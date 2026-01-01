Anthony Joshua es dado de alta tras el accidente de tránsito que dejó dos muertos en Nigeria

El boxeador Anthony Joshua recibió el alta médica este miércoles después de sufrir una serie de lesiones el pasado lunes en un accidente de tránsito que provocó la muerte de dos miembros de su equipo en el suroeste de Nigeria.

“Anthony Joshua fue dado de alta a última hora de la tarde (del miércoles). Aunque con el corazón encogido y lleno de emociones por la pérdida de sus dos amigos íntimos, se le consideró clínicamente apto para recuperarse en casa”, informó a través de sus redes el vocero del estado de Lagos, Gbenga Omotoso.

Tras ello, el púgil y su madre se dirigieron a una funeraria para presentar sus respetos ante los cuerpos de los dos fallecidos que dejó el accidente antes de su repatriación, agregó Omotoso.

El accidente

Durante la jornada del lunes se dio a conocer que el boxeador se encontraba en Nigeria para ver a si familia cuando el vehículo en el que se dirigían chocó con la parte posterior de un camión.

“El pasajero que iba junto al conductor y la persona que iba al lado de Joshua murieron en el acto“, describió Punch News.

Las versiones oficiales consigan como causa del accidente el exceso de felicidad. “Circulaba más allá del límite de velocidad legalmente prescrito”, declaró Olusegun Ogungbemide, vocero del Cuerpo Federal de Seguridad Vial del país africano. Según ese análisis, el móvil se descontroló en una maniobra de adelantamiento.

Tras algunos minutos comenzaron a difundirse algunas imágenes del rescate de Joshua en el que se mostraba con claras señales de dolor.

Por cierto, esta situación se dio a solo días de haber vencido en el sexto asalto a Jake Paul en un combate de exhibición en el que había puesto fin a una inactividad de 15 meses. El youtuber derivado en boxeador terminó con una doble fractura de mandíbula aunque se embolsó US$ 90 millones.

El púgil se inició en la actividad a los 18 años tras dejar Nigeria y establecerse en Reino Unido. Tras dejar el amateurismo consiguió quedarse con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la categoría de +91 kg.

Desde entonces, Joshua posee una carrera profesional de 32 peleas, con 29 victorias (26 de ellas por nocaut) y sólo cuatro derrotas: dos por nocaut y dos por puntos.