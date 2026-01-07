SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Sin compras y apostando a mantener la base: los detalles del método Buljubasich de la UC que remueve el mercado de fichajes

    Con la Copa Libertadores como telón de fondo, Universidad Católica define su plantilla para 2026 con renovaciones clave, incorporaciones en el mediocampo y casos aún abiertos. El foco está en ampliar un equipo que el DT consideró corto para competir en más de un torneo.

    Por 
    Lucas Mujica
     
    Cristian Barrera
    El mercado de la UC: cómo se ha armado el plantel de Daniel Garnero y qué posiciones restan por reforzar. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Universidad Católica delinea su plantel para la temporada 2026, un año que estará marcado por el regreso del equipo precordillerano a la Copa Libertadores y por la primera planificación completa de Daniel Garnero al mando del equipo. En San Carlos de Apoquindo el foco está puesto en ampliar el plantel, corregir déficits estructurales y dar continuidad a una base que logró estabilizar el rendimiento en el tramo final del campeonato.

    La señal inicial fue clara desde el propio entrenador. Apenas asegurada la opción internacional, Garnero fue explícito respecto del diagnóstico: el plantel era corto incluso para competir en un solo torneo, y mucho más si se sumaba la exigencia continental. Bajo esa premisa se activó el mercado de pases, con movimientos tempranos.

    “Para nosotros lo ideal es tener la mayor cantidad de jugadores de un año para otro, eso lo hemos podido lograr. Hemos renovado a muchos. Siempre trabajamos igual con todos los entrenadores. Analizamos rendimientos, vemos posiciones a reforzar, revisamos juveniles que pueden subir y contratos a renovar. Hay mercados en que se puede hacer más rápido, otros más lentos. Todo es consensuado entre directorio, gerencia deportiva, secretaría técnica y cuerpo técnico. No se imponen jugadores. Somos un grupo de trabajo”, señaló José María Buljubasich a El Deportivo.

    Las renovaciones y la base del plantel

    Antes de salir a buscar refuerzos, Cruzados priorizó asegurar continuidad en posiciones clave. Fernando Zampedri renovó por una temporada más y seguirá siendo el referente ofensivo del equipo. Al Toro se sumaron las extensiones de contrato de Gary Medel y Branco Ampuero.

    En el mismo proceso se resolvieron las continuidades de Eugenio Mena y Cristián Cuevas. El lateral izquierdo cumplió los objetivos contractuales que habilitaban su extensión y seguirá ligado al club durante 2026, mientras que el Cimbi ejecutó la cláusula de renovación por un año más. Este último fue una de las piezas más utilizadas por Garnero tras su reconversión a volante ofensivo, hasta que una lesión lo marginó del cierre del torneo.

    También se acordó la permanencia de Darío Melo como segundo arquero y la extensión del vínculo de Jhojan Valencia hasta 2027, en una negociación que incluyó una mejora salarial para el mediocampista colombiano. También aseguraron la continuidad de Clemente Montes.

    La UC aseguró la continuidad de sus referentes para 2026. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Las primeras incorporaciones

    El primer refuerzo confirmado fue Bernardo Cerezo, destinado a fortalecer la línea defensiva. Luego vino el foco principal del mercado: el mediocampo.

    En ese contexto se concretaron las llegadas de Matías Palavecino y Jimmy Martínez, ambos en condición de agentes libres. El argentino arribó desde Coquimbo Unido tras una temporada destacada, en la que fue uno de los jugadores más influyentes del torneo y pieza central en el primer título de liga del elenco aurinegro. Firmó contrato por tres temporadas y su incorporación apunta directamente a cubrir la falta de conducción.

    Martínez, en tanto, llega desde Huachipato con un acuerdo por dos temporadas. El mediocampista chileno sumó 41 partidos oficiales en el último año y se proyecta como una alternativa de rotación con experiencia en el medio local, considerando el aumento de partidos que implicará la Libertadores.

    El cuarto refuerzo fue Justo Giani. El volante argentino de 26 años arribó a Chile a mediados de diciembre, superó los exámenes médicos y firmó contrato con la UC, proveniente de Aldosivi. Su último ciclo en el fútbol argentino mostró sus mejores números: seis goles y cuatro asistencias en 31 partidos, cifras que terminaron por convencer al cuerpo técnico.

    Hasta ahora, Cruzados ha optado por llevar a jugadores que estaban como agentes libres. Una fórmula que se ha repetido por años en la precordillera y que se explia en una visión institucional que Buljubasich explicó a este medio. “Hay un tema ahí... Lo que importa es que el equipo juegue bien y quienes estén en la cancha representen al hincha. Una de las cosas más difíciles del fútbol es contratar jugadores. Si uno trae a alguien por cuatro años y no funciona, es un costo muy grande. Lo que tenemos que armar son planteles competitivos y no hipotecar años futuros, como nos ha pasado en otros momentos. Yo creo que lo más importante no es comprar jugadores, sino que armar planteles competitivos”, fueron sus palabras.

    Las salidas y los casos abiertos

    En paralelo a las incorporaciones, el club comenzó a cerrar ciclos. Se confirmaron las salidas de los juveniles Luis Muñoz, Clemente Mondaca y Joaquín Peñaloza. Ninguno de ellos estaba considerado dentro del primer equipo para 2026.

    Claro que el caso más bullado es el de Tomás Asta-Buruaga, quien tampoco sigue. “Hoy cierro una etapa importante de mi carrera. Agradezco al club y a todas las personas que trabajan día a día en él. A los cuerpos técnicos que tuve, staff, compañeros por el respeto, el apoyo y las experiencias compartidas”, escribió el zaguero en su cuenta de Instagram.

    Más complejas son otras situaciones aún en definición. Agustín Farías tiene altas probabilidades de no continuar, en un escenario donde el mediocampo fue reforzado y su rol perdió peso.

    Tampoco se ha resuelto la situación de Eduard Bello. “Seguimos evaluando. Esa posición aún no está cerrada. Es jugador de Barcelona de Ecuador y en los próximos días se definirá qué pasa”, apunta Buljubasich.

    Lo que aún falta

    Pese al avance en el mercado, en la UC todavía no se cierra definitivamente la plantilla. La prioridad ofensiva pasa por sumar un jugador de banda que entregue desborde y profundidad, una carencia que el equipo no logró resolver de manera estable durante la última temporada. Buljubasich profundizó en los puestos que considera vitales.

    “Estamos viendo la opción de un extremo más y de un central. La idea es tener dos jugadores por puesto para competir y no tener el problema de este año. La idea es tener un equipo más amplio y que el cuerpo técnico tenga jugadores para poder rotar”, enfatizó.

    La presencia en la Copa Libertadores modifica por completo el escenario para la UC. El calendario será más extenso, con viajes internacionales y una mayor carga de partidos, lo que obliga a contar con un plantel más amplio que el de temporadas recientes. La estructura ya está en marcha, pero el armado final todavía no está completo.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UCUniversidad CatólicaCruzadosCopa Libertadores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuatro incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026

    Jennifer Lopez se convierte en la Mujer Araña: “Este es el papel para el que nací”

    Lo más leído

    1.
    Baja sensible para Paqui Meneghini: Matías Sepúlveda deja la U y acuerda su fichaje en el Lanús de Mauricio Pellegrino

    Baja sensible para Paqui Meneghini: Matías Sepúlveda deja la U y acuerda su fichaje en el Lanús de Mauricio Pellegrino

    2.
    Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli reconoce interés en Lucas Assadi: “Estamos avanzando”

    Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli reconoce interés en Lucas Assadi: “Estamos avanzando”

    3.
    Matías Almeyda explica por qué Alexis Sánchez no pateó el penal en la derrota del Sevilla

    Matías Almeyda explica por qué Alexis Sánchez no pateó el penal en la derrota del Sevilla

    4.
    Prensa brasileña revela la millonaria cifra que le pagarán a Juan Martín Lucero en la U

    Prensa brasileña revela la millonaria cifra que le pagarán a Juan Martín Lucero en la U

    5.
    Con paso por Europa, Racing y O’Higgins: el argentino que lucha por quedarse con la 9 de la U

    Con paso por Europa, Racing y O’Higgins: el argentino que lucha por quedarse con la 9 de la U

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Cuatro incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional
    Chile

    Cuatro incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    En riesgo vital dueño de casa herido de bala al resistirse a asalto en su domicilio de Peñalolén

    Detienen en Estación Central a guardia que se mantenía prófugo desde 2022 por homicidio al interior de supermercado

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo
    Negocios

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    Grau ingresa proyecto de reajuste del sector público con “norma de amarre” y surgen dudas de parlamentarios sobre financiamiento

    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Sevilla aborda el interés del Internacional de Porto Alegre por fichar a Alexis Sánchez
    El Deportivo

    Sevilla aborda el interés del Internacional de Porto Alegre por fichar a Alexis Sánchez

    Jimmy Martínez recuerda su paso por la U en su presentación en la UC: “Cada club me ha dejado una enseñanza”

    “Soy más raro que la mierda”: la llamativa y sincera reflexión de Lionel Messi en torno a su personalidad

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026
    Cultura y entretención

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026

    Jennifer Lopez se convierte en la Mujer Araña: “Este es el papel para el que nací”

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile

    Colombia pide “mesura” a sus ciudadanos en un contexto de “alta sensibilidad” tras ataque de Estados Unidos a Caracas
    Mundo

    Colombia pide “mesura” a sus ciudadanos en un contexto de “alta sensibilidad” tras ataque de Estados Unidos a Caracas

    La Casa Blanca defiende que el asalto al Capitolio, del que se cumplen cinco años, fue una invención demócrata

    Marco Rubio aclara a legisladores que Trump busca “comprar” Groenlandia y no invadirla

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso