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Rusia dice que “se reserva derecho a responder” a sanciones de la UE y que las de EEUU “no suponen un problema”
Mundo

Rusia dice que “se reserva derecho a responder” a sanciones de la UE y que las de EEUU “no suponen un problema”

La OMS evacúa a más de 40 pacientes críticos de Gaza y alerta de que quedan cerca de 15.000 a la espera

Trump tacha a Petro de “matón y mal tipo” y amenaza con “medidas muy severas”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales