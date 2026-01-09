Se termina un ciclo: el América busca la salida de Igor Lichnovsky, pero el chileno se declara en rebeldía

Las últimas temporadas de Igor Lichnovsky en el América fueron difíciles. El central nacional sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha , que lo dejó fuera por casi un año de las canchas entre 2024 y 2025. Luego, no consiguió volver a la titularidad y vio la temporada de su equipo desde el banco.

El zaguero formado en Universidad de Chile ha sido duramente criticado por los hinchas del gigante mexicano, quienes aspiran a un jugador de mayor nivel para utilizar el cupo de extranjero. Los fanáticos azulcrema también cuestionaron los minutos que sumó el chileno en el sentido de la postergación de jóvenes como Ramón Juárez y Miguel Vázquez.

Se termina un ciclo: América busca la salida de Igor Lichnovsky, pero el chileno se declara en rebeldía

Por el nivel actual y la falta de continuidad del defensor, el director técnico del América, André Jardine, decidió no contar con Lichnovsky para el Clausura 2026. “La reflexión que hicimos en vacaciones me llevó a la conclusión sobre que era importante el movimiento de sacar un central y traer un contención más. A veces nos sentíamos cortos en esa función”, declaró en conferencia de prensa.

La salida del defensor chileno es crucial para poder inscribir al nuevo refuerzo de los azulcrema: el brasileño Rodrigo Dourado. El campeonato mexicano tiene cupos limitados para futbolistas extranjeros, por lo que el América necesita que el chileno salga de Coapa.

El entrenador de las Águilas también mencionó que la salida del central nacional está vinculada a la mejora de las promesas del club: “Por el crecimiento de Ramón Juárez y Miguel Vázquez, sentí que era el momento para que Igor busque otro camino para su carrera sin dejar de reconocerle”.

Complicada salida de las Águilas

Igor Lichnovsky selló la remontada del América. Foto: @LigaBBVAMX / Twitter.

La tarea de buscarle salida no será fácil. Lichnovsky rechazó ofertas de Necaxa, Pachuca, Rayos y de equipos de la MLS. El central nacional postergó sus opciones de salir, debido a que no desea disminuir su sueldo. Incluso, no estuvo de acuerdo con que las Águilas le rescindieran su contrato para dejarlo libre, ya que considera que puede hacer cambiar de opinión a su entrenador.

La situación deja en un limbo al central, quien no será inscrito en el torneo de Clausura. Si es que no cambia de equipo, seguirá vinculado al América sin ser considerado.

En la última conferencia de prensa, Jardine dejó unas palabras para reconocer el aporte del chileno a la institución. “Igor hizo un gran trabajo, fue muy importante en los dos primeros títulos que tuvimos. No lo habríamos logrado sin él. Es un central de selección con grandes virtudes, pero hoy con el equipo que tenemos, es el momento para que busque otro camino”, concluyó.