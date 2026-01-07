Sin compras y apostando a mantener la base: los detalles del método Buljubasich de la UC que remueve el mercado de fichajes

El mercado de la UC: cómo se ha armado el plantel de Daniel Garnero y qué posiciones restan por reforzar.

Universidad Católica delinea su plantel para la temporada 2026, un año que estará marcado por el regreso del equipo precordillerano a la Copa Libertadores y por la primera planificación completa de Daniel Garnero al mando del equipo. En San Carlos de Apoquindo el foco está puesto en ampliar el plantel, corregir déficits estructurales y dar continuidad a una base que logró estabilizar el rendimiento en el tramo final del campeonato.

La señal inicial fue clara desde el propio entrenador. Apenas asegurada la opción internacional, Garnero fue explícito respecto del diagnóstico: el plantel era corto incluso para competir en un solo torneo, y mucho más si se sumaba la exigencia continental. Bajo esa premisa se activó el mercado de pases, con movimientos tempranos.

“Para nosotros lo ideal es tener la mayor cantidad de jugadores de un año para otro, eso lo hemos podido lograr. Hemos renovado a muchos. Siempre trabajamos igual con todos los entrenadores. Analizamos rendimientos, vemos posiciones a reforzar, revisamos juveniles que pueden subir y contratos a renovar. Hay mercados en que se puede hacer más rápido, otros más lentos. Todo es consensuado entre directorio, gerencia deportiva, secretaría técnica y cuerpo técnico. No se imponen jugadores. Somos un grupo de trabajo”, señaló José María Buljubasich a El Deportivo.

Las renovaciones y la base del plantel

Antes de salir a buscar refuerzos, Cruzados priorizó asegurar continuidad en posiciones clave. Fernando Zampedri renovó por una temporada más y seguirá siendo el referente ofensivo del equipo. Al Toro se sumaron las extensiones de contrato de Gary Medel y Branco Ampuero.

En el mismo proceso se resolvieron las continuidades de Eugenio Mena y Cristián Cuevas. El lateral izquierdo cumplió los objetivos contractuales que habilitaban su extensión y seguirá ligado al club durante 2026, mientras que el Cimbi ejecutó la cláusula de renovación por un año más. Este último fue una de las piezas más utilizadas por Garnero tras su reconversión a volante ofensivo, hasta que una lesión lo marginó del cierre del torneo.

También se acordó la permanencia de Darío Melo como segundo arquero y la extensión del vínculo de Jhojan Valencia hasta 2027, en una negociación que incluyó una mejora salarial para el mediocampista colombiano. También aseguraron la continuidad de Clemente Montes.

La UC aseguró la continuidad de sus referentes para 2026. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Las primeras incorporaciones

El primer refuerzo confirmado fue Bernardo Cerezo, destinado a fortalecer la línea defensiva. Luego vino el foco principal del mercado: el mediocampo.

En ese contexto se concretaron las llegadas de Matías Palavecino y Jimmy Martínez, ambos en condición de agentes libres. El argentino arribó desde Coquimbo Unido tras una temporada destacada, en la que fue uno de los jugadores más influyentes del torneo y pieza central en el primer título de liga del elenco aurinegro. Firmó contrato por tres temporadas y su incorporación apunta directamente a cubrir la falta de conducción.

Martínez, en tanto, llega desde Huachipato con un acuerdo por dos temporadas. El mediocampista chileno sumó 41 partidos oficiales en el último año y se proyecta como una alternativa de rotación con experiencia en el medio local, considerando el aumento de partidos que implicará la Libertadores.

El cuarto refuerzo fue Justo Giani. El volante argentino de 26 años arribó a Chile a mediados de diciembre, superó los exámenes médicos y firmó contrato con la UC, proveniente de Aldosivi. Su último ciclo en el fútbol argentino mostró sus mejores números: seis goles y cuatro asistencias en 31 partidos, cifras que terminaron por convencer al cuerpo técnico.

Hasta ahora, Cruzados ha optado por llevar a jugadores que estaban como agentes libres. Una fórmula que se ha repetido por años en la precordillera y que se explia en una visión institucional que Buljubasich explicó a este medio. “Hay un tema ahí... Lo que importa es que el equipo juegue bien y quienes estén en la cancha representen al hincha. Una de las cosas más difíciles del fútbol es contratar jugadores. Si uno trae a alguien por cuatro años y no funciona, es un costo muy grande. Lo que tenemos que armar son planteles competitivos y no hipotecar años futuros, como nos ha pasado en otros momentos. Yo creo que lo más importante no es comprar jugadores, sino que armar planteles competitivos”, fueron sus palabras.

Las salidas y los casos abiertos

En paralelo a las incorporaciones, el club comenzó a cerrar ciclos. Se confirmaron las salidas de los juveniles Luis Muñoz, Clemente Mondaca y Joaquín Peñaloza. Ninguno de ellos estaba considerado dentro del primer equipo para 2026.

Claro que el caso más bullado es el de Tomás Asta-Buruaga, quien tampoco sigue. “Hoy cierro una etapa importante de mi carrera. Agradezco al club y a todas las personas que trabajan día a día en él. A los cuerpos técnicos que tuve, staff, compañeros por el respeto, el apoyo y las experiencias compartidas”, escribió el zaguero en su cuenta de Instagram.

Más complejas son otras situaciones aún en definición. Agustín Farías tiene altas probabilidades de no continuar, en un escenario donde el mediocampo fue reforzado y su rol perdió peso.

Tampoco se ha resuelto la situación de Eduard Bello. “Seguimos evaluando. Esa posición aún no está cerrada. Es jugador de Barcelona de Ecuador y en los próximos días se definirá qué pasa”, apunta Buljubasich.

Lo que aún falta

Pese al avance en el mercado, en la UC todavía no se cierra definitivamente la plantilla. La prioridad ofensiva pasa por sumar un jugador de banda que entregue desborde y profundidad, una carencia que el equipo no logró resolver de manera estable durante la última temporada. Buljubasich profundizó en los puestos que considera vitales.

“Estamos viendo la opción de un extremo más y de un central. La idea es tener dos jugadores por puesto para competir y no tener el problema de este año. La idea es tener un equipo más amplio y que el cuerpo técnico tenga jugadores para poder rotar”, enfatizó.

La presencia en la Copa Libertadores modifica por completo el escenario para la UC. El calendario será más extenso, con viajes internacionales y una mayor carga de partidos, lo que obliga a contar con un plantel más amplio que el de temporadas recientes. La estructura ya está en marcha, pero el armado final todavía no está completo.