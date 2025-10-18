SUSCRÍBETE
El Deportivo

La prensa española apunta contra Gabriel Suazo tras la derrota del Sevilla: “Falló en todas las jugadas de los goles”

Los medios andaluces criticaron al lateral chileno luego de la caída ante el Mallorca. En tanto, pese a que Alexis Sánchez no fue tan bien evaluado, justificaron su desempeño con los pocos minutos que jugó y en el poco favorable contexto en el que lo hizo.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Gabriel Suazo fue duramente criticado por su rendimiento en la derrota del Sevilla ante el Mallorca. Foto: @SevillaFC (X).

El Sevilla tuvo un golpe de realidad. Ganaba sin pasar mayores sobresaltos, pero terminó perdiendo por 3-1 ante el Mallorca. Los bermellones salieron de la última posición de LaLiga tras obtener su primera victoria de visitante.

El cuadro andaluz dejó escapar el triunfo en diez minutos fatídicos, donde recibieron las tres anotaciones. Fue una ráfaga que silenció al Sánchez-Pizjuán. Ahí, Gabriel Suazo fue uno de los apuntados. La prensa española cargó contra el lateral chileno, que perdió la pelota en el primer gol y fue endeble en un duelo en el tercero.

“En el segundo tiempo, tres goles en diez minutos del Mallorca en tres errores individuales de Suazo y Marcao condenaron a un Sevilla que lejos de reaccionar se quedó sin respuesta y totalmente noqueado”, indicó, por ejemplo, El Correo de Andalucía.

El lateral fue calificado con un 3: “Toda la aplicación defensiva que demostró en la primera mitad desapareció por completo en la segunda. La acción del 1-1 en la que pierde un balón en salida por avanzar en horizontal en vez de buscar en largo a Vargas, incomprensible”.

Misma nota de Estadio Deportivo: “Se prodigó menos que Carmona pero eligió con acierto sus incorporaciones para equilibrar el ataque. Protagonizó varias arrancadas desde atrás y tapó su banda con solvencia, pero cometió un error grave en la salida que inició la hemorragia sevillista y cambió el partido”, señaló el medio.

El Desmarque, en tanto, lo calificó con un 2: “Estaba cuajando un partido de muchísimo oficio que tiró al contenedor fallando en todas las jugadas de los goles mallorquinistas. Perdió la pelota que propició el empate y Mateo Joseph le cogió la espalda en los dos goles. Reventado”.

Alexis Sánchez, con pocos minutos

Por su parte, Alexis Sánchez tampoco fue bien evaluado, pero debido a su tardío ingreso, que se dio precisamente en el peor momento futbolístico del Sevilla. De hecho, pese a no tener elevadas calificaciones, fue justificado.

El Correo de Andalucía le puso un 5: “No aportó muchas soluciones ante un Mallorca muy cerrado con el marcador a favor. Entró con un Sevilla con muy pocas ideas con balón ante un conjunto bermellón replegado y cómodo tras remontar“.

Estadio Deportivo, en tanto, lo calificó con un 4: “Entró con ganas y trató de reactivar el ataque sevillista en plena depresión, pero no logró completar ninguna jugada”.

Mientras que el Desmarque también lo evaluó con un 5: “Salió para arreglar un desaguisado que ya no tenía solución. No fue titular, y según palabras de Almeyda fue por alguna circunstancia obligada”.

