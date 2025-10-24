SUSCRÍBETE
El Deportivo

La grave acusación del capitán de Lanús contra el árbitro tras el empate ante la U

Carlos Izquierdoz criticó duramente al silbante Anderson Daronco tras el partido disputado en el Estadio Nacional.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Capitán de Lanús explota contra el árbitro tras el empate ante la U: “Todo el segundo tiempo dijo que iba a cobrar penal”. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Lanús se fue con rabia del Estadio Nacional. El empate 2-2 ante Universidad de Chile, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, dejó una sensación amarga en el conjunto argentino, no solo por haber desperdiciado una ventaja de dos goles, sino también por la forma en que llegó la igualdad azul. Con un penal sancionado en el último suspiro, que derivó en el tanto de Charles Aránguiz.

El capitán del cuadro transandino, Carlos Izquierdoz, fue el más enfático en su reclamo. Apenas terminado el encuentro, el experimentado defensor acusó directamente al árbitro brasileño Anderson Daronco de haberle anticipado, durante gran parte del complemento, que cobraría una infracción dentro del área. “Me parece lamentable. Desde que arrancó el segundo tiempo el árbitro me venía diciendo: ‘Le voy a cobrar penal al 30, le voy a cobrar penal al 30’. En todas las jugadas me decía lo mismo. Terminó haciendo lo que me había prometido”, lanzó el zaguero.

El número 30 de Lanús es Agustín Cardozo, señalado por la mano que el juez interpretó como penal en los descuentos. El elenco argentino, sin embargo, reclamó una falta previa en la jugada, lo que terminó desatando la furia de los jugadores visitantes. “Pregúntenle a él, me lo dijo tres o cuatro veces. Terminó haciendo lo que me había dicho”, insistió Izquierdoz, quien fue amonestado por sus reclamos.

El empate llegó en noveno minuto de descuento, luego de que el Príncipe ejecutara con frialdad para sellar el 2-2 y dejar abierta la serie. Lanús había aprovechado los errores defensivos de la U para ponerse 2-0 arriba gracias al doblete de Rodrigo Castillo. Pero la reacción del cuadro de Gustavo Álvarez, con los goles de Lucas Di Yorio y Aránguiz, cambió el ánimo del cruce.

El arbitraje de Daronco se convirtió en el eje de la polémica, sumándose al tenso contexto que rodeó la jornada: el partido se jugó sin público por sanción de Conmebol y, antes del inicio, el bus de Lanús fue apedreado a su llegada al recinto de Ñuñoa, hecho denunciado por Eduardo Salvio en redes sociales.

La revancha se disputará el próximo jueves 30 en Buenos Aires. “Nos vamos con una sensación de impotencia. Jugamos bien, hicimos el esfuerzo, y te empatan con una decisión así. Es muy difícil”, concluyó Izquierdoz.

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalFútbol InternacionalCopa SudamericanaLanúsUniversidad de ChileLa U

