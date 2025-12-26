Sebastián Vegas retorna al fútbol mexicano después de su desafortunado paso por Colo Colo

Sebastián Vegas llegó a Colo Colo con elevadas expectativas, para formar parte del oneroso plantel albo que prometía destacar en el año del centenario. Sin embargo, nada de aquello sucedió. El zaguero nacional terminó sin convencer en el Cacique y dejó el club tras una temporada, cedido desde Monterrey. El central zurdo vuelve a México.

Este 25 de diciembre, el León oficializó el arribo de Vegas. La Fiera, perteneciente al Grupo Pachuca (el mismo conglomerado dueño de Everton), es el tercer equipo del futbolista en Norteamérica, luego de sus experiencias en Monarcas Morelia y Rayados de Monterrey.

León informó el fichaje mediante un especial video. Bajo el concepto “La Central”, la pieza audiovisual es un homenaje a las centrales de abastecimiento del país (un símil a La Vega o Lo Valledor, en Santiago).

➰ 𝐋𝐀 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀𝐋 ➰



Un homenaje 💚 para toda la gente de las grandes Centrales de nuestro país cuyo esfuerzo, trabajo y sacrificio, alimentan a México. pic.twitter.com/4P0O9Apwqk — Club León (@clubleonfc) December 26, 2025

El formado en Audax Italiano había retornado al fútbol chileno para fortalecer la defensa de Colo Colo, que construyó la plantilla más cara de la historia del balompié local para destacar, particularmente, en el ámbito internacional. Al final, sucedió todo lo contrario. En el marco de una campaña para el olvido, la zaga fue uno de los puntos bajos del equipo que hoy tiene a Fernando Ortiz en la banca.

Vegas completó 34 partidos con los albos, distribuidos de la siguiente manera: 22 en la Liga de Primera, seis en la Copa Chile, cinco en la Copa Libertadores y uno en la Supercopa. Con un total de 2582 minutos disputados, anotó dos goles.

En la última parte de la campaña, quedó expuesto por su discreto desempeño. Por ejemplo, con dos expulsiones en un periodo de tres partidos: ante la U, por la Supercopa, y contra Limache, por el campeonato local. En la última fecha del torneo, ante Audax, se quedó en la banca.

Sebastián Vegas es uno de los fichajes del León de cara al Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX. El debut de la Fiera en el nuevo certamen será el próximo 10 de enero, ante Cruz Azul. El objetivo es cambiar la pálida imagen del pasado Apertura, donde acabó en el penúltimo lugar y no accedió a los playoffs.