En vivo: la U enfrenta a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana
Los universitarios reciben en el Estadio Nacional a los argentinos en el duelo de ida de la llave.
Minuto a minuto
Universidad de Chile 0-0 Lanús
10′ Amarilla en los azules
Tarjeta amarilla para Matías Zaldivia en la U.
¡Arranca el partido!
Universidad de Chile recibe a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana.
¡Equipos a la cancha!
La formación de Lanús:
Los elegidos por Gustavo Álvarez en la U:
Graves hechos en la previa
El bus de Lanús fue atacado con una piedra mientras se dirigía al Estadio Nacional para jugar con los azules. El plantel ya se encuentra en el recinto de Ñuñoa.
A estadio vacío
El duelo está pactado para las 19.00 horas de Chile en el Estadio Nacional. Se jugará sin público a raíz de la sanción que arrastran los azules por los graves hechos ocurridos en el partido contra Independiente en Avellaneda.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Universidad de Chile y Lanús, por la Copa Sudamericana.
