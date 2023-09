Mauricio Pellegrino habla de todo: los cortados en la U, su futuro y el retorno de Eduardo Vargas

Mauricio Pellegrino volvió a hablar con los medios de prensa. En la antesala al duelo que se jugará este domingo frente a Copiapó, por el Torneo Nacional, el estratega de Universidad de Chile se refirió al presente del elenco estudiantil tras el parón por la fecha FIFA.

De entrada, el argentino se refirió a Israel Poblete y Cristian Palacios, dos jugadores que perdieron terreno een los azules. No han sido considerados y tampoco se ve que tengan opciones en el corto plazo. “Han sido jugadores que siempre han tenido posibilidades. Hice lo mejor para el equipo y en un lapso de una temporada casi todos los jugadores han entrado o salido por distintas razones. Conversaciones tengo con todos los jugadores. No me gusta dar razones cuando un jugador no juega”, dijo el estratega.

Otro de los temas tratados por el argentino fue su presente en la U. Sabe que está en la mira de los dirigentes por la caída libre que ha sufrido el elenco que entrena en La Cisterna. Del primer lugar cayó al décimo. “El presente lo vivo con la naturalidad del deporte: se gana, se empata y se pierde todos los fines de semana. Yo estoy en el fútbol desde los 11 años y me pasa eso hace 40. Convivimos con eso permanentemente. Uno es entrenador cuando te va bien, regular y mal”, dijo el DT.

“Sobre los momentos difíciles, a uno lo contratan para estar en todos los momentos. Estoy acá porque tengo un grupo de jugadores que me respeta y trabajan muy bien, un vestuario con buena manera. Siento que aporto lo mejor y los jugadores me dan lo mejor para poder ser un equipo competitivo”, agregó.

“A mí me encantaría seguir hasta fin de año, pero nadie sabe lo que va a pasar la semana que viene en el alto rendimiento. Vivo el día a día y disfruto estar en un lugar que me encanta. Esto cambia semana a semana, lo sabemos todos. Lo vivo con naturalidad, siempre ha sido así. Yo siento que estamos alcanzando un buen momento, me concentro en hacer un buen partido el domingo y después el futuro dirá”, señaló.

Sobre la posibilidad de sellar el retorno de Eduardo Vargas, jugador que no lo está pasando bien en Atlético Mineiro, en Brasil, Pellegrino le abrió la puerta a su retorno. “Yo creo que los clubes siempre tienen que buscar a los mejores jugadores y que puedan dar rendimiento. Eduardo ha sido un gran jugador en la historia del club”, dijo el transandino.

Para cerrar, analizó el duelo ante Copiapó en la cancha sintética del estadio Luis Valenzuela. “Son condiciones que pueden alterar el juego: el estado del campo. No es lo mismo jugar una vez al año de visitante en una cancha sintética a hacerlo la mayoría de los partidos de local. Cuando tienes un partido de visita te tienes que adaptar a las circunstancias. Yo hice muchas fuerzas para poder arrendar Santa Laura, porque es un estadio donde se siente el calor del público. Pero no podíamos sospechar que el estado del campo no sería bueno. Pero no creo que sea un factor determinante, sí importante”.