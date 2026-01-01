La emotiva despedida de Tomás Asta-buruaga de la UC: “Cierro una etapa importante de mi carrera”

El inicio de 2026 trae novedades en Universidad Católica. El defensor Tomás Asta-buruaga informó su salida del club de cara a la próxima competencia.

El defensor utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo de los hinchas y desearle lo mejor a la UC en el año que comienza.

“Hoy cierro una etapa importante de mi carrera. Agradezco al club y a todas las personas que trabajan día a día en él. A los cuerpos técnicos que tuve, staff, compañeros por el respeto, el apoyo y las experiencias compartidas”, señaló en Instagram.

“Me llevo aprendizajes, risas y momentos importantes que me ayudaron a crecer en lo personal y profesional”, continuó.

“Siempre di todo de mí en cada partido que me tocó disputar, con errores y aciertos. Les deseo el mayor de los éxitos en lo que viene. Gracias por todo cruzad@s”, cerró Asta-buruaga.

La reestructuración de la UC

Una de las últimas novedades que se habían generado en el cierre de 2025 fue la renovación de Clemente Montes. El delantero se transformó en una de las piezas clave de Daniel Garnero al anotar seis goles y entregar dos asistencias en 34 partidos.

Hace algunas semanas, el delantero de 24 años había hablado de sus metas en Universidad Católica. “Quiero salir de la mejor manera o quedarme; hay que ver qué vamos a hacer. Yo quiero estar siempre bien con el club porque es el que me ha dado todo”, apuntaba.

“Me siento mucho más maduro, estoy siendo un jugador más regular, que era lo que me propuse, que es ser titular e importante en el equipo. Pero hay que estar tranquilo”, dijo en esa oportunidad.

También abordaba la posibilidad de jugar la Copa Libertadores: “Hace mucho tiempo que no juego ese campeonato, que es muy lindo. Se puede generar un equipo más competitivo para pelear copas internacionales y salir campeón”.

La renovación de Montes se suma a los movimientos en el plantel de la UC. Hace algunas semanas aseguraron las continuidades de Fernando Zampedri, Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena, Cristián Cuevas y Darío Melo. También se reforzaron con Jimmy Martínez, Matías Palavecino, Bernardo Cerezo y Justo Giani. Claro aún faltan definir otras situaciones en la plantilla estudiantil, como la continuidad de Eduard Bello.

Por otro lado, el plantel también puede engrosarse más. En Cruzados priorizan la búsqueda de un defensor central y un extremo. En esa línea, según entiende El Deportivo, el iquiqueño Michael Vadulli está en la órbita del elenco precordillerano. Extremo de 27 años, jugó en 2025 en Audax Italiano, consiguiendo clasificar a la Copa Sudamericana.

En su carrera ha estado en tres clubes: Deportes Iquique, Palestino y los itálicos. En la temporada recién finalizada disputó 29 partidos: 23 en el Torneo Nacional y seis en la Copa Chile. Registró cinco goles y cuatro asistencias.

La UC se prepara con todo para el retorno a los trabajos. El lunes 5 de enero comienza la pretemporada en San Carlos de Apoquindo. Ahí el equipo de Garnero se preparará para su desafío más próximo: la Supercopa. A mediados de enero, se llevará a cabo el torneo, ahora en un formato de cuadrangular, al que Universidad Católica accedió por su subcampeonato en la Liga de Primera. En la semifinal se debe medir ante Huachipato. La otra llave enfrenta a Coquimbo Unido y Deportes Limache.