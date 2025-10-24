“Un final caliente y polémico”: en Argentina sufren con la remontada de la U contra Lanús

Universidad de Chile consiguió una remontada que deja abierta la llave de semifinales de la Copa Sudamericana contra Lanús. El conjunto argentino tuvo un gran primer tiempo que le permitió ponerse 0-2 arriba con un doblete de Rodrigo Castillo.

Sin embargo, los azules lograron reaccionar en el complemento con las anotaciones de Lucas Di Yorio (63′) y de Charles Aránguiz, de penal, en los 90+9′ para decretar el 2-2 final.

Ante esto, la prensa transandina reaccionó reflejando la molestia del plantel granate por la sanción en el último minuto del árbitro y no dejaron pasar el hecho de que el bus que trasladaba al plantel visitante fuera apedreado.

Olé, lanzó de entrada: “Lastimosamente, nuevamente un equipo tuvo que empezar a jugar el partido desde antes del pitido inicial. Ante la U. de Chile, un equipo que debería haber sido eliminado en octavos tras la barbarie de Avellaneda, Lanús fue recibido a los piedrazos, algo que sus jugadores documentaron en videos dentro del micro al cual habían ingresado cascotes. Claro, la realidad es que se torna inentendible como en un contexto en el que se juega sin público, la policía y las fuerzas de seguridad no fueron capaces de custodiar lo que único que tenían que cuidar: el viaje de los visitantes”.

Luego, sobre la jugada que propició el empate, explicaron que “sobre el cierre, cuándo faltaban 30 segundo, Matías Zaldivia saltó a disputar la pelota con Cardozo, que terminó tocando el balón con la mano. Daronco cobró penal, pese a la protesta del Granate, que pedía carga sobre su jugador, y Aránguiz cambió el disparo por gol. Lanús hizo un buen partido, pero la fortuna le jugó una mala pasada. 2-2 y ahora todo se define la próxima semana en La Fortaleza”.

TYC Sports, por su parte, tituló: “Lanús no logró aguantarlo en un final caliente y polémico ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana”.

“Tras una escandalosa previa al encuentro donde su micro fue apedreado, Lanús no logró sostener su ventaja inicial y empató 2-2 en su visita Universidad de Chile en el el estadio Nacional de Santiago, en el marco de la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025”, añadieron.

“Si bien Rodrigo Castillo adelantó al Granate con un doblete en el primer tiempo (gol de mitad de cancha incluido), el dueño de casa logró descontar gracias al blooper de Nahuel Losada que permitió el tanto de Lucas Di Yorio y se quedó con un valioso empate tras un polémico penal sancionado en el último minuto del encuentro que Charles Aránguiz cambió por el 2-2 final. Un gol que desató un fuerte cruce entre los bancos de los suplentes y aumenta la temperatura de una serie que se definirá este próximo jueves en La Fortaleza, por un lugar en la final del torneo”, complementaron.

A su vez, Clarín resumió: “La noche chilena que había empezado de la peor manera para Lanús tras la pedrada que recibió en su llegada al estadio Nacional de Santiago, terminó con un agónico empate 2-2 que para el Granate tiene sabor a derrota. Deberá marcar la diferencia como local para llegar a la final de la Copa Sudamericana”.

Página 12, en tanto, informó que “Lanús ganaba tranquilo como visitante por 2 a 0, pero en el complemento se quedó y la Universidad de Chile finalmente se lo empató 2 a 2 en tiempo de descuento, en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025”.

“El atacante Rodrigo Castillo marcó por duplicado para darle la ventaja al conjunto argentino, a los 25 y 29 minutos del primer tiempo, mientras que el delantero Lucas Di Yorio descontó a los 16 de la segunda parte y el volante Charles Aránguiz igualó en el octavo minuto de descuento”, añadieron.

Por último, Infobae narró que “el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos fue el escenario de un duelo determinante. Universidad de Chile recibió a Lanús, en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El partido se disputó a puertas cerradas como parte de la sanción impuesta por Conmebol al club chileno tras los incidentes en el duelo ante Independiente. El resultado fue un 2-2 con polémica sobre el final”.

“En la última jugada del encuentro, el árbitro brasileño, Anderson Daronco, sancionó penal favorable al local por una mano de Agustín Cardozo dentro del área. Pese a que todo Lanús reclamó falta sobre el volante, el VAR no solicitó la presencia del juez. El encargado de ejecutar la pena máxima fue el histórico Charles Aránguiz que remató y puso el 2-2”, sumaron.