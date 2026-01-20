Juan Martín Lucero recuerda su paso por Colo Colo al llegar a la U: “Vuelvo a un país que conozco, donde se compite bien”

Juan Martín Lucero recuerda su paso por Colo Colo en su arribo a la U: “Vuelvo a un país que conozco y se compite bien”. Foto: @udechile

Juan Martín Lucero es presentado en Universidad de Chile. El delantero firmó su contrato en el CDA y luego tuvo sus primeras declaraciones como futbolista de la U. Lo hizo en una entrevista a los canales oficiales del club laico. “Estoy muy contento de estar acá. Me encontré con un club muy lindo, muy prolijo, muy ordenado. El predio de entrenamiento está en muy buenas condiciones y eso es algo muy lindo para un jugador”, dijo de entrada.

“Elegí venir porque fue el club que mostró muchísimo interés en mí. Tuve muy buenas conversaciones con Manu (Manuel Mayo), me llamó el entrenador (Francisco Meneghini). Todo eso hace que un jugador se sienta importante y uno siempre lo valora a la hora de tomar decisiones”, añadió.

El Gato analizó al plantel con el que compartirá en La Cisterna. “Tiene jugadores de mucha jerarquía. Lo que más me gustó del plantel es que mantuvieron la base del año pasado. Creo que ese es un punto muy importante, un buen camino para lograr un título. Sin duda el año pasado lo hicieron muy bien, tanto en la Liga de Primera como en la Sudamericana. Este año, con los refuerzos, manteniendo la base, siguiendo una idea de juego, creo que las chances crecen mucho más”, apuntó.

El Gato llegó a la U 🐈 pic.twitter.com/LRfopUdjZS — Universidad de Chile (@udechile) January 20, 2026

El atacante también se refirió a lo que buscará transmitir en la U. “Siempre es importante transmitir desde el ejemplo. Me caracterizo por ser muy profesional, por entrenar siempre al 100. Creo que esa es la mejor manera de transmitir y dar ejemplos más que nada a los más chicos. De mí van a encontrar eso y cualquier cosa que ellos necesiten, estaré ahí para ayudarlos. Compartir con tres delanteros o dos delanteros de esa característica es muy bueno”, comentó.

“Mientras sea el plantel más competitivo y el entrenador tenga más herramientas, mejor. Nosotros vamos a poder demostrar un mejor rendimiento, una mejor versión. Siempre que los planteles son competitivos y tienen varios jugadores por puesto, se torna mucho mejor porque la competencia siempre crece en el día a día”, complementó.

Tras su paso por Colo Colo en 2022, Lucero partió al Fortaleza. Una estadía irregular, pero que el ariete hoy valora. “El Brasileirao es una de las ligas más competitivas del mundo. Estoy muy contento y muy agradecido de haber podido conocer la liga y de haberla jugado durante tres años que para mí fueron tres años muy lindos”, dijo.

“Siempre los jugadores aprendemos con los años, con el tiempo. Siempre vamos aprendiendo cosas nuevas. Realmente con cada entrenador uno puede aprender ideas, técnicas, tácticas. Al ser uno más grande siempre está más receptivo y más abierto también a recibir información. Así que creo que mi paso por Brasil obviamente me hizo crecer muchísimo tanto en lo físico como en lo personal”, agregó.

En esa línea, descartó que la sequía goleadora que arrastra de su paso en Brasil lo afecte. “Me encuentro en un gran momento. La verdad me siento muy bien físicamente, técnicamente, mentalmente. Vengo acá a dar todo lo mejor de mí como lo he hecho en todos los lugares que estuve, siempre dando el máximo. Vengo aquí para sumar siempre donde me toque y mi idea principal es intentar salir campeón con la U. Cada liga tiene su estilo de juego. Brasil es una liga muy técnica. La argentina es más física. La mexicana también es muy táctica. Me tengo que jugar también en Malasia, en una cultura muy diferente. Los asiáticos son muy físicos”, dijo.

Además, recordó su paso anterior por Chile. En la temporada 2022 fue campeón en Colo Colo. “La verdad es que uno va aprendiendo de todo y vuelvo acá a un lugar que ya conozco, que es Chile. Es una liga que también me gusta mucho. Se compite bien, así que la verdad es que estoy contento y ojalá que todos mis años que vengo jugando al fútbol y haciéndolo en distintos países hoy los pueda demostrar”, señaló.

“Siempre que uno conoce el lugar, la liga, es más fácil la adaptación. Como dije, es un país que me gusta mucho. Estoy muy contento de estar acá. La adaptación espero que sea lo más rápido posible”, añadió. “Los delanteros vivimos desde el gol. Creo que si se plantea un equipo ofensivo para nosotros siempre es mucho mejor. Hablé con el profe, me planteó su idea, sus ganas de que esté acá. La verdad es que eso también me motivó mucho”, apuntó.